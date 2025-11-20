Dan Cristian Popescu a dat in judecata BEM la Tribunalul Bucuresti pentru ca i-a respins candidatura ca independent la Primaria Capitalei
Postat la: 20.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Candidatura independentă a lui Dan Cristian Popescu la Primăria Capitalei, respinsă luni de Biroul Electoral Municipal București (BEM) pe motiv că acesta este în continuare membru PSD și consilier general ales pe listele partidului, se mută acum în instanță.
Popescu a depus o contestație împotriva deciziei BEM la Tribunalul București, care a înregistrat cauza miercuri, 19 noiembrie, sub numărul 40813/3/2025, la Secția a III-a Civilă, materia „contestație la legea electorală - contestație candidatură". Dosarul a primit termen de judecată chiar joi, 20 noiembrie, la ora 13:00, în completul „Alegeri Fond 2". Potrivit portalului instanțelor, cauza se află în faza de fond, cu Dan Cristian Popescu în calitate de contestator, iar Biroul Electoral al Circumscripției Electorale nr. 42 București în calitate de intimat.
Decizia BEM, care a respins candidatura lui Popescu în seara zilei de 18 noiembrie, a venit în contextul clarificărilor cerute acestuia privind statutul său politic. Deși și-a anunțat intenția de a candida ca independent, Popescu figurează în continuare ca membru PSD, deținând inclusiv o funcție de conducere la nivelul organizației Sector 2, și ocupă un mandat de consilier general obținut pe listele social-democraților.
Conducerea Biroului Electoral Municipal a argumentat că această situație creează „confuzie în rândul alegătorilor", întrucât PSD are deja un candidat oficial la Primăria Capitalei - Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, susținut public de partid. Acceptarea unei noi candidaturi din partea unui membru PSD ar fi putut genera percepția că formațiunea politică intră în alegeri cu doi candidați concurenți, fapt interzis de statut.
Pentru a evita respingerea candidaturii, Popescu ar fi trebuit să depună la BEM dovezi clare privind demisia din PSD și renunțarea la mandatul de consilier general - mandat dobândit chiar în virtutea apartenenței la partid. Cum aceste documente nu au fost prezentate, BEM a decis respingerea înscrierii sale ca independent.
Prin contestația depusă la Tribunalul București, Popescu speră să răstoarne hotărârea Biroului Electoral și să reintre în cursa pentru Primăria Capitalei, în condițiile în care termenul-limită pentru clarificarea candidaturilor este extrem de strâns, iar campania electorală este deja în desfășurare. Instanța urmează să se pronunțe în regim de urgență, având în vedere natura dosarului, astfel încât rezultatul contestației ar putea fi cunoscut chiar în cursul zilei de joi sau cel târziu vineri dimineață.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ce pregătesc parlamentarii PNL pentru ascunderea informațiilor publice prin modificarea legii 544/2001
Un grup de șapte deputați PNL a depus la Senat un proiect de modificare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la in ...
-
Alexandru Nazare are verde de la Bruxelles: România intră pe o direcție de dezvoltare predictibilă. Deficitul e pe o pantă descendentă!
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține ca noul raport al Comisiei Europene valideaza direcția Guvernului in mat ...
-
Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni după doar o lună. Nicușor Dan a fost nemulțumit că acesta se erijase intr-un soi de "vicepresedinte" al României
Ludovic Orban pleaca de la Cotroceni dupa o decizie de comun acord cu președintele Nicușor Dan, potrivit unui anunț al A ...
-
Călin Georgescu, ironie pentru Nicușor Dan: Eu am scufundat Titanicul! Se apropie un uragan dezlănțuit, începe despăducherea
Calin Georgescu a ieșit marți din sediul Poliției Buftea, unde s-a prezentat pentru a semna controlul judiciar, și a fac ...
-
Dan Cristian Popescu: Bucureștiul care se leagă de Europa - reluarea Canalului Dunăre-București
"Bucureștiul are nevoie de proiecte mari, nu doar de carpeli marunte. Un oraș european adevarat are infrastructura care ...
-
UE ne cere taxe mai multe și mai mari! Comisia Europeană a revizuit în jos creșterea economică a României pe 2025 și 2026
Criza economica se simte din plin in Romania. Prețurile au crescut, consumul scade și din ce in ce mai mulți oameni se p ...
-
Bolojan continuă distrugerea României: Reacțiile primarilor după ce Bolojan a anunțat majorarea taxelor locale cu 70% - Va crește gradul de necoletare!
Taxele locale vor crește cu 70%, conform unei informari transmise de catre premierul Ilie Bolojan primarilor. Primul edi ...
-
Nicușor Dan: "Luăm bani de la sănătate și educație ca să-i ducem la Apărare ca să fim pregătiți să-i ajutăm pe alții. Teoretic e stupid, dar trebuie" VIDEO
Presedintele Nicușor Dan a facut o declaratie televizata care a lasat cu gura cascata multa lume. prin simplitate si ade ...
-
Guvernul limitează cumulul pensie-salariu la stat, dar nu pentru toată lumea. Pensionarii care rămân angajați la buget ar trebui să renunțe la 85% din pensie
Guvernul pregatește noi restricții pentru persoanele angajate la stat care au depașit varsta de pensionare, dar vor sa r ...
-
Soluția pentru a elimina "dictatura robelor" privind veniturile magistraților. Cristian Preda: "Așa a fost și cu abuzul lui Emil Constantinescu asupra premierului Radu Vasile"
Profesorul de științe politice Cristian Preda vede o soluție pentru incetarea disputelor intre magistrați și clasa polit ...
-
Cel recent sondaj pentru alegerile din București. CURS: Băluță conduce cu 27%. Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, „cap la cap". Ce scor are Anca Alexandrescu
Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Baluța, se menține pe prima poziție in cursa pentru Primaria Capitalei, potrivit ul ...
-
La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
La Guvern se pregatește Pachetul 3, asupra caruia, cel mai probabil, premierul Ilie Bolojan iși va asuma raspunderea in ...
-
Andrei Gușă preia conducerea organizației AUR Ploiești și va fi candidatul la funcția de primar al municipiului prahovean
Astazi, la Ploiești, intr-o conferința de presa convocata de catre președintele AUR Prahova, europarlamentarul Adrian Ax ...
-
Analiză: Se forțează un transfer de voturi din zona suveranist-legionară a lui Călin Georgescu spre PSD via Anca Alexandrescu
Electoratul suveranist, una dintre cele mai volatile componente ale politicii de la noi, se afla in fața unei provocari ...
-
Un fost și un viitor premier al României: Viorica Dăncilă cu robotul umanoid la târgul de inovație din Z-Park din China
Fosta prim-ministra a Romaniei, Viorica Dancila, a revenit in China, unde a participat la un targ internațional de inova ...
-
Rareș Bogdan o atacă pe Șefa Comisiei Europene: „Coborați din turnul de fildeș!"
Comisia Europeana trebuie sa se trezeasca și sa ințeleaga ca de prea multe ori preocuparile ei nu sunt pe agenda și mai ...
-
Dominic Fritz are acces neautorizat, ilegal, la informațiile clasificate, susține un fost director SIE
Fostul director al Serviciului de Informații Externe (SIE) Silviu Predoiu a criticat dur situația in care se afla Domini ...
-
Ce riscă românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Măsuri dure pregătite de Guvern: fără permis, fără vânzare și fără tranzacții
Romanii care uita sau refuza sa-și plateasca darile catre stat ar putea avea curand surprize neplacute. Guvernul pregate ...
-
Sateliți dispăruți, profesori sancționați: PUSL cere oprirea abuzurilor și transparență totală în cheltuirea banilor publici!
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) continua sa aduca in atenția opiniei publice nereguli grave la varful Educației ș ...
-
Oana Gheorghiu pornește un conflict între puterile statului, iar Nicușor Dan o apără, fiind dispus sa incalce Constituția
Declarațiile Oanei Gheorghiu, proaspat numita in funcția de vicepremier, cu privire la pensiile magistraților, care ar f ...
-
Carmen Uscatu, acuzații grave după ce a dezvăluit incompatibilitatea Oanei Gheorghiu: "Sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public"
Carmen Uscatu, co-fondatoarea Asociatiei „Daruieste Viata", a revenit marți seara, 11 noiembrie, cu noi declarații ...
-
Avocata Ingrid Mocanu despre neo-marxistii de la USR: "Vor să acapareze Înalta Curte și să-și schimbe procurorii!"
Avocata Ingrid Mocanu, fost vicepresedinte ANPR si fost director in cadrul Ministerului Justitiei, a publicat marți, 11 ...
-
Iar ne stoarce de bani - Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE"
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ca a avut o „convorbire productiva" cu președintele Romaniei, ...
-
„Borfaș e mă-ta" / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?" - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
Fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase, a participat la congresul PSD. Dupa acest eveniment el a postat pe propriul ...
-
Vicepremierul Oana Gheorghiu recidiviează - Noi declarații împotriva lui Donald Trump
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sambata ca a admirat intotdeauna tot ce inseamna Statele Unite ale Americii si a ...
-
Claudiu Târziu: "Georgescu are lângă el foști ofițeri din serviciile secrete. Ruptura dintre George Simion & Anca Alexandrescu și Călin Georgescu devine tot mai limpede"
Claudiu Tarziu - fost co-președinte AUR și actual președinte al partidului Acțiunii Conservatoare (ACT) - ii aduce acuza ...
-
„Dacă aș fi președinte, aș dona la ruși tot echipamentul militar să îi facă muci pe ucraineni" - mesaj promovat de parlamentarul AUR Mihail Neamțu
Daca aș fi președinte, aș dona la ruși tot echipamentul militar sa ii faca muci pe ucraineni, e mesajul promovat pe rețe ...
-
"Suntem în era războiului asimetric permanent" - Mircea Geoană, avertisment dur despre competiția globală și viitorul României
Fostul secretar general adjunct al NATO și președinte al Institutului Aspen Romania, Mircea Geoana, a lansat un avertism ...
-
Liviu Negoiță: „Bucureștiul pierde timp, bani și oportunități. Fondurile europene pot scoate Capitala din criză - dacă sunt folosite!"
Liviu Negoița, candidatul Partidului Umanist Social Liberal la Primaria Capitalei, avertizeaza ca problemele cronice ale ...
-
Un deputat de Timiș se opune reducerii traficului din București
Declarația lui Catalin Drula - deputat de Timis - despre taxa pentru mașinile care nu sunt inmatriculate in București vi ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu