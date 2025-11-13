Analiză: Se forțează un transfer de voturi din zona suveranist-legionară a lui Călin Georgescu spre PSD via Anca Alexandrescu
Postat la: 13.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Electoratul suveranist, una dintre cele mai volatile componente ale politicii de la noi, se află în fața unei provocări înaintea alegerilor parțiale din București. Călin Georgescu, liderul autoproclamat al mișcării și vocea dominantă a acestui curent, a lansat un apel la boicot electoral, acuzând că „un Guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime".
Potrivit lui Georgescu, orice participare la vot ar însemna „validarea fraudei" de la scrutinul anterior, iar adevăratul act de rezistență civică ar fi refuzul de a legitima „sistemul corupt". El nu susține, în consecință, niciun candidat la aceste alegeri și se distanțează și de partidul AUR, care nu are candidat propriu și a făcut un pact cu Anca Alexandrescu.
Mesajul lui Călin Georgescu a generat confuzie și divizare în interiorul taberei suveraniste, iar opiniile sunt împărțite între cei care văd în neprezentare la vot o formă de protest legitim și cei care avertizează că absenteismul ar putea marginaliza complet această zonă politică. În același timp, PSD pare să fi intuit potențialul acestor tensiuni și testează o strategie menită să atragă o parte din electoratul populiștilor, în încercarea de a „sparge bula suveranistă".
Analistul politic Eusebiu Slăvitescu, specialist în cadrul Comisiei Europene și fost diplomat în Ministerul Afacerilor Externe, a punctat, într-un dialog cu Ziare.com, asupra mișcărilor electorale din zona suveranistă și a explicat cum PSD încearcă să influențeze voturile acestei comunități. În ciuda boicotului clamat de Călin Georgescu, AUR și candidata partidului fac demersuri pentru un transfer de voturi. În plus, consideră analistul, și PSD încearcă să atragă voturi din segmentul suveranist.
„Cu siguranță se încearcă un transfer de voturi din zona suveranist-legionară a lui Călin Georgescu către Anca Alexandrescu. Probabil PSD, prin intermediul Ancăi Alexandrescu, încearcă să spargă bula suveranistă, mai ales că o mare parte din voturile AUR provin, de fapt, din bazinul PSD", a afirmat fostul diplomat. „Nu cred în succesul ei la Capitală. Dacă ia mai mult de 10%, poate să spună 'merci'. Capitala nu este Vaslui". Slăvitescu nu crede nici în faptul că Georgescu are trecere la bucureșteni.
„Nici în 'puterea legionarului Dumnezeilă' nu cred; în București, cel puțin, omul este total irelevant. De fapt, la ce aberații debitează Georgescu, este irelevant oriunde. Este, însă, un test important pentru bula suveranistă: vom vedea direcția acestei zone politice în funcție de nivelul de susținere pe care îl va primi Anca Alexandrescu", a spus Eusebiu Slăvitescu.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un fost și un viitor premier al României: Viorica Dăncilă cu robotul umanoid la târgul de inovație din Z-Park din China
Fosta prim-ministra a Romaniei, Viorica Dancila, a revenit in China, unde a participat la un targ internațional de inova ...
-
Rareș Bogdan o atacă pe Șefa Comisiei Europene: „Coborați din turnul de fildeș!"
Comisia Europeana trebuie sa se trezeasca și sa ințeleaga ca de prea multe ori preocuparile ei nu sunt pe agenda și mai ...
-
Dominic Fritz are acces neautorizat, ilegal, la informațiile clasificate, susține un fost director SIE
Fostul director al Serviciului de Informații Externe (SIE) Silviu Predoiu a criticat dur situația in care se afla Domini ...
-
Ce riscă românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Măsuri dure pregătite de Guvern: fără permis, fără vânzare și fără tranzacții
Romanii care uita sau refuza sa-și plateasca darile catre stat ar putea avea curand surprize neplacute. Guvernul pregate ...
-
Sateliți dispăruți, profesori sancționați: PUSL cere oprirea abuzurilor și transparență totală în cheltuirea banilor publici!
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) continua sa aduca in atenția opiniei publice nereguli grave la varful Educației ș ...
-
Oana Gheorghiu pornește un conflict între puterile statului, iar Nicușor Dan o apără, fiind dispus sa incalce Constituția
Declarațiile Oanei Gheorghiu, proaspat numita in funcția de vicepremier, cu privire la pensiile magistraților, care ar f ...
-
Carmen Uscatu, acuzații grave după ce a dezvăluit incompatibilitatea Oanei Gheorghiu: "Sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public"
Carmen Uscatu, co-fondatoarea Asociatiei „Daruieste Viata", a revenit marți seara, 11 noiembrie, cu noi declarații ...
-
Avocata Ingrid Mocanu despre neo-marxistii de la USR: "Vor să acapareze Înalta Curte și să-și schimbe procurorii!"
Avocata Ingrid Mocanu, fost vicepresedinte ANPR si fost director in cadrul Ministerului Justitiei, a publicat marți, 11 ...
-
Iar ne stoarce de bani - Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE"
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ca a avut o „convorbire productiva" cu președintele Romaniei, ...
-
„Borfaș e mă-ta" / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?" - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
Fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase, a participat la congresul PSD. Dupa acest eveniment el a postat pe propriul ...
-
Vicepremierul Oana Gheorghiu recidiviează - Noi declarații împotriva lui Donald Trump
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sambata ca a admirat intotdeauna tot ce inseamna Statele Unite ale Americii si a ...
-
Claudiu Târziu: "Georgescu are lângă el foști ofițeri din serviciile secrete. Ruptura dintre George Simion & Anca Alexandrescu și Călin Georgescu devine tot mai limpede"
Claudiu Tarziu - fost co-președinte AUR și actual președinte al partidului Acțiunii Conservatoare (ACT) - ii aduce acuza ...
-
„Dacă aș fi președinte, aș dona la ruși tot echipamentul militar să îi facă muci pe ucraineni" - mesaj promovat de parlamentarul AUR Mihail Neamțu
Daca aș fi președinte, aș dona la ruși tot echipamentul militar sa ii faca muci pe ucraineni, e mesajul promovat pe rețe ...
-
"Suntem în era războiului asimetric permanent" - Mircea Geoană, avertisment dur despre competiția globală și viitorul României
Fostul secretar general adjunct al NATO și președinte al Institutului Aspen Romania, Mircea Geoana, a lansat un avertism ...
-
Liviu Negoiță: „Bucureștiul pierde timp, bani și oportunități. Fondurile europene pot scoate Capitala din criză - dacă sunt folosite!"
Liviu Negoița, candidatul Partidului Umanist Social Liberal la Primaria Capitalei, avertizeaza ca problemele cronice ale ...
-
Un deputat de Timiș se opune reducerii traficului din București
Declarația lui Catalin Drula - deputat de Timis - despre taxa pentru mașinile care nu sunt inmatriculate in București vi ...
-
Dan Nica a fost desemnat raportor pentru Fondul European pentru Competitivitate în valoare de 234 de miliarde de euro
"Parlamentul European m-a desemnat raportor pentru Fondul European pentru Competitivitate, care va avea o valoare totala ...
-
Ilie Bolojan e ca și intermediarul fraților Micula? Ludovic Orban reacționeză la informațiile apărute după percheziții
Ludovic Orban a reacționat dupa ce numele sau a fost invocat in contextul anchetei privind despagubirea fraților Micula. ...
-
Becali o face harcea-parcea pe Alexandreasca: „În București nu poți să-i păcălești”
Gigi Becali a criticat dur candidatura jurnalistei Anca Alexandrescu la Primaria Capitalei. Latifundiarul din Pipera a s ...
-
Ministrul Finanțelor, despre reforma pensiilor magistraților: "E un termen extrem de strâns, dar nu e o resemnare"
„E un termen extrem de strans, dar nu e o resemnare. Trebuie sa gasim soluții", declara ministrul Finanțelor, Alex ...
-
Târziu după ce Simion a cerut protecția SPP: "De la instigare la ură până la fapte pline de ură nu e decât un pas"
Președintele AUR, George Simion, a cerut protecția Serviciului de Paza și Protecție, susținand ca se teme pentru viața s ...
-
Rareș Bogdan după retragerea trupelor SUA: Să nu fim duplicitari. Relația cu America se construiește. America este vitală pentru România
Rareș Bogdan a subliniat, intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, ca America a fost și ramane esențiala pentru ...
-
Scandalul OUG 52 se încheie cu o victorie pentru PSD - Guvernul modifică ordonanța contestată de primari
Guvernul Romaniei a aprobat luni modificari importante la Ordonanța de Urgența nr. 52/2025, actul normativ care a genera ...
-
Unde duce politica de tip bielă-manivelă a PNL cu USR: Dezastrul de proporții al României. Deja am pierdut o mare parte din fondurile PNRR și mai urmează
Romania, care se lupta sa majoreze veniturile la buget și sa iși reduca deficitul bugetar excesiv și datoria publica in ...
-
Ilie "Sărăcie" Bolojan vrea să impună o taxă mascată în premieră mondială - Cine sunt românii care o vor plăti ca fraierii
Romania ar deveni prima tara din lume care impune un control guvernamental si o taxa mascata asupra echipamentelor energ ...
-
Asasinul economic Ciolacu - autorul celui mai mare deficit din UE și a celei mai mari inflatii: "Problema Guvernului este un deficit de empatie care va duce la o criză socială"
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu, artizanul celui mai mare deficit bugetar din UE, a afirmat sambata ca marea problema ...
-
Se digitalizează cu adevărat ANAF sau doar pe hârtie? Alexandru Nazare iese la atac după criticile Olguței Vasilescu
ANAF dispune in prezent de un software avansat care integreaza 11 baze de date și utilizeaza inteligența artificiala, a ...
-
Conflict de interese la vârful Ministerului Culturii: ministrul care contestă o instituție pe care o conduce
András István Demeter, actualul ministru al Culturii, se afla intr-o situație de conflict de interese evid ...
-
Prostia la putere! Robert Negoiță le răspunde locuitorilor îngrijorați că a construit drumuri peste magistrale de gaz: „Nu strada noastră e pe țeava lor, țeava lor e sub strada noastră"
Robert Negoița le-a reproșat cetațenilor care i-au pus intrebari despre dezvaluiri facute de Recorder despre acele drumu ...
-
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu s-au pozitionat impotriva lui Ilie Bolojan pe temele majore ale reformei
Presedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avut, miercuri, cea mai dura declarație de pana acum la adresa premier ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu