Ceva incredibil s-a întâmplat în cazul blogerilor români reținuți și dezbrăcați în Rusia: MAE oferă un detaliu crucial
Postat la: 17.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Doi turiști români au mers în Rusia, dar au fost dezbrăcați, închiși și, ulterior, escortați la avion. Cei doi români sunt soț și soție și realizează un jurnal de călătorie pe canalul de Youtube „În 2 Prin Lume".
Povestea celor doi români a prins la public, iar povestea a fost virală. Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) susține că a luat legătura imediat cu cei doi, după incident, însă oferă și un detaliu important despre acțiunile lor: cei doi au confirmat în discuția cu MAE că știau exact la ce riscuri se supun dacă merg în Rusia; anterior, cuplul a lăudat Rusia pentru „curățenia din orașe" și spuneau că în Rusia „e democrație".
Incidentul s-a produs la Vladivostok în timpul sărbătorilor de iarnă, potrivit informațiilor furnizate de Cristi și Denisa. Ei au povestit că li s-a refuzat accesul în Vladivostok, deși fuseseră și la Moscova. Totuși, Cristi și Denisa se declară mulțumiți că nu au fost închiși. În schimb, au fost reținuți ore întregi și umiliți de autoritățile de la aeroport.
Cei doi vloggeri au relatat că problemele au început la biroul de emigrări dintr-un aeroport din Siberia. Autoritățile le-au luat pașapoartele și le-au scanat. În acel moment, spune cuplul, doamna de la ghișeu le-a spus să se așeze pe scaune și a chemat ofițerii de interogatoriu, care au început să le ceară detalii suplimentare.
„Aici a început toată problema. De ce am fost în Ucraina de două ori? De ce am venit în Rusia? De ce noi venim din România, Franța, ca vloggeri, să vizităm Rusia? Noi nu vrem să denigrăm rușii", spun cei doi în vlog; cei doi spun că în Moscova ofițerii s-au purtat frumos cu ei și doar în Siberia au existat probleme.
„Ne-au dezbrăcat, pe mine doar în chiloți, în boxeri, pe soția mea în chiloți și sutien, am fost dați afară, au umblat în haine, (n.r.: am fost) foarte obosiți, varză", a relatat Cristi pe canalul de călătorie.
Amândoi spun că ofițerii ruși "și-au bătut joc de ei" și că au fost "aroganți, tupeiști și au vorbit urât", că le-au luat amprentele și i-au fotografiat oficial, "i-au scobit cu bețișoare în gură" și le-au spus că nu sunt acceptați în Rusia, ba chiar au fost înregistrați drept "criminali".
Ulterior, cei doi români au fost escortați „precum criminalii" la avion și au primit o interdicție până în anul 2076.
„Ne-au umilit, ne-au ținut în ultimele condiții posibile. Ne-au spus că suntem pro-europeni și am venit în Rusia cu alte scopuri. Ne-au escortat până în avion, ca pe niște criminali, cum vedeți în filmele americane. Nu avem dreptul să ne întoarcem în Federația Rusă până în anul 2076", au povestit ei.
Practic, turiștii români nu mai pot călători în Rusia. „Scopul nu este să ne plângem, vrem să înțelegeți realitatea", au precizat românii. Cuplul a lăudat anterior Rusia pentru „curățenia din orașe" și spuneau că în Rusia „e democrație". Cei doi au mai dat tribună masiv rușilor care criticau românii și arătau cum rușii „nu sunt afectați" de sancțiunile occidentale.
Într-o explicație pentru stiripesurse.ro, Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) a explicat faptul că cei doi români au notificat ulterior incidentul la Ambasada României din Rusia; de asemenea, mai spune MAE, în discuțiile cu autoritățile române cei doi au comunicat că se informaseră anterior cu privire la situația de securitate din Federația Rusă și cunoșteau recomandările MAE de a evita călătoriile în Rusia.
„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că Ambasada României la Moscova a fost notificată de către cei doi cetățeni români cu privire la situația semnalată, ulterior producerii acesteia și părăsirii teritoriului Federației Ruse. În dialogul celor doi cetățeni români cu reprezentantul Ambasadei, aceștia au comunicat că se informaseră anterior cu privire la situația de securitate din Federația Rusă și cunoșteau recomandările MAE de a evita călătoriile în acest stat.
MAE precizează că autoritățile locale nu au notificat Ambasada României la Moscova cu privire la reținerea celor doi cetățeni români pe aeroportul din Vladivostok", a se arată în răspunsul exclusiv al MAE. Ministerul român al Afacerilor Externe a mai expus importanța avertismentelor de călătorie, de care turiștii români trebuie să țină cont, însă menționează că nu poate „interfera cu dreptul suveran al altui stat de a decide asupra intrării și șederii pe teritoriul său".
„În ceea ce priveşte sprijinul acordat cetăţenilor români care se confruntă cu situaţii deosebite în afara graniţelor ţării, precizăm că MAE întreprinde demersuri constante de informare cu privire la riscurile la care cetățenii români se expun atunci când aleg să călătorească în state/zone cu grad ridicat de risc, inclusiv prin intermediul avertismentelor de călătorie, disponibile la următoarea pagină de Internet: https://www.mae.ro/travel-alerts și pe aplicația mobilă Călătorește Informat.
Cu referire la eventuale demersuri în raport cu autorităţile Federaţiei Ruse în acest caz, MAE precizează că activitatea de acordare a asistenţei consulare se realizează în baza legislaţiei naţionale a României, cu respectarea normelor de drept internaţional, fără a putea interfera cu dreptul suveran al altui stat de a decide asupra intrării și șederii pe teritoriul său", a concluzionat MAE.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ursula "ne-a băgat mortu-n casă" cu Green Deal: Prosumatorii produc costuri de zeci de milioane de euro care ajung în facturile românilor fără fotovoltaice racordați la rețea
Romania a inregistrat una dintre cele mai rapide cresteri ale numarului de prosumatori la nivel european, astfel ca de l ...
-
Alimentezi și rămâi fără toți banii: Un român a adaptat o veche schemă de la bancomate și a dat lovitura direct în benzinării
O metoda de frauda cunoscuta de ani buni la bancomate a fost adaptata acum la stațiile de carburant: un cetațean roman a ...
-
Habar n-ai cum infractorii exploatează tehnologiile moderne de siguranță ale mașinilor și îți fură bunurile în câteva secunde
Potrivit publicației germane t-online, hoții provoaca intenționat franari bruște in trafic aglomerat. Ei aplica un truc ...
-
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Fostul președinte american Barack Obama a revenit cu precizari dupa ce o declarație despre extratereștri, facuta intr-un ...
-
Mărturii zguduitoare ale unei familii obligate de regimul de la Teheran să plătească glonțul cu care le-a fost executat fiul. „A murit ca alții să fie liberi"
Cu puțin timp inainte sa fie ucis, Hooman, un barbat de 37 de ani din Iran, i-a spus unui prieten ca, daca nu se va mai ...
-
Cum arată un plan de antrenament eficient dacă îți dorești să slăbești până în iunie? De la cardio, la antrenamente de forță
Daca ți-ai propus sa slabești pana in iunie, vestea buna este ca ai timp suficient pentru rezultate vizibile, atata timp ...
-
Avantajele utilizării unui POS mobil în comparație cu un terminal POS clasic
Alegerea instrumentelor de plata potrivite poate face diferența intre o experiența de cumparare fluida și una ceva mai c ...
-
E teoria conspiratiei sau nu? Jeffrey Epstein e celebrul Satochi Nakamata care a inventat Bitcoin. Ce se întâmplă după atingerea limitei maxime de 21 de milioane de BTC.
Bitcoin reprezinta una dintre cele mai revoluționare invenții din lumea finanțelor moderne. Lansat in 2008, prin interme ...
-
Povestea unei femei abuzate de Epstein personal: „Recrutorii mei râdeau în timp ce el mă agresa". Cum își explică susținerea pentru infractorul sexual
O femeie care a fost traficata de persoane din Cape Town pe insula privata a lui Jeffrey Epstein din Caraibe și pe ferma ...
-
Tratamentul inuman la care a fost supusă copila de 4 ani din Târgu Jiu care a ajuns în comă la spital. După agresiune, mama fetei s-a dus să se prostitueze
Tratamentul inuman la care a fost supusa copila de 4 ani din Targu Jiu care a ajuns in coma la spital. Dupa agresiune, m ...
-
Iar ne-au tras-o frații "Poison". Curtea Supremă a anulat sechestrul pus pe bunurile lui Viorel Micula. Încercarea statului român de a recupera peste 300 de milioane de euro
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor și a con ...
-
Când inteligența artificială găsește o soluție acolo unde medicina nu are răspuns: doctorii au ridicat din umeri, un chatbot i-a schimbat viața în câteva ore
Dupa doi ani de investigații fara diagnostic, meningita, un AVC și zeci de consultații care nu au dus nicaieri, un consu ...
-
Cum stabilește AI prețuri diferite pentru același produs. Ce este fenomenul „surveillance pricing"
Fenomenul „surveillance pricing", tot mai intalnit in comerțul online internațional, incepe sa devina relevant și ...
