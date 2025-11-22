România își pregătește ofensiva la Bruxelles pentru viitorul buget european

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri că viitorul Cadru Financiar Multianual al UE pentru 2028-2034 trebuie construit pornind de la situația reală a economiei românești și de la discuții autentice cu mediul privat, universitățile și autoritățile locale. El a avertizat că doar astfel pot fi evitate problemele întâlnite la PNRR.

Declarațiile au fost făcute la conferința „Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivității economice incluzive și a rezilienței în întreaga Europă", organizată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, alături de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor.

La eveniment a participat și vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto. Nazare a insistat că viitorul buget trebuie construit „de jos în sus", cu implicarea celor care vor folosi efectiv fondurile: mediul de afaceri, universități, fintech-uri, think-tank-uri și administrații locale.

„Trebuie să preluăm ideile de la firul ierbii, să construim un cadru multianual din care să tragem banii, să nu pățim ca la PNRR, unde ne-am bucurat de un volum mare, de 28 de miliarde și am ajuns să avem 21 de miliarde. La momentul respectiv când trebuia să facem această dezbatere nu am făcut-o", a spus ministrul.

El a subliniat că două treimi din succesul unui program depind de cum este proiectat. Oficialul a arătat că viitorul buget va urma, în mare parte, logica PNRR și că statele trebuie să se adapteze noilor priorități europene.

Potrivit lui Nazare, „Europa acum se duce dinspre convergență către reziliență. Nu mai este doar despre autostrăzi, poduri sau școli. Vorbim de ecosisteme de inovare, inteligență artificială, reziliență energetică". El a reamintit că România absorbea sume minime acum 15 ani, în timp ce astăzi discută despre miliarde.

Ministrul a spus că o strategie solidă de negociere este esențială: „Nu poți să ai o negociere de succes dacă nu ai o construcție de succes". În același context, a menționat că România are „leverage" în consiliile europene de profil. Nazare a precizat că România include în proiectarea bugetului pentru 2026 circa 10 miliarde de euro din fonduri de coeziune, care ar urma să sprijine creșterea economică.

El s-a arătat încrezător în capacitatea României de a atrage fondurile disponibile: „Este extrem de important să absorbim acești bani și sunt optimist că, până în august anul viitor, atât din PNRR, cât și din coeziune, vom reuși să atragem cât mai mulți dintre acești bani".