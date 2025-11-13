Ce riscă românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Măsuri dure pregătite de Guvern: fără permis, fără vânzare și fără tranzacții

Românii care uită sau refuză să-și plătească dările către stat ar putea avea curând surprize neplăcute. Guvernul pregătește un pachet legislativ dur, menit să-i oblige pe datornici să-și achite taxele locale și amenzile restante. Fără achitarea lor, oamenii nu vor mai putea vinde sau cumpăra locuințe ori mașini, iar șoferii care nu-și plătesc amenzile rutiere riscă suspendarea permisului de conducere.

Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, care a precizat că noile reguli vin „dintr-o nevoie de echitate socială". Proiectul legislativ pregătit de Ministerul Dezvoltării prevede că românii care nu au plătite taxele locale sau amenzile nu vor putea realiza tranzacții imobiliare ori auto. Cu alte cuvinte, nu se va mai putea cumpăra sau vinde o locuință ori o mașină fără dovada achitării obligațiilor locale. Mai mult, recuperarea permisului suspendat va fi posibilă doar după plata integrală a taxelor și amenzilor restante, iar neachitarea unei sancțiuni rutiere în termen de 90 de zile lucrătoare va atrage automat suspendarea dreptului de a conduce.

Cseke Attila a explicat că aceste măsuri au fost concepute pentru a proteja contribuabilii corecți și pentru a pune capăt inechităților din sistem: „Aceste reglementări răspund unei nevoi de echitate socială. Nu doar unii români trebuie să-și plătească taxele. Cei care o fac în fiecare an nu trebuie să se simtă dezavantajați față de alții care, de ani de zile, nu și-au achitat dările.", spune Cseke. Ministrul a subliniat că lipsa unor mecanisme legale clare a permis acumularea datoriilor în timp.

„Până acum nu existau instrumente eficiente pentru a-i determina pe cei care nu plătesc să o facă. Noile reguli vor aduce acest echilibru și vor asigura respectul față de cei care contribuie corect la bugetul local.", explică ministrul. Cseke Attila a comparat situația României cu cea din restul Uniunii Europene, unde peste 90% dintre amenzi sunt achitate. În țara noastră, rata de plată abia atinge 38-40%.

„E o diferență enormă. În UE, 9 din 10 amenzi sunt plătite. La noi, doar 4 din 10. Trebuie să ajungem și noi acolo. Dacă ai greșit, sancțiunea trebuie plătită, exact cum se întâmplă peste tot în Europa.", a psus acesta. Ministrul a explicat că banii proveniți din amenzi ar trebui să ajungă la bugetul local al orașului unde contravenientul are domiciliul, însă multe primării sunt lipsite de aceste venituri din cauza neplății.

„Dacă un șofer din Suceava primește o amendă la București, suma trebuie să ajungă la bugetul local din Suceava. În realitate, acei bani nu mai ajung nicăieri, iar comunitățile pierd venituri.", arată ministrul. Ministrul Dezvoltării a detaliat și modul în care șoferii pot rămâne fără permis: „Este vorba despre amenzi contravenționale. De exemplu, dacă ești sancționat pentru oprire neregulamentară, amenda trebuie plătită. Dacă în 90 de zile nu o achiți, permisul se suspendă automat."

Cseke Attila a spus că acest sistem este conceput pentru a crește disciplina și responsabilitatea în trafic, dar și pentru a reduce decalajul uriaș față de restul Europei. Întrebat despre calendarul de implementare, ministrul a explicat că proiectul este aproape finalizat și urmează procedura de avizare interministerială. „Săptămâna viitoare vrem să-l trimitem spre avizare. După adoptarea în Guvern, proiectul va ajunge în Parlament.

Dacă nu apar contestații la Curtea Constituțională, există șanse ca măsurile să intre în vigoare de la 1 ianuarie.", susține ministrul. Declarațiile lui Cseke Attila vin în contextul în care Coaliția de guvernare a ajuns la un acord privind reducerea cheltuielilor cu personalul din administrația publică centrală și locală. Pachetul de măsuri, denumit „pachetul pe administrație", ar urma să fie aplicat începând cu anul 2026.