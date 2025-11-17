Bolojan continuă distrugerea României: Reacțiile primarilor după ce Bolojan a anunțat majorarea taxelor locale cu 70% - Va crește gradul de necoletare!

Taxele locale vor crește cu 70%, conform unei informări transmise de către premierul Ilie Bolojan primarilor. Primul edil care rupe tăcerea și anunță un dezastru pe parte de colectare e social-democratul Constantin Toma, primarul Buzăului.

Primarul Buzăului, Constantin Toma, a spus că premierul i-a anunțat pe primari că vor crește taxele locale cu 70%, plus inflația, din 2026. Toma se teme că va crește gradul de necolectare, însă este contrazis de primarul Reșiței, care crede că oamenii se vor conforma.

Pracitc, de la 1 ianuarie, taxele și impozitele locale cresc cu 75,25%. Marți va fi ședință comună a Parlamentului și apoi va pleca spre președintele României această parte a pachetului care a fost votat în Parlamentu, respectiv creșterea cu 70% la persoanele fizice a taxelor și impozitelor, la care se adaugă, așa cum zice Codul Fiscal, 5,25%, inflația pe 2024. Așadat, rezultă o creștere totală de 75,25%.

„Și acum avem probleme cu încasările, dar probabil anul viitor va fi, din păcate, un vârf. Partea cea mai proastă pentru noi ca primari este că acești bani practic nu rămân în comunitate ca să funcționăm mai bine, să livrăm servicii mai bune și să avem investiții mai multe, ci vor merge indirect, adică nu se vor mai da banii din impozitul pe venit, acel 63%, sau o parte din el cel puțin, altfel încât să se acopere deficitul care este imens. Spunea domnul Bolojan astăzi că... eu știu... incidență sau nu, salariile tuturor bugetarilor din România înseamnă 30 de miliarde de euro, exact cât are nevoie statul să se împrumute și anul viitor. 30 de miliarde de euro, plus încă 11 miliarde de euro, valoarea unui Anghel Saligny pe un an, atenție, care înseamnă dobânzile la creditele deja luate. 11 miliarde, care reprezintă cam 3% din PIB", a spus Toma.

Constantin Toma crede că e necesar să se întâmple „ceva cu economia": „Dacă economia funcționează, putem să avem și o situație mai bună în oraș, să avem și o educație mai bună, finanțată mai bine, și sănătate, și sport și orice. Din păcate, pe partea economică nu s-a făcut nimic. A venit cu niște propuneri pe PSD-ul, nu știu cât de bune sunt, dar ar trebui analizate, îmbunătățite acele propuneri, să se treacă și la un program pe influențarea economiei, pe stimularea economiei, pentru că economia, dacă produce mai mult, va fi mai bine pentru toată lumea", a mai spus Toma.

„Eu aș vrea să vă asigur că vor plăti. Și aș vrea să vă dau câteva date, având în vedere că sunt la treilea mandat, deci am aproape de 10 ani de primărie, după ce am făcut 25 de ani de afaceri în mediul privat, și cunosc economie și cunosc date matematice și economice. Dacă spunem o cifră - 75% creștere, sună foarte interesant, sună foarte înspăimântător. Dar dacă ne gândim că o gospodărie din România plătea în mediu, până astăzi, cam 150, 160, 180 de lei pe an, impozit pe clădire, vă spun că e un procent pe care nu-l mai întâlniți nicăieri în Europa. Nicăieri. În România, impozitele la persoane fizice au fost până astăzi și sunt în continuare 0,1% dintr-o valoare, atenție, nu-i valoarea reală, dintr-o valoare declarată. Cu acești bani, adică vorbim de 30-40 de euro pe an de familie, nu reușești nici măcar să-ți plătești curentul pentru becul din fața casei, pentru stâlpul de iluminat din fața casei. Nu vorbesc de deszăpezire, de gunoaie sau de alte chestiuni. Nu s-a făcut, din punctul meu de vedere aici, decât o mare corecție, pentru că România a fost un stat social, un stat socialist tot timpul și a încercat să nu pună taxare pe persoane fizice și să o mute spre persoane juridice. La persoane juridice nu se schimbă nimic, ca să fim bine înțeleși. Toate discuțiile se învârt în jurul impozitelor pe clădiri și terenuri ale persoanelor fizice. În părerea mea, această mișcare de la 150-180 de lei la 250-280 de lei nu va pune probleme astfel încât cetățenii să nu-și plătească aceste taxe", a spus Popa.

Pe de altă parte, primarul Reșiței spune că dacă românii vor să trăiască la fel ca în Germania, ca în Franța, ca în Elveța, ca în Austria, și dacă le place foarte mult curățenia de acolo, și spațiile verzi, și trotoarele, și băncile, și mobilierul urban, și absolut tot ce presupune civilizația occidentală, „atunci trebuie să înțelegem că trebuie să plătim puțin pentru aceste servici".

„Trebuie să ne orientăm și la gradul de colectare al taxelor. La noi, spre exemplu, în Corbanca, la 2024, era 47%. Ceea ce este infim. Eu, ca să măresc acest grad de colectare, am trimis somații și titluri executorii. Cel mai mult impozit, 13 milioane, de recuperat este cu impozite pe automobile. Adică nu și-au plătit impozitele pe mașini", spune, la Antena 3 CNN, primarul din Corbeanca.

El afirmă că taxele și impozitele locale sunt foarte mici: pentru un hectar de teren agricol, fie că este intravilan sau extravilan, se plătește 50 de lei pe an, așa că o majorare de 75% „nu înseamnă nimic".

„În general, media este undeva la 50 de lei. Deci este infim. (...) Le-a majorat, am majorat. Am majorat în 2024. În 31 decembrie, noi făceam cu ședință de consiliu local și le-a majorat cu 50%. Au crescut de la 35 la 50 de lei pe an. Adică despre asta vorbim. Dar haideți să vă dau alt exemplu. Un teren de 500 de metri pătrați cu spațiul locuit de 150 de metri plătați. Știți cât plătește? Plătește 500 de lei pe an", spune primarul.