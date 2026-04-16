Peste 40% din români vor schimbarea sistemului prin orice mijloace

Românii resimt un stres social și politic ridicat, relevă un sondaj realizat de Agenția de Rating Politic. Datele arată că 39,2% dintre cetățeni consideră că sistemul politic trebuie înlocuit complet, iar peste 70 consideră că țara se îndreaptă într-o durecție greșită.

Peste 40 la sută spun că această schimbare a sistemului politic ar trebui făcută în orice fel, nu doar prin mijloace democratice, ceea ce este îngrijorător, comentează la RFI Cristian Andrei, fondator al Agenției de Rating Politic.