Ceva incredibil s-a întâmplat în cazul blogerilor români reținuți și dezbrăcați în Rusia: MAE oferă un detaliu crucial

Doi turiști români au mers în Rusia, dar au fost dezbrăcați, închiși și, ulterior, escortați la avion. Cei doi români sunt soț și soție și realizează un jurnal de călătorie pe canalul de Youtube „În 2 Prin Lume".

Povestea celor doi români a prins la public, iar povestea a fost virală. Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) susține că a luat legătura imediat cu cei doi, după incident, însă oferă și un detaliu important despre acțiunile lor: cei doi au confirmat în discuția cu MAE că știau exact la ce riscuri se supun dacă merg în Rusia; anterior, cuplul a lăudat Rusia pentru „curățenia din orașe" și spuneau că în Rusia „e democrație".

Incidentul s-a produs la Vladivostok în timpul sărbătorilor de iarnă, potrivit informațiilor furnizate de Cristi și Denisa. Ei au povestit că li s-a refuzat accesul în Vladivostok, deși fuseseră și la Moscova. Totuși, Cristi și Denisa se declară mulțumiți că nu au fost închiși. În schimb, au fost reținuți ore întregi și umiliți de autoritățile de la aeroport.

Cei doi vloggeri au relatat că problemele au început la biroul de emigrări dintr-un aeroport din Siberia. Autoritățile le-au luat pașapoartele și le-au scanat. În acel moment, spune cuplul, doamna de la ghișeu le-a spus să se așeze pe scaune și a chemat ofițerii de interogatoriu, care au început să le ceară detalii suplimentare.

„Aici a început toată problema. De ce am fost în Ucraina de două ori? De ce am venit în Rusia? De ce noi venim din România, Franța, ca vloggeri, să vizităm Rusia? Noi nu vrem să denigrăm rușii", spun cei doi în vlog; cei doi spun că în Moscova ofițerii s-au purtat frumos cu ei și doar în Siberia au existat probleme.

„Ne-au dezbrăcat, pe mine doar în chiloți, în boxeri, pe soția mea în chiloți și sutien, am fost dați afară, au umblat în haine, (n.r.: am fost) foarte obosiți, varză", a relatat Cristi pe canalul de călătorie.

Amândoi spun că ofițerii ruși "și-au bătut joc de ei" și că au fost "aroganți, tupeiști și au vorbit urât", că le-au luat amprentele și i-au fotografiat oficial, "i-au scobit cu bețișoare în gură" și le-au spus că nu sunt acceptați în Rusia, ba chiar au fost înregistrați drept "criminali".

Ulterior, cei doi români au fost escortați „precum criminalii" la avion și au primit o interdicție până în anul 2076.

„Ne-au umilit, ne-au ținut în ultimele condiții posibile. Ne-au spus că suntem pro-europeni și am venit în Rusia cu alte scopuri. Ne-au escortat până în avion, ca pe niște criminali, cum vedeți în filmele americane. Nu avem dreptul să ne întoarcem în Federația Rusă până în anul 2076", au povestit ei.

Practic, turiștii români nu mai pot călători în Rusia. „Scopul nu este să ne plângem, vrem să înțelegeți realitatea", au precizat românii. Cuplul a lăudat anterior Rusia pentru „curățenia din orașe" și spuneau că în Rusia „e democrație". Cei doi au mai dat tribună masiv rușilor care criticau românii și arătau cum rușii „nu sunt afectați" de sancțiunile occidentale.

Într-o explicație pentru stiripesurse.ro, Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) a explicat faptul că cei doi români au notificat ulterior incidentul la Ambasada României din Rusia; de asemenea, mai spune MAE, în discuțiile cu autoritățile române cei doi au comunicat că se informaseră anterior cu privire la situația de securitate din Federația Rusă și cunoșteau recomandările MAE de a evita călătoriile în Rusia.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că Ambasada României la Moscova a fost notificată de către cei doi cetățeni români cu privire la situația semnalată, ulterior producerii acesteia și părăsirii teritoriului Federației Ruse. În dialogul celor doi cetățeni români cu reprezentantul Ambasadei, aceștia au comunicat că se informaseră anterior cu privire la situația de securitate din Federația Rusă și cunoșteau recomandările MAE de a evita călătoriile în acest stat.

MAE precizează că autoritățile locale nu au notificat Ambasada României la Moscova cu privire la reținerea celor doi cetățeni români pe aeroportul din Vladivostok", a se arată în răspunsul exclusiv al MAE. Ministerul român al Afacerilor Externe a mai expus importanța avertismentelor de călătorie, de care turiștii români trebuie să țină cont, însă menționează că nu poate „interfera cu dreptul suveran al altui stat de a decide asupra intrării și șederii pe teritoriul său".

„În ceea ce priveşte sprijinul acordat cetăţenilor români care se confruntă cu situaţii deosebite în afara graniţelor ţării, precizăm că MAE întreprinde demersuri constante de informare cu privire la riscurile la care cetățenii români se expun atunci când aleg să călătorească în state/zone cu grad ridicat de risc, inclusiv prin intermediul avertismentelor de călătorie, disponibile la următoarea pagină de Internet: https://www.mae.ro/travel-alerts și pe aplicația mobilă Călătorește Informat.

Cu referire la eventuale demersuri în raport cu autorităţile Federaţiei Ruse în acest caz, MAE precizează că activitatea de acordare a asistenţei consulare se realizează în baza legislaţiei naţionale a României, cu respectarea normelor de drept internaţional, fără a putea interfera cu dreptul suveran al altui stat de a decide asupra intrării și șederii pe teritoriul său", a concluzionat MAE.