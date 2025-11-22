Claudiu Târziu atacă: Anca Alexandrescu s-a urcat pe valul de suveranism și AUR a umplut conturile Realitatea

Claudiu Târziu, fondatorul Acțiunea Conservatoare, critică dur alegerile pentru Primăria Capitalei și pe Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR și prezentată ca varianta suveranistă. Ieri, influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli și-a anunțat retragerea în favoarea Ancăi Alexandrescu, însă gestul lui nu a inspirat nici POT, nici Acțiunea Conservatoare.

Ce a transmis Makaveli:

"Pe mine nu mă interesează să calc pe un pavaj de două milioane de euro când nu am bani să îmi trimit copiii la școală. Sărăcia a fost mereu acoperită cu sclipici. Am mers în multe zone, am văzut copii și bătrâni, vai de zilele lor. Știu ce înseamnă să nu ai și să nu vină nimeni să îți întindă un covrig când ți-e foame. Îmi anunț retragerea din cursă pentru Anca Alexandrescu. Nu a fost o decizie ușoară. De ziua mea fac un cadou bucureștenilor" a zis Makaveli, vizibil emoționat în fața camerelor.

Cladiu Târziu a declarat, pentru știripesurse.ro, că alegerile de la Capitală sunt un simulacru

"Nu susținem pe nimeni pentru că nu avem pe cine să susținem. Nu există un candidat suveranist care să aibă valorile pe care noi le susținem. Totul este o mascaradă, ca alegerile prezidențiale, și aceste alegeri au fost stabilite pe genunchi și s-a dictat să fie o campanie foarte scurtă, de numai două săptămâni și sunt alegeri parțiale, care nu promit să aducă vreo noutate, ci doar să continue proiectele fostului primar. Noi am spus clar că nu intrăm în această cursă și am explicat că viitorul primar va fi doar un prizonier al grupurilor de interese și nu vrem să intrăm în acest scenariu cu final anunțat. Configurația din CGMB arată blatul cu opoziția. Primarul va depinde de componența actualului consiliu general și dacă va fi de la PSD va avea nevoie de susținerea celor de la PNL și USR, si așa mai departe, indiferent de partid", ne-a declarat fondatorul Acțiunea Conservatoare.

Atac dur la Anca Alexandrescu!

"Vi se pare că Anca Alexandrescu este un candidat care să ne semene sau să aibă vreo legătură cu conservatorismul? Și-a făcut cariera în siajul PSD și apoi a gonit pe acest segment care este la modă, suveranismul. Toată această orientare s-a făcut și cu interes mercantil, după cum arată banii vărsați de AUR în realitatea TV", a mai spus Târziu pentru știripesurse.ro.

Nici șefa POT Anamaria Gavrilă nu s-a arătat dispusă să îl retragă pe George Burcea în favoarea Ancăi Alexandrescu, pentru formarea unui front comun la alegerile locale. Anunțul făcut de Anamaria Gavrilă privind retragerea lui George Burcea din cursa pentru Primăria Capitalei, după decizia lui Makaveli

Câți bani a dat AUR la Realitatea TV pentru promovare, conform AEP

Din cele 69 de milioane de lei cheltuite de George Simion în campania electorală prezidențială din primăvara lui 2025, 23,4 milioane de lei au ajuns la postul de televiziune Realitatea Plus, conform unei investigații SNOOP. AEP a recunoscut ca legală cheltuirea a numai 6 milioane de lei, în vreme ce restul de 17 a fost considerați ca nelegali. Printe sumele plătite și considerate cu probleme se află și un virament aferent unei emisiuni din 12 mai 2025, când Realitatea TV a încasat 1.000.000 de euro de la AUR și George Simion, potrivit informațiilor obținute de sursei menționate.