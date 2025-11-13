Un fost și un viitor premier al României: Viorica Dăncilă cu robotul umanoid la târgul de inovație din Z-Park din China

Fosta prim-ministră a României, Viorica Dăncilă, a revenit în China, unde a participat la un târg internațional de inovație organizat la Beijing. Vizita marchează cea de-a doua deplasare a sa în această țară în ultimele luni, după participarea la o ceremonie oficială desfășurată în septembrie.

De această dată, Dăncilă s-a aflat în mijlocul lumii tehnologice chineze, pozând alături de roboți umanoizi și vorbind despre importanța colaborării internaționale în domeniul inovației. Viorica Dăncilă a anunțat vizita sa printr-o postare pe Facebook: „Am avut plăcerea să vizitez ZhongGuanCun (Z-Park), centrul tehnologic al Beijingului, împreună cu vicepreședintele Casei Româno-Chineze, Laurențiu Dumitru. Inovația, spiritul antreprenorial și cooperarea internațională pe care le-am descoperit aici reprezintă o sursă valoroasă de inspirație pentru dezvoltarea ecosistemului tehnologic din România", a scris Dăncilă, publicând și mai multe fotografii în care apare alături de roboți umanoizi expuși la târg.