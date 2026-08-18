"Turul 2 înapoi" de la USR: Buzoianu compară decizia CCR care îl lasă pe Fritz fără mandat cu anularea alegerilor prezidențiale
Postat la: 18.08.2026 |
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), compară situația creată de decizia Curții Constituționale în cazul lui Dominic Fritz cu anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și acuză un „sistem pesedist" că schimbă prin decizii juridice rezultatul votului popular.
Practic, sloganul despre votul anulat și democrația confiscată, consacrat în ultimii aproape doi ani mai degrabă în tabăra contestatarilor anulării prezidențialelor, primește acum și o versiune USR.
„E a doua oară în care sistemul pesedist, nemulțumit de votul oamenilor, anulează cu pixul CCR rezultatul unor alegeri. Alo, noi vrem DEMOCRAȚIE, nu PCR", a scris Diana Buzoianu pe Facebook.
Buzoianu vede două alegeri „anulate cu pixul CCR"
Prima situație la care face trimitere ministrul USR este cea din 6 decembrie 2024, când CCR a anulat întregul proces electoral pentru alegerea președintelui României, după primul tur al scrutinului prezidențial din 24 noiembrie. Curtea a dispus atunci reluarea în integralitate a procesului electoral.
A doua „anulare" identificată acum de Buzoianu este cea care îl privește pe șeful propriului partid, Dominic Fritz, reales primar al Timișoarei în 2024.
În 2024, CCR a anulat direct procesul electoral prezidențial. În cazul Fritz, Curtea nu a anulat alegerile locale și nici nu i-a încetat ea însăși mandatul, ci a declarat constituțională prevederea din noua Lege a integrității care poate produce acest efect după intrarea în vigoare a actului normativ.
CCR a stabilit luni, 17 august, că este constituțional art. X din lege, care prevede încetarea funcției sau mandatului pentru persoanele în cazul cărora incompatibilitatea ori conflictul de interese au fost stabilite definitiv înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli și care se află încă în perioada de interdicție de trei ani. Pentru această categorie, încetarea intervine după 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Curtea a apreciat că regimul sancțiunilor intră în marja de apreciere a legiuitorului și că norma tranzitorie respectă principiul neretroactivității.
Fritz, ales de timișoreni, dar cu mandatul amenințat de noua lege
Dominic Fritz se încadrează în situația prevăzută de articolul declarat constituțional, după ce constatarea ANI privind conflictul de interese a rămas definitivă în instanță. Cazul privește un demers administrativ legat de un PUZ, documentația tehnică fiind realizată de firma unui consilier local care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei în campania electorală din 2020.
Fritz a afirmat că, dacă legea va intra în vigoare în această formă, mandatul său de primar va înceta după 30 de zile și acuză aplicarea retroactivă a unei sancțiuni care nu exista în această formă la momentul faptelor. Liderul USR a anunțat și că intenționează să continue disputa la CEDO.
Noua lege nu intră însă automat în vigoare în urma deciziei de luni. CCR a declarat neconstituționale și alte dispoziții din actul normativ, astfel că acesta trebuie pus în acord cu hotărârea Curții înainte de parcurgerea etapelor finale ale procedurii legislative.
De la „CCR apără democrația" la „DEMOCRAȚIE, nu PCR"
Reacția Dianei Buzoianu marchează astfel o schimbare spectaculoasă de registru în disputa politică despre rolul CCR. Dacă anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost contestată vehement de adversarii partidelor aflate atunci la putere, acum chiar un ministru USR folosește aproape aceeași cheie de interpretare, cu o Curte Constituțională care, potrivit acuzației sale, ajunge să contrazică prin decizie votul exprimat de cetățeni.
Cu alte cuvinte, „turul 2 înapoi" capătă, în lectura USR, o versiune de Timișoara, în care nu se mai cere revenirea la turul prezidențial anulat, ci respectarea până la capăt a mandatului acordat lui Dominic Fritz de alegători.
Numai că, juridic, ținta imediată a criticii nu este exclusiv CCR. Mecanismul care poate duce la pierderea mandatului lui Fritz a fost introdus de Parlament, iar Curtea a decis doar că el nu contravine Constituției. Politic însă, pentru Buzoianu distincția pare să conteze mai puțin, din moment ce rezultatul final este prezentat drept încă un caz în care votul cetățenilor riscă să fie șters „cu pixul CCR".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Opinie în Jerusalem Post: Cât valorează memoria Holocaustului? Mai puțin decât o viză americană pentru George Simion?
Adrian Zuckerman, Ronald Gidwitz, Mark Gitenstein, James S. Gilmore III și Sabin Gherman scriu un articol de opinie, in ...
-
Adrian Năstase dezvăluie băieții deștepți din energie: Prosumatorii sunt investitori. Statul îi tratează ca pe consumatori
Adrian Nastase analizeaza criza din energie și spune ca statul roman refuza sa trateze prosumatorii ca pe niște investit ...
-
Miză uriașă la CCR: judecătorii decid soarta Legii integrității, contestată de Nicușor Dan și USR-PNL
Curtea Constituționala a Romaniei este așteptata sa decida luni asupra contestațiilor formulate impotriva noii Legi a in ...
-
Întâlnire secretă a lui Bolojan cu șefa CCR înainte ca să judece legile cu miză de miliarde din PNRR: "Nu au ce să se vadă de taină prin birouri!"
Președinta Curții Constituționale, Elena Simina Tanasescu, s-a intalnit vineri, 14 august, cu premierul demis Ilie Boloj ...
-
Cel mai urât dintre pământeni: Ilie Bolojan a fost huiduit în timpul discursului susținut de Ziua Marinei
Premierul demis Ilie Bolojan a fost huiduit sambata, 15 august, in timpul discursului pe care l-a susținut la Constanța, ...
-
Piedone ăl mic: "Poa' să fie și a lu' mama!" - Descinderi în sectorul 5 ca în perioada de glorie a tatălui său. Găini și rațe ținute în spatele unui bloc
Vlad Popescu Piedone, cunoscut și ca "Piedone al mic", a descins in Sectorul 5 al Capitalei, al carui primar este, și a ...
-
Tomac a explicat motivele reale pentru care a renunțat să se mai prezinte în fața Parlamentului ca premier desemnat: "Aveam în față condiții absolut ridicole puse"
Europarlamentarul Eugen Tomac a oferit vineri seara, 14 august, explicații detaliate privind decizia sa de a renunța la ...
-
România va renunța la leu: "Decizia este deja luată" - Isărescu spune ce blochează trecerea la euro
Romania este obligata sa adopte moneda euro, insa nu este pregatita in acest moment sa faca pasul, avertizeaza guvernato ...
-
Mario De Mezzo, declarații după inculparea în dosarul cimitirului: „S-a tăiat coșciugul cu drujba în fața unei familii îndurerate"
Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, anunța ca a fost inculpat intr-un dosar privind concesiunea unui cimitir. De Mezzo ma ...
-
Nicușor Dan, presat să numească premierul printr-o plângere prealabilă la Cotroceni și o sesizare la Curtea de Apel
Partidul Romania Puternica a sesizat Curtea de Apel București pentru obligarea președintelui Nicușor Dan de a nominaliza ...
-
Pe Polymarket un candidat s-a detașat clar pentru funcția de prim-ministru al României: Actualul ministru de Finanțe are 48% șanse
Alexandru Nazare este principalul favorit al participanților de pe platforma de pariuri predictive Polymarket pentru fun ...
-
Petrișor Peiu trimite Curtea de Conturi peste Diana Buzoianu
Sambata, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuza guvernul Bolojan de „risipirea banilor publici și politizar ...
-
Alexandru Nazare - Varianta de premier agreată, la această oră, și de PSD, dar și de PNL. E posibil ca pe 10 august sa se ia o decizie în acest sens
Astazi se implinesc trei luni de la demiterea Guvernului Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzura, și putem constata ca ave ...
-
Nicușor Dan publică averea concubinei după "Amendamentul Mirabela": terenuri, case moștenite, salariu de la Dacia și un împrumut de 116.000 de lei
Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, ca partenera sa de viața, Mirabela Gradinaru, și-a publicat declarațiile d ...
-
Scandal după votul pe Legea decarbonizării. Dan Motreanu: „PNL nu mai poate construi un proiect de guvernare alături de PSD"
Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, acuza PSD ca pune in pericol miliarde de euro din Planul Național de Redresare ...
