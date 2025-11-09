„Borfaș e mă-ta" / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?" - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD

Fostul premier al României, Adrian Năstase, a participat la congresul PSD. După acest eveniment el a postat pe propriul blog părerile sale și a distribuit articolul pe pagina sa de Facebook. Însă nu toate comentariile au avut un ton pozitiv, iar Năstase a reacționat în mod echivalent.

„Dați banii înapoi, borfașilor" și „țepar nenorocit" au fost comentariile la care a răspuns Adrian Năstase în mod direct. „I-am dat țeapă lu' mă-ta?", întreabă retoric fostul premier. „Borfaș e mă-ta", e o altă reacție avută de Năstase.

„Congresul PSD a oferit o imagine a unei formațiuni politice aflate într-un proces de adaptare la noile realități. Este important, in opinia mea, ca partidul să continue să-și asume rolul de principal vector al echilibrului social și al coeziunii naționale. Prezența mea a fost, în același timp, un gest de solidaritate și de încredere în viitorul social-democrației românești", a punctat Năstase, pe blogul său.