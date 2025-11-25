Oana Gheorghiu prinsă cu minciuna: "Companiile de stat nu sunt sponsori, nu fac sponsorizări"

Cum suntem luați de proști de la vârful guvernului: "Companiile de stat nu sunt sponsori, nu fac sponsorizări", ne-a explicat doamna vicepremier Oana Gheorghiu.

Situația sponzorizărilor pe 2024 este următoarea:

Transgaz: 4.332.275 lei

Transelectrica: 5.412.000 lei

Hidroelectrica: 13.561.000 lei

Nuclearelectrica: 3.110.643 lei

Romgaz: 10.454.281 lei

O înțelegem deplin pe doamna vicepremier, mai ales când vine vorba de sponsori de milioane...

PS. Companiile de mai sus se alimentează exclusiv din banii noștri, la fiecare factură de curent sau gaze.

Ciprian Purice