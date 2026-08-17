Pe Polymarket un candidat s-a detașat clar pentru funcția de prim-ministru al României: Actualul ministru de Finanțe are 48% șanse

Alexandru Nazare este principalul favorit al participanților de pe platforma de pariuri predictive Polymarket pentru funcția de viitor premier al României. Duminică, 9 august, ministrul Finanțelor era cotat cu aproape 48% șanse de a prelua conducerea Guvernului, la mare distanță de următorul clasat, liderul PSD Sorin Grindeanu.

La momentul redactării acestui articol, piața „Viitorul premier al României?" îl credita pe Alexandru Nazare cu o probabilitate de 47,9%, în timp ce Sorin Grindeanu avea 18,6%. Premierul interimar Ilie Bolojan era cotat cu doar 3,8%, iar europarlamentarul Siegfried Mureșan cu 3,1%, conform Mediafax.

În continuarea clasamentului se află Radu Burnete, cu aproximativ 3%, Lucian Croitoru și Ionuț Dumitru, cu aproximativ 2%, în timp ce Eugen Tomac, Dan Motreanu, Cătălin Predoiu, Dragoș Pîslaru, Călin Georgescu și alți politicieni sau economiști sunt creditați cu aproximativ 1% sau chiar mai puțin.

Interesul pentru această piață este ridicat, valoarea totală a tranzacțiilor ajungând la aproximativ 3,28 milioane de dolari, potrivit datelor actualizate duminică. Numai pe varianta Alexandru Nazare au fost tranzacționați peste 205.000 de dolari.

Nazare și-a consolidat poziția în ultimele săptămâni

Ascensiunea lui Alexandru Nazare vine într-o perioadă în care ministrul Finanțelor s-a aflat în centrul negocierilor privind situația fiscală a României și relația cu marile agenții internaționale de rating.

La sfârșitul lunii iulie, Nazare anunța că poartă „discuții la foc continuu" cu agențiile de rating și preciza că le-a prezentat reprezentanților Moody's execuția bugetară, măsurile de reducere a deficitului, evoluția veniturilor și cheltuielilor, reformele aflate în implementare și planul de finanțare al statului.

Susținerea pentru o eventuală desemnare a sa în funcția de premier a venit și din partea lui Crin Antonescu, candidatul comun al PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale din 2025.

„Pot să vă spun și pe cine aș fi desemnat. (...) Pe cine ar fi trebuit să desemneze, în opinia mea, evident, domnul Nicușor Dan de trei luni de zile și pe cine, dacă totuși vrea să termine criza asta în mod onorabil și cu o soluție de guvernare, ar trebui să-l numească la următoarea numire, și anume pe Alexandru Nazare", a declarat Antonescu.

Cum funcționează piața Polymarket

Conform regulilor platformei, câștigător al pieței va fi considerată persoana care va deveni oficial următorul prim-ministru al României, după desemnarea de către președinte și obținerea votului de încredere al Parlamentului. Un premier interimar care nu primește votul Legislativului nu este luat în calcul.

Cotele afișate de Polymarket sunt determinate de prețurile la care participanții cumpără și vând contracte pentru fiecare posibil rezultat și se modifică permanent în funcție de evoluțiile politice și de tranzacțiile efectuate.

Platforma este interzisă în România

Polymarket figurează pe lista site-urilor de jocuri de noroc neautorizate întocmită de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), ceea ce înseamnă că platforma nu are dreptul să opereze pentru utilizatorii din România.

Compania a contestat în instanță decizia ONJN, însă cererea de suspendare a fost respinsă în primăvara acestui an, iar restricția a rămas în vigoare.

Cu toate acestea, valoarea ridicată a tranzacțiilor realizate pe piața dedicată viitorului premier al României arată că subiectul continuă să genereze un interes semnificativ în rândul utilizatorilor platformei.