-
Tablou dispărut din România de 79 de ani, blocat la New York: statul român strânge dovezi pentru a cere înapoi o operă de 9 milioane de euro
Guvernul Romaniei face eforturi sa recupereze tabloul "Sfantul Sebastian", atribuit pictorului El Greco, blocat la o cas ...
-
INS anunță că inflația rămâne aproape de 10%. Viața tot mai scumpă în 2026: românii plătesc cu 60% mai mult la curent și cu 25% mai mult la cafea
Inflația ramane la un nivel alarmant pentru romani la inceput de 2026, in pofida unei ușoare scaderi fața de finalul anu ...
-
Visul umed al Ursulei: A apărut un combustibil care va revoluționa sistemul de încălzire actual prin stocarea luminii și eliberarea treptată de căldură
Ursula von der Leyen impreuna cu birocratii de la Bruxelles au cerut de mult renuntarea la centralele de apartament, pe ...
-
China a dezvăluit un proiect care îngrozește planeta: ce este Luanniao, nava-mamă care poartă un arsenal greu de imaginat
În ianuarie 2026, televiziunea publica din China a difuzat o animație care a atras rapid atenția la nivel global: ...
-
Apar ipoteze șocante în cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia
Sambata la pranz, in orașul italian Bergamo, o familie a trecut prin momente de groaza in timp ce se afla la cumparaturi ...
-
Lovitura devastatoare pe care putea-o primi Regele Charles: ar fi o rușine fără margini pentru familia regală
Prințul Andrew Mountbatten-Windsor trece printr-un moment critic care ar putea schimba definitiv atat viața sa, cat și i ...
-
Grupul Wagner se reprofilează - Ce misiuni primesc acum foștii mercenari ai lui Prigojin
Oficialii serviciilor de informații din Occident afirma ca recrutorii și propagandiștii care au lucrat anterior pentru g ...
-
UE vrea Euro digital cat mai repede. Un CBDC care va controla toate finanțele cetațenilor prin aceasta moneda programabilă
Uniunea Europeana avanseaza rapid cu proiectul euro digital, oficial vazut ca o soluție strategica pentru reducerea depe ...
-
Dosarele Epstein. Prințul Andrew, implicat în scheme financiare și întâlniri secrete în China. Se cere o anchetă
Un nou dosar exploziv readuce in prim-plan numele fostului Prinț Andrew - sau Andrew Mountbatten-Windsor, așa cum apare ...
-
Google, avertisment pentru Uniunea Europeană pentru perspectivă „suveranistă" din mediul digital. Ce riscăm dacă ne îndepărtăm de SUA
Google transmite un mesaj direct catre Bruxelles, vorbind despre dorința Europei de a reduce dependența de tehnologiile ...
-
Atacuri spațiale, impulsuri electromagnetice și haos pe Pământ - scenariul celui de-al Treilea Război Mondial
De la sateliți transformați in rachete pana la pene de curent care lasa orașe intregi in bezna, un razboi total in spați ...
-
„O femeie din România a ucis 10 persoane". Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști" care vânau civili și copii în Sarajevo
Apar noi detalii șocante in scandalul internațional cunoscut sub denumirea de „Sarajevo safari", in care milionari ...
-
Independență digitală a UE e egală cu zero: realitatea arată o dependență profundă de SUA și de gigantii Tech
Uniunea Europeana evoca frecvent concepte precum „autonomia strategica" și „suveranitatea digitala". Cu toat ...
-
Incident șocant în Italia: Un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate chiar de lângă părinții ei
Un roman a incercat sa rapeasca o fetița de un an și jumatate dintr-un supermarket din Bergamo, Italia, chiar cand aceas ...
-
Un cercetător sceptic față de „sindromul Havana" a testat pe sine o armă secretă. Ce i s-a întâmplat?
Un om de știința din Norvegia, care respingea teoria potrivit careia armele cu energie dirijata ar putea provoca așa-num ...
-
Numele unei judecătoare a CCR, folosit de mafioți ucraineni. „E foarte gravă și extrem de ciudată folosirea numelui meu"
Numele unei judecatoare de la Curtea Constituționala a Romaniei a fost folosit in mod fraudulos intr-o operațiune de pre ...
-
Cât e pensia specială a lui Giani, judecătorul CCR aflat în concediu paternal. Magistratul care nu vrea reformă a primit 90.000 de euro dar de nuntă
Judecatorul constituțional Gheorghe Stan, numit la CCR de Parlamentul Romaniei la propunerea Partidului Social Democrat ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu