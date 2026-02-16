Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Postat la: 16.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Fostul președinte american Barack Obama a revenit cu precizări după ce o declarație despre extratereștri, făcută într-un podcast, a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Obama a explicat că nu a văzut nicio dovadă privind existența unui contact extraterestru și a respins speculațiile legate de celebra bază militară Area 51.
La câteva ore după ce Barack Obama a a reaprins teoriile conspirației cu afirmațiile făcute într-un podcast, printre care faptul că extratereștrii sunt reali, fostul președinte al SUA a publicat o declarație prin care a precizat că nu a văzut nicio dovadă a existenței lor.
Într-o conversație din weekend cu gazda americană de podcast Brian Tyler Cohen, Obama a părut să confirme existența extratereștrilor în cadrul unei runde rapide de întrebări, în care moderatorul le adresează invitaților întrebări, iar aceștia răspund pe scurt.
Întrebat „Sunt extratereștrii reali?", Obama a răspuns: „Sunt reali, dar nu i-am văzut." El a continuat: „Nu sunt ținuți la Area 51. Nu există nicio facilitate subterană, decât dacă există o conspirație uriașă și au ascuns-o de președintele Statelor Unite."
Declarația a fost preluată de instituții media din întreaga lume, cu titluri precum „Fostul președinte al SUA Barack Obama spune că extratereștrii sunt reali" și „Sunt reali: afirmațiile șocante ale lui Obama despre extratereștri". Revista Time a relatat despre controversă, scriind: „Obama spune că extratereștrii sunt reali, dar nu se află la Area 51".
Apoi, după valul mediatic, Obama a publicat duminică seara o declarație pe Instagram.
„Încercam să păstrez spiritul rundei rapide, dar din moment ce a atras atenția, permiteți-mi să clarific. Statistic vorbind, universul este atât de vast încât sunt șanse mari să existe viață undeva," a spus el. „Însă distanțele dintre sistemele solare sunt atât de mari încât probabilitatea să fi fost vizitați de extratereștri este redusă, iar în timpul mandatului meu nu am văzut nicio dovadă că ființe extraterestre ar fi luat contact cu noi".
Există o teorie a conspirației care datează de mult timp potrivit căreia guvernul SUA ar ascunde extratereștri la Area 51, o bază aeriană extrem de clasificată din Nevada, notează The Guardian.
În 2019, după ce 1,5 milioane de persoane s-au înscris pentru a „lua cu asalt" baza, aproximativ 150 de influenceri din social media s-au adunat în apropierea pistei, însă evenimentul s-a încheiat cu doar câteva arestări, transformându-se în cele din urmă într-un festival de muzică.
Documente declasificate publicate în 2013 au arătat că pista secretă a fost folosită, de fapt, pentru testarea aeriană a unor proiecte guvernamentale americane, inclusiv programele de supraveghere aeriană U-2 și Oxcart.
„Testele la mare altitudine ale aeronavei U-2 au dus curând la un efect secundar neașteptat, o creștere semnificativă a raportărilor privind obiecte zburătoare neidentificate (OZN-uri)", se arată în documente.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Mărturii zguduitoare ale unei familii obligate de regimul de la Teheran să plătească glonțul cu care le-a fost executat fiul. „A murit ca alții să fie liberi"
Cu puțin timp inainte sa fie ucis, Hooman, un barbat de 37 de ani din Iran, i-a spus unui prieten ca, daca nu se va mai ...
-
Cum arată un plan de antrenament eficient dacă îți dorești să slăbești până în iunie? De la cardio, la antrenamente de forță
Daca ți-ai propus sa slabești pana in iunie, vestea buna este ca ai timp suficient pentru rezultate vizibile, atata timp ...
-
Avantajele utilizării unui POS mobil în comparație cu un terminal POS clasic
Alegerea instrumentelor de plata potrivite poate face diferența intre o experiența de cumparare fluida și una ceva mai c ...
-
E teoria conspiratiei sau nu? Jeffrey Epstein e celebrul Satochi Nakamata care a inventat Bitcoin. Ce se întâmplă după atingerea limitei maxime de 21 de milioane de BTC.
Bitcoin reprezinta una dintre cele mai revoluționare invenții din lumea finanțelor moderne. Lansat in 2008, prin interme ...
-
Povestea unei femei abuzate de Epstein personal: „Recrutorii mei râdeau în timp ce el mă agresa". Cum își explică susținerea pentru infractorul sexual
O femeie care a fost traficata de persoane din Cape Town pe insula privata a lui Jeffrey Epstein din Caraibe și pe ferma ...
-
Tratamentul inuman la care a fost supusă copila de 4 ani din Târgu Jiu care a ajuns în comă la spital. După agresiune, mama fetei s-a dus să se prostitueze
Tratamentul inuman la care a fost supusa copila de 4 ani din Targu Jiu care a ajuns in coma la spital. Dupa agresiune, m ...
-
Iar ne-au tras-o frații "Poison". Curtea Supremă a anulat sechestrul pus pe bunurile lui Viorel Micula. Încercarea statului român de a recupera peste 300 de milioane de euro
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor și a con ...
-
Când inteligența artificială găsește o soluție acolo unde medicina nu are răspuns: doctorii au ridicat din umeri, un chatbot i-a schimbat viața în câteva ore
Dupa doi ani de investigații fara diagnostic, meningita, un AVC și zeci de consultații care nu au dus nicaieri, un consu ...
-
Cum stabilește AI prețuri diferite pentru același produs. Ce este fenomenul „surveillance pricing"
Fenomenul „surveillance pricing", tot mai intalnit in comerțul online internațional, incepe sa devina relevant și ...
