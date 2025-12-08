"Ză gașca" - Caramitru explică eșecul dar și stalinismul de la USR: "Eu sunt încă șocat de deciziile lor. Poate veni și soacra lui Obama sau mama lui Musk!"

Andrei Caramitru explică eșecul dar și stalinismul de la USR, vizibile în rezultatele votului de la Primăria Capitalei: "Eu sunt încă șocat de deciziile lor. Le înțeleg dar sunt tot șocat de situație!" Caramitru arata si cum e structurat USR, cine il conduce de fapt si cum se aranjează alegerile interne. Iata ce mai spune el in postarea sa de pe Facebook:

"Deci - anul trecut îl pui pe Drula în fața prezi de partid. Investești milioane ca să îl promovezi în toată țara poze cu el peste tot. Faci alianță și cu Ludo și cu PMP. Rezultat - 8% dezastru complet, absolut, haos. Nu ca el e rău (nu e, e un tip smart educat). Doar ca e ceva care nu îl face votabil - unele chestii sunt așa ezoterice și electoratul decide nu poți forța. Asta a fost. OK. Și vin alegeri în București. Unde ȘTII ca va fi Ciucu (care e super adorat de votantii netalibanizati useristi), Baluta (super performer de la PSD) si va fi si aur. Greu ! Și stai tu și te gândești așa - breee - pe cine putem noi candidat să îi batem pe toți ăștia? Drula! Logic! Dacă zice ND ca e bun sigur câștigă.

Like - wtf? Evident ca se duce totul in cap iar. Alt om nu aveti sau cum? A demonstrat la vot ca nu e ales de oameni cum sa alegi fix pe el? În contextul asta? Wtf! Va ieși evident dezastru! Păi nu au alt om. Vă explic. Gruparea de decizie dură acolo - care a dat afară pe toată lumea - e așa: Ghinea. Mosteanu. Voiculescu. Barna. Drula. Za gașca. Bloc compact închis. Acuma. Mosteanu era la guvern nu se baga oricum ca știa ca are zero șanse (a încercat și el cu votul nu a mers deloc în Ploiești a ieșit pe 3 sau 4). Ghinea visează să fie strateg din umbră păpușar și știe ca nu l-ar vota nimeni. Voiculescu are probleme penale. Barna ar fi hilar sa fie candidat. Și rămâne cine cine singurul unicul candidat posibil? Ha? Drula!

E crazy. În mod normal Fritz și încă câțiva acolo ar trebui să preia partidul în mod real. Doar ca - NU SE POATE. De ce? Din cauza de alegeri fake in interior. Există mii de membri 'care nu există' - adrese de mail care 'votează', controlate de gașcă. Deci poate veni și soacra lui Obama sau mama lui Musk - nu ai cum câștiga vreun vot în interior orice ai face - ca nu controlezi boții votanți. Și în plus - au rețea de organizații care nu aduc deloc voturi prin sud și Moldova dar care sunt acolo doar să aducă voturi interne pentru gașca.

Schema smart internă a lui Ghinea (care ar fi trebuit să fie mastermind în perioada Stalin mai degrabă nu în sec 21 în partid reformist deschis). E o situație stupidă complet. Fritz e nevoie să pună piciorul în prag și efectiv să reformeze usr - dacă nu merge ăia buni să facă un pol cu bolo și ceilalți buni din PNL. Și să lase pe Ghinea și Drula cu ștampila. E foarte păcat dar asta e realitatea aia adevărată. O zic după alegeri, ca să fie constructiv după așa dezastru epic pentru ei. Foarte trist!"