România interimară cu un război la graniță: 3 ani fără director plin la SRI, 3 luni fără premier cu puteri depline

În vara acestui an s-au împlinit 3 ani de când Eduard Hellvig a demisionat din funcția de director al Serviciului Român de Informații (SRI), instituția având de atunci și până azi o conducere interimară.

De asemenea, la data de 5 august s-au împlinit trei luni de când Ilie Bolojan a fost demis din funcția de prim-ministru, Guvernul având azi un premier interimar în persoana șefului PNL.

La 3 iulie 2023, Eduard Hellvig și-a anunțat demisia din funcția de director al Serviciului Român de Informații.

Astfel, director interimar al instituției a devenit prim-adjunctul directorului SRI, generalul Răzvan Ionescu.

Conform legislației în vigoare, Serviciul Român de Informații este condus de un director, cu rang de ministru, numit de Camera Deputaților și Senat în sedință comună, la propunerea Președintelui României, în urma audierii celui propus de către comisia însărcinată să exercite controlul parlamentar asupra activității serviciilor de informații care va prezenta un raport în fața celor două Camere ale Parlamentului.

Și cum, la această oră, nu avem o majoritate parlamentară care să voteze propunerea președintelui Nicușor Dan, ne aflăm în situația în care SRI are o conducere interimară.

La 5 mai, Guvernul condus de către Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR.

De la acea dată și până azi, Nicușor Dan a făcut două nominalizări de premier. În primă fază, șeful statului l-a desemnat pe Eugen Tomac, consilier onorific prezidențial, ca premier.

Tomac și-a depus mandatul, iar în locul său Nicușor Dan l-a nominalizat pe Adrian Veștea (PNL), pentru funcția de premier.

Cabinetul Veștea nu a primit, însă, votul de învestitură în Parlamnent, acesta reprezentând un prim eșec important și pentru președintele Dan.

Acum, PSD îl propune pe Sorin Grindeanu ca premier, iar PNL, USR și UDMR îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru Palatul Victoria.

Totuși, dacă Nicușor Dan îl va desemna pe Sorin Grindeanu, UDMR, prin vocea lui Kelemen Hunor, a lăsat loc de o posibilă susținere a șefului PSD.

Conform informațiilor noastre, la masa discuțiilor se află și scenariul unui premier independent, miniștrii urmând să aibă, însă, carnet de partid.

Și aici avem două nume de posibile nominlizări: Eugen Tomac, consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan, și Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor.

Niciuna dintre variantele de mai sus nu au asigurată o majoritate parlamentară. Președintele Nicușor Dan ar urma să vină cu o nouă nominalizare la începutul lunii septembrie.

În plin război în Ucraina, odată cu demiterea Guvernului Bolojan, și Ministerul Apărării Naționale a rămas cu o conducere interimară, asigurată de Radu Miruță.

La finalul lunii iuli, Marius Lazurca, consilierul prezidențial pe probleme de securitate, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-au întâlnit cu secretarul adjunct al Apărării din SUA, Elbridge Colby.

Ei bine, în SUA nu a mers și ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Fără doar și poate, Nicușor Dan nu putea trimite la discuțiile cu secretarul adjunct al Apărării din SUA un ministru interimar.

Eugen Dinu