-
Prefectul de Timiș a anunțat decizia în privința mandatului lui Dominic Fritz, găsit de ANI în conflict de interese
Prefectul județului Timiș, Paul Finta, a anunțat ca a semnat ordinul de sancționare disciplinara a primarului Timișoarei ...
-
Victor Ponta a anunțat că va înființa un nou partid politic. Ce planuri mari are în următoarea perioadă
Fostul premier Victor Ponta a anunțat ca va inființa un nou partid politic cu care intenționeaza sa participe la urmatoa ...
-
Procurorul Claudiu Sandu despre cum șefa CAB Liana Arsenie îl scapă de dosar pe Robert Negoiță: „Favorizarea făptuitorului. În urmă cu 8-9 ani probabil se lăsa cu arestări"
Procurorul CSM Claudiu Sandu a publicat pe contul sau de Facebook un mesaj extrem de critic fața de șefa Curții de Apel ...
-
Victor Ponta dezvăluie că Alexandru Nazare a obținut pe persoană fizică păstrarea rating-ului de țară și lansează un avertisment: Acel cineva este fie naiv, fie imbecil
Fostul premier Victor Ponta susține ca ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a reușit sa convinga agenția Fitch sa nu ...
-
Adrian Veștea rupe tăcerea despre discuțiile de la Cotroceni: Nicușor Dan i-a interzis să îl anunțe pe Bolojan
Au trecut doua luni de cand executivul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzura, insa instalarea unui nou executiv e ...
-
Aproape jumătate dintre români vor alegeri anticipate. Ce spun de programul SAFE și felul în care s-au făcut achizițiile de miliarde de euro
Aproape jumatate dintre romani susțin organizarea unor alegeri anticipate, potrivit unui sondaj Avangarde realizat in co ...
-
Culisele întâlnirilor dintre Ilie Bolojan și George Simion, dar și cu "sforarul" AUR
Jocul politic din aceasta perioada este unul extrem de complicat, iar in subterane jocurile sunt și mai complicate, dar ...
-
Bărbatul care a cerut împușcarea lui Sorin Grindeanu riscă sancțiuni în PNL. Liderul PSD i-a făcut deja plângere penală
Derapajele de limbaj din mediul virtual au provocat o criza interna majora la nivelul filialei județene Valcea a Partidu ...
-
"Nu e o problemă ca eu să plec, dar ar fi un gest de iresponsabilitate", susține premierul interimar, Ilie Bolojan. În schimb, el cere un "guvern de armistițiu"
Premierul interimar, Ilie Bolojan, a declarat ca ar putea sa plece din aceasta funcție, intrucat nu este "legat de scaun ...
-
Rareș Bogdan, declarație fulminantă despre Ilie Bolojan: "El nu știe politică. Deciziile lui sunt pregătite, din umbră, de doi oameni"
Fostul prim-vicepreședinte al PNL a vorbit de tensiunile din partidul liberal, cum au fost generate acestea și viitorul ...
-
Statul Paralel: Detalii din spatele prăbușirii Guvernului Veștea. "Dacă țineți la el, nu-l lăsați să meargă la sediul AUR, pentru că se va face de râs"
Tensiunile din culisele prabușirii Guvernului Veștea ies la iveala printr-o serie de dezvaluiri care arata cum liderii c ...
-
Senatul a instituit stare de criză pe piața combustibililor și plafonarea prețurilor printr-o „acciză dinamică" care poate fi redusă cu până la 25%
Plenul Senatului a adoptat luni, in calitate de prim for sesizat, cu 115 voturi „pentru" și 8 abțineri o propunere ...
-
Alexandru Nazare cere ca reducerea prețului carburanților să nu fie prin mecanism rigid: Problema nu mai e prețul, ci dacă avem stocuri
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune ca reducerea prețului carburanților nu trebuie sa se faca printr-un mecani ...
-
Alexandru Nazare: "E risc de penurie de carburanți". Stare de criză acceptată în Senat. Partidele au negociat să instituie o "acciză dinamică"
Comisia de Buget a Senatului a dat unda verde, luni, in prezența ministrului de Finanțe, propunerii legislative prin car ...
-
Sondaj CURS: AUR conduce detașat, PSD și PNL se luptă pentru locul al doilea. 80% dintre români spun că țara merge în direcția greșită
AUR ocupa primul loc in intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, cu 34%, și are un avans de doua cifre in fața P ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu