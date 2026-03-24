Mirabela Grădinaru, pe scena internațională alături de Melania Trump: apel pentru educația digitală a copiilor

Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, care se află în vizită oficială în SUA la invitaţia Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, a transmis, marţi, în deschiderea evenimentului "Pregătind viitorul împreună" că "este crucial să avem o abordare integrată, conectând mai bine educaţia, inovaţia şi tehnologia". Ea îi are alături pe Andrada Morar, vicepreşedinte UiPath şi pe Robert Beza, director executiv al Edge Institute Romania.

Mirabela Grădinaru se află, marţi şi miercuri, la summitul inaugural al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor, organizat la Washington la iniţiativa Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump. "În primul rând, doresc să-mi exprim recunoştinţa faţă de gazda noastră generoasă, Prima Doamnă a Statelor Unite, doamna Melania Trump. Cred că această iniţiativă este una foarte valoroasă, generând impuls, vizibilitate şi dinamism atât de necesar în acest domeniu. Dar, în acelaşi timp, este crucial să avem o abordare integrată, conectând mai bine educaţia, inovaţia şi tehnologia", a declarat Mirabela Grădinaru în cadrul evenimentului de deschidere.

Aceasta a adăugat că aşteaptă "cu nerăbdare" colaborarea cu toţi cei implicaţi în proiect. "Aştept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump şi cu toţi cei din jurul acestei mese, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta iniţiative concrete şi a obţine un impact tangibil în promovarea educaţiei digitale, a practicilor online sigure şi a alfabetizării media pentru copiii din întreaga lume", a adăugat Mirabela Grădinaru. Ea a prezentat doi experţi români pe care îi are alături de ea la eveniment: Andrada Morar, vicepreşedinte UiPath şi Robert Berza, directorul executiv al Edge Institute România.

Administraţia Prezidenţială a anunţat anterior că din delegaţie fac parte Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, Diana Punga, consilier de stat pentru relaţia cu societatea civilă, şi Mirabela Grădinaru. Summitul, intitulat "Pregătind viitorul împreună", promovează cooperarea internaţională pentru creşterea bunăstării copiilor prin educaţie, inovaţie şi tehnologie, iniţiativa vizând accesul la instrumente moderne, inclusiv soluţii bazate pe inteligenţă artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor şi părinţilor, precum şi consolidarea siguranţei în mediul online, precizează Administraţia Prezidenţială.

Agenda evenimentului include o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA (24 martie) şi o reuniune la nivel înalt la Casa Albă (25 martie), cu participarea Primelor Doamne şi a reprezentanţilor statelor implicate, axate pe educaţie digitală, utilizarea tehnologiei şi protecţia copiilor în mediul online. "Participarea României la acest summit reflectă angajamentul Administraţiei Prezidenţiale pentru susţinerea educaţiei digitale şi dezvoltarea unor politici publice adaptate provocărilor mediului online", anunţa Administraţia Prezidenţială.

În marja vizitei, delegaţia va avea o întâlnire cu Lisa Choate, preşedintele American Councils for International Education, organizaţie care derulează în relaţia cu România programe de schimb educaţional, respectiv FLEX şi FLEX Abroad, precum şi iniţiative de dezvoltare profesională destinate sectorului public şi privat. De asemenea, membrii delegaţiei vor participa la o masă rotundă cu medici români din SUA, specializaţi în problematica adicţiei şi domenii conexe, implicaţi în activitatea unor centre medicale şi de cercetare de prestigiu. Agenda delegaţiei mai include şi o vizită la The Thrive Center for Children, Families, and Communities (Georgetown University), unde va avea loc o întâlnire cu directorul Matthew Biel, MD, şi echipa sa.