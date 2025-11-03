Ilie Bolojan e ca și intermediarul fraților Micula? Ludovic Orban reacționeză la informațiile apărute după percheziții

Ludovic Orban a reacționat după ce numele său a fost invocat în contextul anchetei privind despăgubirea fraților Micula. El a explicat că plata decisă în 2019 a fost o obligație legală a statului român, în urma unei hotărâri definitive a Curții de Arbitraj.

Consilierul prezidențial, Ludovic Orban, a declarat că decizia de a plăti despăgubirile către frații Micula, în perioada în care conducea Guvernul, a fost una impusă de o hotărâre arbitrală internațională pe care România era obligată să o respecte.

„În 2019, când am preluat guvernul, am fost confruntat cu o situație extrem de gravă, existau popriri pe conturile unor companii de stat și riscul de blocare a finanțării ROMATSA. Statul român era obligat să plătească acea despăgubire, câștigată de frații Micula la Curtea de Arbitraj ICSID. Am negociat și am plătit cea mai mică sumă posibilă", a spus Orban.

El a adăugat că, dacă nu s-ar fi făcut plata, „statul român risca să fie prejudiciat și mai grav", subliniind că hotărârea era definitivă și trebuia pusă în aplicare. Orban a respins categoric speculațiile potrivit cărora Ilie Bolojan ar fi intermediat întâlniri între el și frații Micula.

„Numai minciuni. N-a avut nicio legătură Bolojan cu frații Micula. Este o minciună gogonată", a spus fostul premier. Declarațiile sale vin în contextul perchezițiilor derulate în dosarul despăgubirilor acordate fraților Micula, anchetă care vizează suspiciuni de delapidare și evaziune fiscală. Potrivit autorităților, despăgubirea plătită de statul român nu mai poate fi recuperată.

Polițiștii fac percheziții la mai multe sedii de firme din județul Bihor, într-un dosar complex de evaziune fiscală și delapidare. Prejudiciul este legat de un ajutor de stat declarat ilegal, în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro. În dosar este vizat grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula. Cei doi frați nu sunt, însă, în țară luni, în timpul desfășurării perchezițiilor.