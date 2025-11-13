Dominic Fritz are acces neautorizat, ilegal, la informațiile clasificate, susține un fost director SIE
Postat la: 13.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Fostul director al Serviciului de Informații Externe (SIE) Silviu Predoiu a criticat dur situația în care se află Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR, afirmând că accesul acestuia la informații clasificate reprezintă „o anomalie periculoasă pentru securitatea României". Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache", transmisă live de Gândul.
Predoiu a reacționat la faptul că, deși Dominic Fritz nu are cetățenie română, conduce un partid parlamentar și are acces la informații sensibile, prin intermediul miniștrilor USR care participă la ședințele CSAT, scrie Newstand.
„Domnul Fritz e cetățean străin. Se luptă de ceva timp, ne ceartă că avem o legislație greoaie, că sunt întrebări dificile la cetățenie, dar până una-alta, tot cetățean străin este. Conduce un partid guvernamental care face politicile țării, are acces la informații clasificate și vine cu teze despre reforma constituțională a României. Întrebarea mea e: e normal ca un cetățean străin să ne spună cum să ne organizăm și să aibă acces la strategia economică, energetică și de apărare a țării?" se întreabă Predoiu.
Fostul șef al SIE a subliniat că situația este „absolut anormală și ilegală", atât din punct de vedere al legii privind protecția informațiilor clasificate, cât și al bunului-simț.
„Este ilegal, și din punct de vedere al accesului la informații, și din punct de vedere al logicii elementare. O persoană care nu are dreptul să fie parlamentar conduce un partid parlamentar, decide pozițiile în legislativ. O persoană care, prin statut, nu poate fi membru al Guvernului, conduce guvernul din consiliul coaliției. Astea sunt anomalii, dar le trecem ușor cu vederea, în numele europenismului," constată Silviu Predoiu, citat de Ziua de vest.
Declarațiile sale au stârnit reacții puternice în mediul politic, aducând din nou în atenție dezbaterea privind statutul și rolul lui Dominic Fritz în viața publică românească, în contextul în care acesta încearcă de mai mult timp să obțină cetățenia română.
