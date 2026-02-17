Habar n-ai cum infractorii exploatează tehnologiile moderne de siguranță ale mașinilor și îți fură bunurile în câteva secunde

Potrivit publicației germane t-online, hoții provoacă intenționat frânări bruște în trafic aglomerat. Ei aplică un truc bine gândit pentru a crea momente de vulnerabilitate. Sistemele automate reacționează instant, iar confuzia le oferă infractorilor ocazia perfectă. În doar câteva secunde, aceștia pot fura bunuri din mașină fără să fie observați.

Hoții profită de o funcție de siguranță prezentă pe multe mașini moderne, care deblochează automat ușile în cazul unei frânări puternice. Sistemul este gândit pentru situații de urgență, dar infractorii îl folosesc ca să acționeze rapid. În momentul în care mașina se oprește brusc, complicii aflați pe scutere sau motociclete se apropie imediat de vehicul.

Ei deschid ușile deja deblocate și fură în câteva secunde genți, telefoane sau alte obiecte de valoare lăsate la vedere. Totul se petrece fulgerător, iar șoferii nu au timp să reacționeze. Metoda este întâlnită frecvent în orașele mari și în zonele turistice aglomerate din Europa.

Multe victime își dau seama prea târziu ce s-a întâmplat și rămân fără bunuri. Autoritățile europene trag un semnal de alarmă și le recomandă șoferilor să fie vigilenți.

Pentru a evita să devii o victimă, experții recomandă câteva obiceiuri esențiale. Una dintre cele mai importante măsuri este să blochezi manual ușile mașinii în timpul deplasării. Acest lucru este esențial mai ales în orașele aglomerate sau când traficul se desfășoară cu viteză redusă. În acest fel, chiar dacă sistemul automat intervine, accesul hoților este îngreunat.

De asemenea, nu lăsa niciodată obiecte de valoare la vedere pe scaune sau pe bancheta din spate. Infractorii aleg, de regulă, țintele unde pot acționa rapid și fără efort. O geantă sau un telefon vizibil poate fi suficient pentru a atrage atenția. Prudența și atenția constantă pot face diferența. Conștientizarea acestor riscuri este primul pas pentru a rămâne în siguranță.