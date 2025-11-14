Andrei Gușă preia conducerea organizației AUR Ploiești și va fi candidatul la funcția de primar al municipiului prahovean

Astăzi, la Ploiești, într-o conferință de presă convocată de către președintele AUR Prahova, europarlamentarul Adrian Axinia, acesta l-a prezentat pe deputatul Andrei Gușă în calitate de nou președinte al Organizației AUR Ploiești, dar și de candidat la primăria municipiului prahovean, contracandidat principal al actualului primar USR-ist, Mihai Polițeanu.

Despre Andrei Gușă, Adrian Axinia s-a exprimat în felul următor:

„Lângă mine se află parlamentarul AUR, Andrei Gușă, care a intrat în Parlamentul României și s-a alăturat, nu de foarte mult timp, formațiunii noastre politice. În momentul când a luat această decizie, l-am sunat și l-am rugat să se implice în viața politică la nivel local. Avem nevoie de oameni de calibru mare în perspectiva alegerilor din 2028, unde ne-am propus să câștigăm mai multe primării, președinția Consiliului Județean și, bineînțeles, Primăria Municipiului Ploiești.

Așadar, începând de astăzi, în mod oficial, domnul Andrei Gușă va fi președintele interimar al Organizației AUR Ploiești și va fi desemnat candidat la funcția de primar al Municipiului Ploiești în perspectiva anului 2028. Cred că avem nevoie de o generație nouă de politicieni, oameni tineri, nevirusați, oameni dispuși să rupă orice legătură cu trecutul.

Andrei Gușă este un băiat cu o pregătire solidă. Școala a făcut-o la timp, a studiat la universități din Europa, de prestigiu, are o licență în afaceri internaționale și management la Școala de Business din Rotterdam și un masterat în marketing la Universitatea de Economie și Afaceri din Viena. Este printre cei mai activi parlamentari: are 27 de inițiative legislative și 8 moțiuni de cenzură și simple. Dar cel mai important lucru pentru mine este că domnul Andrei Gușă a fost sportiv de performanță. Este multiplu medaliat și a fost chiar și campion național la judo. Domnul Andrei Gușă poate demonstra că are disciplină, că are capacitate de sacrificiu, pentru că altfel nu poți să faci performanță, și, cel mai important dintre toate, are energie, este foarte tânăr. Va avea din partea mea sprijin necondiționat."

Andrei Gușă a prezentat, în mod sintetic, situația Ploieștiului și a Prahovei, precum și intențiile de început în ceea ce privește coordonarea politică a organizației municipale, dar și asumarea candidaturii.

„În Ploiești și Prahova, în general, lucrurile sunt extrem de complicate din punct de vedere politic, pentru că aici a activat, din păcate pentru prea mult timp, așa-zisa unitate de elită a binomului SRI-DNA, prin care au fost șantajați și li s-au fabricat dosare politice majorității oamenilor de afaceri care s-au opus ordinii care s-ar fi vrut să fie impusă aici. În acest sens, Ploieștiul a fost, practic, scena principală a scandalurilor cu cătușe din România și, din această cauză, mediul social și politic este unul profund viciat. Victor Ponta și Vasile Blaga sunt două cazuri relevante în acest sens, care au fost hărțuiți și apoi achitați, dar cel mai important este că oamenii de afaceri au fost șantajați pentru o prea lungă perioadă de timp. Un alt exemplu bun a ceea ce s-a întâmplat în județul Prahova și în Ploiești este ´baronul Lamborghini´, Iulian Dumitrescu, care a fost devoalat de presă și al cărui fapte au fost absolut halucinante din punctul meu de vedere.

Ce avem noi de făcut? Evident trebuie să consolidăm organizația Ploiești, alături de colegi, în acest climat mai puțin favorabil și evident că ordinea și organizarea se face prin eficiență. Dar pentru asta condiția obligatorie este să atragem cât mai multe dintre elitele locale, atât în Ploiești, cât și la nivelul județului. Deci avem nevoie de eficiență, avem nevoie de finanțări voluntare, dar mai cu seama avem nevoie să atragem elitele locale. Programul meu pentru Ploiești va fi construit exclusiv prin dialog cu cetățenii curajoși și responsabili din Ploiești, pentru că ei știu cel mai bine ce probleme sunt la nivelul orașului. Sigur că tinerețea mea e un avantaj doar aparent; tocmai de aceea îmi place să plec urechea către cei mai experimentați decât mine. Asta voi face și cred că asta e rețeta succesului pentru un tânăr de vârsta mea. Evident că voi discuta cu precădere cu tinerii care își duc viața în Ploiești și care își văd viitorul în Ploiești. Ei sunt și baza noastră electorală, conform sondajelor, dar cred că sunt și cei mai importanți factori viitori pentru dezvoltarea administrativă a orașului.

Vă mulțumesc că m-ați ascultat, mulțumesc organizației pentru susținere!"

Andrei Gușă are 28 de ani, este deputat AUR în Parlamentul României, membru al Comisiei pentru Cultură și Mass-Media și secretar al Comisiei pentru Sport și Tineret. Fost sportiv de performanță, campion la judo, a absolvit cursurile Universității de Economie și Management din Rotterdam și este și posesorul unei diplome de master, pe care l-a absolvit ulterior facultății, la Vienna University of Economics and Business (WU).