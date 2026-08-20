COMUNICAT: Ioana Ramona Bruynseels acuză Guvernul că taie bursele copiilor săraci în vacanță: „Tăiați numărul de parlamentari, nu bursele copiilor!”

Deputata AUR Ioana Ramona Bruynseels critică dur decizia Guvernului interimar de a elimina, în perioada vacanței, plata burselor pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse. Parlamentara susține că măsura lovește tocmai în cei mai vulnerabili copii și pune sub semnul întrebării argumentul potrivit căruia bursele ar trebui acordate doar în perioada cursurilor.

„Guvernul interimar tocmai a decis că vrea să taie bursele copiilor săraci pe perioada vacanței! Trei sute de lei pe lună. Atât. Aia era ținta pe care au găsit-o ei pentru echilibrarea bugetului”, a transmis Bruynseels pe pagina sa de Facebook.

Deputata afirmă că, pentru numeroase familii, banii primiți prin bursă nu reprezintă doar un sprijin pentru participarea la cursuri, ci contribuie la asigurarea unor nevoi de bază ale copiilor, inclusiv în lunile de vară. Ea invocă situații întâlnite în Cluj și în alte județe, unde, spune aceasta, unii copii merg la școală inclusiv pentru a beneficia de o masă.

Bruynseels critică, în același timp, faptul că măsurile de reducere a cheltuielilor nu ar viza, în opinia sa, și alte categorii de cheltuieli publice. „Tăiați numărul de parlamentari, nu bursele copiilor! Tăiați finanțările partidelor! Scoateți-vă pilele din consiliile de administrație! Așa veți economisi, nu tăind bursele sociale ale copiilor!”, a scris parlamentara.

În aceeași postare, deputata AUR reclamă și efectele reducerilor bugetare asupra Palatelor Copiilor, despre care susține că ar putea duce, din septembrie, la suspendarea a sute de cercuri gratuite. Bruynseels consideră că această situație va afecta în special familiile care nu își permit să plătească activități educaționale private.

Parlamentara își motivează poziția și prin propria experiență, precizând că a fost, la rândul său, „copil caz social”. Ea susține că vulnerabilitatea socială nu trebuie să priveze copiii de acces la hrană, rechizite sau activități prin care își pot descoperi și dezvolta talentele.

La finalul mesajului, Ioana Ramona Bruynseels cere retragerea proiectului și acuză Guvernul de lipsă de sensibilitate față de copiii aflați în situații dificile.