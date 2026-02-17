Alimentezi și rămâi fără toți banii: Un român a adaptat o veche schemă de la bancomate și a dat lovitura direct în benzinării
Postat la: 17.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
O metodă de fraudă cunoscută de ani buni la bancomate a fost adaptată acum la stațiile de carburant: un cetățean român a fost arestat în Austria după ce ar fi montat dispozitive pentru copierea datelor bancare direct pe automatele de alimentare. Clienții riscau să rămână fără bani din cont fără să observe nimic în momentul plății.
Un bărbat de 45 de ani, cetățean român, a fost arestat în Austria după ce ar fi montat dispozitive de tip „skimming" la automate de alimentare cu carburant pentru a copia datele cardurilor bancare ale clienților. Cazul, descoperit într-o stație din St. Michael, regiunea Stiria Superioară, readuce în atenție una dintre cele mai periculoase fraude bancare, care îi poate lăsa pe șoferi fără bani în cont fără să își dea seama.
Alarma a fost dată de o angajată a benzinăriei care a observat o manipulare suspectă la un terminal. Poliția a organizat o supraveghere, iar marți după-amiază l-a prins pe suspect chiar în momentul în care încerca să demonteze dispozitivul.
În mașina acestuia au fost găsite unelte pentru instalarea și demontarea aparatelor de copiere a datelor, dar și un număr de înmatriculare declarat furat. Anchetatorii suspectează că ar fi acționat și în alte regiuni din Austria, inclusiv Viena și Austria Inferioară, folosind aceeași metodă.
Metoda folosită este una veche, dar perfecționată constant. Dispozitivele sunt montate pe terminalul unde introduci cardul. În momentul în care alimentezi, aparatul copiază datele cardului, iar o cameră minusculă sau o tastatură falsă captează PIN-ul. Ulterior, infractorii creează carduri duplicate și retrag bani sau fac plăți în numele victimei.
De cele mai multe ori, persoana păgubită află abia după zile sau chiar săptămâni, când vede tranzacții necunoscute în cont. Automatele de carburant sunt printre cele mai vulnerabile puncte de plată, deoarece: sunt în aer liber, sunt folosite frecvent noaptea, iar utilizatorii verifică rar terminalul înainte de a introduce cardul.
Exact aceste condiții le permit infractorilor să instaleze rapid dispozitivele și să revină ulterior pentru recuperarea datelor. Specialiștii în securitate recomandă câteva verificări simple înainte de a introduce cardul: terminalul să nu fie desprins sau mișcat, fanta cardului să nu arate diferit, iar tastatura să nu fie mai groasă decât normal.
