Rareș Bogdan o atacă pe Șefa Comisiei Europene: „Coborați din turnul de fildeș!"

Comisia Europeană trebuie sa se trezească și să înțeleagă că de prea multe ori preocupările ei nu sunt pe agenda și mai ales nevoile cetățeanului european, transmite europarlamentarul Rareș Bogdan, într-un discurs rostit în Parlamentul European.

„Dacă un student de anul întâi citește concluziile Consiliului din octombrie pe Competitivitate îi sare în ochi faptul că șefii de state au cerut o schimbare radicală în materie. Adică o revoluție la temelia funcționării pieței unice.

Apoi se va întreba ce făcea Comisia Europeană în timp ce EPP cerea simplificare, debirocratizare, flexibilitate, dereglementare, transparentizare.

Acum Comisia s-a trezit, dar suntem în situația tradițională în care reacționăm după ce se produce catastrofa, nu o prevenim.

Criză in industria auto, criză în agricultură, criză în energie, criză la semiconductori, criză la medicamente, criză imobiliară, criza locurilor de muncă și cel mai grav criză de încredere", a declarat Rareș Bogdan, în Parlamentul European.

„Ar trebui să fie! Ar trebui ca liderii puși de cetățeni să nu negocieze peste capul cetățenilor! Ar trebui să știe cum se ajunge la compromisurile care adesea defavorizează statele din Estul Europei.

Ne mai mirăm că extremismul de dreapta sau de stânga crește ca o boală incurabilă? Știți care este leacul?

Transparența! Competența! Colaborarea! Respectul pentru cetățeanul european și comunicarea permanentă.

Dar nu între eurosistem și firme de consultanță prietenoase, ci între eurosistem și cei mai buni specialiști.

Adică specialiștii care anticipează. Specialiști care au avertizat în 2018 că vine o criză în industria auto. Care au avertizat din 2010 că vine un deficit cronic la medicamente esențiale și critice. Ambele domenii au fost afectate cu probleme pe lanțurile de aprovizionare.

De ce? Producătorii au migrat, iar chinezii au construit capacități de producție uriașe. De ce au migrat? Aici nu aveau condiții ca în China. Despre ce competitivitate vorbim? Dacă măsurile radicale cerute de Consiliu vor fi luate peste 5 ani, președintele Comisiei poate va fi chinez. Sau unul purtând hijab", a precizat europalamentarul.

„Comisia trebuie sa se trezească și să înțeleagă că de prea multe ori preocupările ei nu sunt pe agenda și mai ales nevoile cetățeanului european. Coborați din turnul de fildeș, doamnă von der Leyen, între oamenii din Bruxelles și de pe străzile europene. De asemenea, distinși comisari coborați de acolo de sus de unde v-ați urcat în izolare și nepăsare, printre oameni, printre cetățenii Europei", a concluzionat Rareș Bogdan.