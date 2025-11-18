Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni după doar o lună. Nicușor Dan a fost nemulțumit că acesta se erijase intr-un soi de "vicepresedinte" al României

Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni după o decizie de comun acord cu președintele Nicușor Dan, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Șeful statului a fost nemulțumit de criticile lui Orban la adresa USR. Ludovic Orban a stat la Cotroceni doar o lună și o săptămână. El fusese numit în funcție pe 6 octombrie.

Orban a fost esențial în succesul politic al lui Nicușor Dan în 2020, când, în calitate de președinte al PNL, a decis ca împreună cu USR să îl susțină pe Nicușor Dan, ca independent, la Primăria București.

Anunțul oficial: "Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează success în proiectele viitoare."

Președintele Nicușor Dan a fost iritat de declarația de luni a consilierului Ludovic Orban, care criticase USR pentru că folosește imaginea președintelui în campanie. Nu e clar dacă Orban, care a fost numit consilier prezidențial în 6 octombrie, va mai continua în Administrația Prezidențială. Orban si-a asumat un rol de "vicepresedinte" al României, pe care voia sa-l oficializeze prin tot soiul de declaratii.

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban declarase vineri că cei de la USR folosesc imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei şi a adăugat că acest lucru va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedintelui prin faptul că abuzează de imaginea lui.

Dar înainte de acest episod, Ludovic Orban și-a luat libertatea de a se pronunța public pe o serie de teme importante, de a ataca PSD pentru diverse decizii sau de a se implica în jocurile interne din PNL. Supra-expunerea fostului consilier prezidențial Orban în media în luna petrecută la Cotroceni este evidentă la o simplă căutare pe net.

Președintele Nicușor Dan îi datorează aproape totul lui Ludovic Orban: și primul mandat de primar General, dar și câștigarea alegerilor prezidențiale. Nu ajungea la Primăria Capitalei dacă fostul lider PNL nu i-ar fi acordat susținerea partidului său pentru a candida independent în 2020. Nici la Cotroceni nu putea visa fără ajutorul aceluiași Orban. Nicușor Dan s-a calificat în mai 2025 în turul doi la o diferență de sub 1% față de Crin Antonescu, cam cât a rupt Forța Dreptei (partidul lui Orban) de la liberali.