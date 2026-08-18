Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea îi dă dreptate lui Dominic Fritz: "Amendamentul e neconstituțional. I-aș spune cum să scape de sancțiune, da' nu vreau"

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea îi dă dreptate lui Dominic Fritz, în contextul scandalului generat de cea mai recentă decizie a CCR.

„În continuare, opinia mea e că 'amendamentul Fritz' e neconstituțional, pentru că e retroactiv", a notat avocatul, într-o postare pe Facebook.

Însă Piperea a profitat de ocazie pentru a-l ridiculiza pe președintele USR.

„I-aș putea spune lui Fritz și cum să scape de sancțiune - da' nu vreau. Era cât pe-aici să spun că mă bucură în mod răutăcios să îi văd pe răzgâiații din USR cum se dau cu fundulețu' de pământ de frustrare. Da' uite că n-am spus...", a mai transmis Piperea.

Gheorghe Piperea: „Dublul standard are prostul obicei să se întoarcă împotriva celor care îl practică. V-a plăcut la maxim că s-au anulat alegerile"

Din perspectiva lui Piperea, decizia CCR cu privire la Fritz este la fel de abuzivă precum cea a anulării alegerilor. Însă, USR-iștii aplică „dublul standard", susține avocatul.

„Doar că, ce să vezi, dublul standard are prostul obicei să se întoarcă împotriva celor care îl practică. V-a plăcut la maxim că s-au anulat alegerile, ca să poată ieși 'la vot' omul vostru? Iată că o pățiți și voi, tot de la CCR. V-a plăcut să vă eliminați adversarii cu șablonul vostru oligo-rațional 'fără penali în funcții publice'? Ete că acum sunt eliminați ai voștri.

Luați o sugestie de la mine: puneți-o președintă de partid pe Buzăianu. Este exact omul care trebe... Susțin!", a mai transmis Gheorghe Piperea.