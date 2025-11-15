Cel recent sondaj pentru alegerile din București. CURS: Băluță conduce cu 27%. Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, „cap la cap". Ce scor are Anca Alexandrescu

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, se menține pe prima poziție în cursa pentru Primăria Capitalei, potrivit ultimului sondaj CURS, publicat sâmbătă. Urmează, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), cu câte 22%, față de 18% cu cât erau creditați în urmă cu mai puțin de o lună de aceeași casă de sondare.

Sondajul CURS a fost realizat pe un eșantion de 1.100 de persoane din București, la domiciliul acestora, în perioada 3-14 noiembrie 2025. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Anca Alexandrescu este creditată cu 15%, adunând cinci procente față de acum o lună, când a fost făcut precedentul sondaj CURS. Urmează, la distanță de 10 procente, Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli), influencerul care i-a făcut în 2024 campanie lui Călin Georgescu pe TikTok

Opțiunile declarate pentru Consiliul General arată o competiție strânsă între primele patru formațiuni politice. PSD este la 22% în sondajul CURS, urmat foarte aproape de USR, cu 21% și de PNL, cu 19%. AUR este creditat cu 18%, iar restul partidelor sunt situate între 2% și 5%.

Certitudinea exprimată privind participarea la alegerile pdin 7 decembrie pentru Primăria Capitalei este ridicată. Peste jumătate dintre respondenți, 57%, declară ferm că vor vota, acordând nota maximă, iar alți 9% se declară foarte probabil participanți. Doar o minoritate de 3% afirmă că nu vor merge la vot, conform sondajului CURS.

În privința problemelor identificate în oraș, traficul rutier se află pe primul loc, fiind menționat de 20% dintre respondenți. Imediat după acesta se situează funcționarea spitalelor de stat, indicată de 19%, urmată de rețeaua de termoficare, cu 18%. Corupția din administrația locală este menționată de 13% dintre bucureștenii care au participat la sondajul CURS, iar poluarea aerului, de 7%. În ceea ce privește direcția dorită pentru administrația locală, majoritatea respondenților, 56%, își exprimă preferința pentru o schimbare, în timp ce 39% ar dori continuarea direcției actuale.