-
Tablou dispărut din România de 79 de ani, blocat la New York: statul român strânge dovezi pentru a cere înapoi o operă de 9 milioane de euro
Guvernul Romaniei face eforturi sa recupereze tabloul "Sfantul Sebastian", atribuit pictorului El Greco, blocat la o cas ...
-
INS anunță că inflația rămâne aproape de 10%. Viața tot mai scumpă în 2026: românii plătesc cu 60% mai mult la curent și cu 25% mai mult la cafea
Inflația ramane la un nivel alarmant pentru romani la inceput de 2026, in pofida unei ușoare scaderi fața de finalul anu ...
-
Visul umed al Ursulei: A apărut un combustibil care va revoluționa sistemul de încălzire actual prin stocarea luminii și eliberarea treptată de căldură
Ursula von der Leyen impreuna cu birocratii de la Bruxelles au cerut de mult renuntarea la centralele de apartament, pe ...
-
China a dezvăluit un proiect care îngrozește planeta: ce este Luanniao, nava-mamă care poartă un arsenal greu de imaginat
În ianuarie 2026, televiziunea publica din China a difuzat o animație care a atras rapid atenția la nivel global: ...
-
Apar ipoteze șocante în cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia
Sambata la pranz, in orașul italian Bergamo, o familie a trecut prin momente de groaza in timp ce se afla la cumparaturi ...
-
Lovitura devastatoare pe care putea-o primi Regele Charles: ar fi o rușine fără margini pentru familia regală
Prințul Andrew Mountbatten-Windsor trece printr-un moment critic care ar putea schimba definitiv atat viața sa, cat și i ...
-
Grupul Wagner se reprofilează - Ce misiuni primesc acum foștii mercenari ai lui Prigojin
Oficialii serviciilor de informații din Occident afirma ca recrutorii și propagandiștii care au lucrat anterior pentru g ...
-
UE vrea Euro digital cat mai repede. Un CBDC care va controla toate finanțele cetațenilor prin aceasta moneda programabilă
Uniunea Europeana avanseaza rapid cu proiectul euro digital, oficial vazut ca o soluție strategica pentru reducerea depe ...
-
Dosarele Epstein. Prințul Andrew, implicat în scheme financiare și întâlniri secrete în China. Se cere o anchetă
Un nou dosar exploziv readuce in prim-plan numele fostului Prinț Andrew - sau Andrew Mountbatten-Windsor, așa cum apare ...
-
Google, avertisment pentru Uniunea Europeană pentru perspectivă „suveranistă" din mediul digital. Ce riscăm dacă ne îndepărtăm de SUA
Google transmite un mesaj direct catre Bruxelles, vorbind despre dorința Europei de a reduce dependența de tehnologiile ...
-
Atacuri spațiale, impulsuri electromagnetice și haos pe Pământ - scenariul celui de-al Treilea Război Mondial
De la sateliți transformați in rachete pana la pene de curent care lasa orașe intregi in bezna, un razboi total in spați ...
-
„O femeie din România a ucis 10 persoane". Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști" care vânau civili și copii în Sarajevo
Apar noi detalii șocante in scandalul internațional cunoscut sub denumirea de „Sarajevo safari", in care milionari ...
-
Independență digitală a UE e egală cu zero: realitatea arată o dependență profundă de SUA și de gigantii Tech
Uniunea Europeana evoca frecvent concepte precum „autonomia strategica" și „suveranitatea digitala". Cu toat ...
-
Incident șocant în Italia: Un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate chiar de lângă părinții ei
Un roman a incercat sa rapeasca o fetița de un an și jumatate dintr-un supermarket din Bergamo, Italia, chiar cand aceas ...
-
Un cercetător sceptic față de „sindromul Havana" a testat pe sine o armă secretă. Ce i s-a întâmplat?
Un om de știința din Norvegia, care respingea teoria potrivit careia armele cu energie dirijata ar putea provoca așa-num ...
-
Numele unei judecătoare a CCR, folosit de mafioți ucraineni. „E foarte gravă și extrem de ciudată folosirea numelui meu"
Numele unei judecatoare de la Curtea Constituționala a Romaniei a fost folosit in mod fraudulos intr-o operațiune de pre ...
-
Cât e pensia specială a lui Giani, judecătorul CCR aflat în concediu paternal. Magistratul care nu vrea reformă a primit 90.000 de euro dar de nuntă
Judecatorul constituțional Gheorghe Stan, numit la CCR de Parlamentul Romaniei la propunerea Partidului Social Democrat ...
-
„Poliția" TikTok - Compania recrutează români pentru cenzura așa-zisului "conținut sensibil" în România
TikTok recruteaza in aceasta perioada romani pentru poziții de analiza și verificare a conținutului din platforma, postu ...
-
E Game Over: Gigantul tehnologic chinez Baidu integrează agentul AI OpenClaw în aplicaţia sa de căutare
Gigantul tehnologic chinez Baidu va oferi utilizatorilor aplicatiei sale principale de smartphone acces direct la agentu ...
-
Nicușor Dan vs Maia Sandu: cum a ajuns Chișinăul să conteze mai mult decât Bucureștiul la Conferința de Securitate de la München
Conferința de Securitate de la München (MSC), care se desfașoara in perioada 13-15 februarie 2026, ramane unul dint ...
-
România e țara europeană cu cei mai mulți "imigranți ilegali" arestați de ICE în ultimii cinci ani
Romania este țara europeana cu cei mai mulți cetațeni arestați de Serviciul de Imigrare și Vama (ICE) al SUA in ultimii ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu