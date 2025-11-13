Analiză: Se forțează un transfer de voturi din zona suveranist-legionară a lui Călin Georgescu spre PSD via Anca Alexandrescu

Electoratul suveranist, una dintre cele mai volatile componente ale politicii de la noi, se află în fața unei provocări înaintea alegerilor parțiale din București. Călin Georgescu, liderul autoproclamat al mișcării și vocea dominantă a acestui curent, a lansat un apel la boicot electoral, acuzând că „un Guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime".

Potrivit lui Georgescu, orice participare la vot ar însemna „validarea fraudei" de la scrutinul anterior, iar adevăratul act de rezistență civică ar fi refuzul de a legitima „sistemul corupt". El nu susține, în consecință, niciun candidat la aceste alegeri și se distanțează și de partidul AUR, care nu are candidat propriu și a făcut un pact cu Anca Alexandrescu.

Mesajul lui Călin Georgescu a generat confuzie și divizare în interiorul taberei suveraniste, iar opiniile sunt împărțite între cei care văd în neprezentare la vot o formă de protest legitim și cei care avertizează că absenteismul ar putea marginaliza complet această zonă politică. În același timp, PSD pare să fi intuit potențialul acestor tensiuni și testează o strategie menită să atragă o parte din electoratul populiștilor, în încercarea de a „sparge bula suveranistă".

Analistul politic Eusebiu Slăvitescu, specialist în cadrul Comisiei Europene și fost diplomat în Ministerul Afacerilor Externe, a punctat, într-un dialog cu Ziare.com, asupra mișcărilor electorale din zona suveranistă și a explicat cum PSD încearcă să influențeze voturile acestei comunități. În ciuda boicotului clamat de Călin Georgescu, AUR și candidata partidului fac demersuri pentru un transfer de voturi. În plus, consideră analistul, și PSD încearcă să atragă voturi din segmentul suveranist.

„Cu siguranță se încearcă un transfer de voturi din zona suveranist-legionară a lui Călin Georgescu către Anca Alexandrescu. Probabil PSD, prin intermediul Ancăi Alexandrescu, încearcă să spargă bula suveranistă, mai ales că o mare parte din voturile AUR provin, de fapt, din bazinul PSD", a afirmat fostul diplomat. „Nu cred în succesul ei la Capitală. Dacă ia mai mult de 10%, poate să spună 'merci'. Capitala nu este Vaslui". Slăvitescu nu crede nici în faptul că Georgescu are trecere la bucureșteni.

„Nici în 'puterea legionarului Dumnezeilă' nu cred; în București, cel puțin, omul este total irelevant. De fapt, la ce aberații debitează Georgescu, este irelevant oriunde. Este, însă, un test important pentru bula suveranistă: vom vedea direcția acestei zone politice în funcție de nivelul de susținere pe care îl va primi Anca Alexandrescu", a spus Eusebiu Slăvitescu.