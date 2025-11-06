„Dacă aș fi președinte, aș dona la ruși tot echipamentul militar să îi facă muci pe ucraineni" - mesaj promovat de parlamentarul AUR Mihail Neamțu

Dacă aș fi președinte, aș dona la ruși tot echipamentul militar să îi facă muci pe ucraineni, e mesajul promovat pe rețelele de socializare de preşedintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaţilor, deputatul Mihail Neamţu (AUR).

Potrivit reprezentanţilor comunităţii româneşti din Ucraina, din 20 de licee cu predare în limba română, ar urma să rămână 4, începând din 1 septembrie 2027. Acesta este și contextul în care parlamentarul AUR Mihail Neamțu distrubuie mesajul. Parlamentarul AUR Mihail Neamțu a repostat în acest context un mesaj de pe platforma X.

„Prietenii noștri ukrainieni au închis școlile românești, bisericile, au interzis limba și au trimis românii pe front în linia 1 să moară degeaba. Dacă aș fi președinte, aș dona la ruși tot echipamentul militar să îi facă muci", se arată în mesajul repostat de Neamțu.