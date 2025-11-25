Rareș Bogdan, discurs în PE: „Încercăm să reparăm pagubele făcute de politicieni ignoranți. Securitatea a 450 de milioane de europeni nu e un moft"

Europarlamentarul liberal a susținut un discurs dur în Parlamentul European, în care a acuzat lipsa de viziune a liderilor europeni din ultimele decenii privind dependența de materiile prime critice și vulnerabilitatea strategică în fața Chinei.

Rareș Bogdan, în PE: „Încercăm să reparăm pagubele făcute de politicieni ignoranți. Securitatea a 450 de milioane de europeni nu e un moft"

Liberalul transmite că subiectul nu este nou, însă Europa continuă să plătească pentru decizii politice greșite și avertismente trecute cu vederea.

„Încercăm să reparăm pagube făcute de politicieni ignoranți. Ca și când securitatea a 450 de milioane de cetățeni europeni ar fi un moft", a declarat Rareș Bogdan.

Eurodeputatul a amintit că încă din 2011 Parlamentul European semnala pericolul dependenței strategice, fără ca marile capitale europene să acționeze. În discurs, acesta a rememorat și momentul-cheie din 1992, când Deng Xiaoping afirma că „Orientul Mijlociu are petrolul, China are pământurile rare", declarație ce avea să prefigureze un monopol transformat ulterior într-un instrument geopolitic.

Liberalul a punctat că avertismentele venite de la Washington în anii 2000 au fost ignorate, iar reducerea exporturilor Chinei către Japonia, în 2010, a demonstrat cât de vulnerabile erau piețele occidentale. „China controla deja 95% din producție și avea o armă geopolitică", a subliniat Rareș Bogdan.

Acesta a criticat și măsuri ale Green Deal, despre care susține că au afectat industria europeană deja dependentă de materiile critice chinezești. Totodată, Bogdan a vorbit despre „binomul pervers China-Rusia", pe care îl vede ca o amenințare majoră la adresa democrațiilor occidentale.

În final, europarlamentarul a făcut referire la situația României, care, deși dispune de resurse valoroase, nu le exploatează.

„România mea are pământuri conținând metale rare, dar culmea ironiei refuză de ani buni să le exploateze. De ce? De frică sau lipsă de viziune. Sau pentru că, poate, nu este lăsată", a conchis acesta.