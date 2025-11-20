Dan Cristian Popescu a dat in judecata BEM la Tribunalul Bucuresti pentru ca i-a respins candidatura ca independent la Primaria Capitalei

Candidatura independentă a lui Dan Cristian Popescu la Primăria Capitalei, respinsă luni de Biroul Electoral Municipal București (BEM) pe motiv că acesta este în continuare membru PSD și consilier general ales pe listele partidului, se mută acum în instanță.

Popescu a depus o contestație împotriva deciziei BEM la Tribunalul București, care a înregistrat cauza miercuri, 19 noiembrie, sub numărul 40813/3/2025, la Secția a III-a Civilă, materia „contestație la legea electorală - contestație candidatură". Dosarul a primit termen de judecată chiar joi, 20 noiembrie, la ora 13:00, în completul „Alegeri Fond 2". Potrivit portalului instanțelor, cauza se află în faza de fond, cu Dan Cristian Popescu în calitate de contestator, iar Biroul Electoral al Circumscripției Electorale nr. 42 București în calitate de intimat.

Decizia BEM, care a respins candidatura lui Popescu în seara zilei de 18 noiembrie, a venit în contextul clarificărilor cerute acestuia privind statutul său politic. Deși și-a anunțat intenția de a candida ca independent, Popescu figurează în continuare ca membru PSD, deținând inclusiv o funcție de conducere la nivelul organizației Sector 2, și ocupă un mandat de consilier general obținut pe listele social-democraților.

Conducerea Biroului Electoral Municipal a argumentat că această situație creează „confuzie în rândul alegătorilor", întrucât PSD are deja un candidat oficial la Primăria Capitalei - Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, susținut public de partid. Acceptarea unei noi candidaturi din partea unui membru PSD ar fi putut genera percepția că formațiunea politică intră în alegeri cu doi candidați concurenți, fapt interzis de statut.

Pentru a evita respingerea candidaturii, Popescu ar fi trebuit să depună la BEM dovezi clare privind demisia din PSD și renunțarea la mandatul de consilier general - mandat dobândit chiar în virtutea apartenenței la partid. Cum aceste documente nu au fost prezentate, BEM a decis respingerea înscrierii sale ca independent.

Prin contestația depusă la Tribunalul București, Popescu speră să răstoarne hotărârea Biroului Electoral și să reintre în cursa pentru Primăria Capitalei, în condițiile în care termenul-limită pentru clarificarea candidaturilor este extrem de strâns, iar campania electorală este deja în desfășurare. Instanța urmează să se pronunțe în regim de urgență, având în vedere natura dosarului, astfel încât rezultatul contestației ar putea fi cunoscut chiar în cursul zilei de joi sau cel târziu vineri dimineață.