Dan Cristian Popescu: Bucureștiul care se leagă de Europa - reluarea Canalului Dunăre-București

"Bucureștiul are nevoie de proiecte mari, nu doar de cârpeli mărunte. Un oraș european adevărat are infrastructură care îi reduce costurile, îi aduce investiții și îi eliberează străzile. Astăzi, Capitala este ruptă de Europa pe partea de transport, logistică și industrie modernă. Eu propun reluarea și finalizarea Canalului Dunăre-București, cel mai important proiect strategic abandonat al României", scrie candidatul la primaria Capitalei Dan Cristian Popescu.

*****

DE CE ESTE PRIORITAR?

1️⃣ Transport mai ieftin și fără camioane în oraș

Marfa transportată pe apă costă de 4-5 ori mai puțin decât pe drum.

Asta înseamnă mai puține camioane pe bulevarde, adică o reducerea a uzurii infrastructurii rutiere precum și un trafic redus.

2️⃣ Un port fluvial modern la București

O ieșire directă la Dunăre pune Capitala pe harta europeană a transportului: ca Viena, Budapesta sau Belgrad.

Nu doar că devenim un nod logistic, ci deschidem orașul investitorilor mari.

3️⃣ Sudul Capitalei se transformă economic

Zona Popești-Leordeni-Berceni are potențialul să devină un nou pol industrial și tehnologic, cu mii de locuri de muncă.

Canalul ar atrage companii care au nevoie de transport ieftin și rapid.

4️⃣ Fonduri europene dedicate

Proiectul poate fi finanțat din programele TEN-T și infrastructură verde.

Nu cerem bani de la bucureșteni, aducem bani în București.

5️⃣ Siguranță la inundații și energie

Regularizarea Argeșului aduce protecție pentru comunitățile din sudul orașului și deschide opțiuni pentru energie regenerabilă.

⸻

CE PROPUN EU, CA PRIMAR?

✔ Reluarea studiului de fezabilitate în primele 12 luni. Cu parteneri internaționali specializați.

✔ Parteneriat cu Guvernul și UE pentru finanțare. Fără bani de la bugetul Bucureștiului.

✔ Realizarea portului fluvial București-Glina și a zonei logistice integrate

✔ Un proiect etapizat, transparent, cu consultare publică