Eșec pentru contraofensiva USR de blocare a moțiunii de cenzură PSD-AUR
Postat la: 27.04.2026 |
Grupul USR din Camera Deputaților a cerut conducerii Parlamentului și liderilor celorlalte grupuri parlamentare urgentarea dezbaterii și adoptării inițiativelor USR privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari, respectiv alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Solicitarea USR a fost respinsă, conform unui comunicat de presă al USR. Gestul apare în contextul în care PSD și AUR vor depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan, ambele tabere având interesul să aibă câți mai mulți parlamentari.
„Românii au spus clar, încă din 2009, că vor 300 de parlamentari. Au mai spus și că vor să își aleagă primarii în două tururi de scrutin. Firesc, acestea sunt două dintre prioritățile USR. Și nu de ieri, de azi, ci de ani buni, doar că, de fiecare dată, s-au opus celelalte partide politice. Acum, că tot am văzut cum PSD și-a dat AUR-ul pe față și a trecut din tabăra pro-europenilor alături de extremiști, considerăm că este un moment mai bun ca niciodată să punem proiectele USR pe ordinea de zi a comisiilor și, apoi, a plenului, ca să vadă toți românii cine vrea cu adevărat să respecte voința cetățenilor și cine folosește aceste subiecte doar în declarații populiste în fața camerelor de filmat", declară Diana Stoica, lidera deputaților USR.
„Proiectul USR privind reducerea numărului de parlamentari la 200 de deputați și 100 de senatori, inițiat de deputații USR Cristina Prună și Claudiu Năsui, a fost adoptat tacit de Senat în noiembrie 2025 și, de atunci, este blocat în Camera Deputaților. Termenul pentru depunerea raportului - 26 noiembrie 2025 - este depășit de mult. Cu și mai mare vechime - peste 6 ani! - este inițiativa USR privind revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Și acest proiect este blocat în Camera Deputaților, deși USR a mai formulat solicitări pentru dezbaterea și adoptarea lui", arată USR într-un comunicat de presă.
PSD și AUR au anunțat că vor iniția împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Anunțul a fost făcut luni de lideri de la cele două partide politice. Marian Neacșu de la PSD și Petrișor Peiu de la AUR au susținut luni dimineață o conferință de presă comună în care au anunțat că pregătesc o moțiune de cenzură. „S-a decis ca noi să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură abordarea politică va fi stabilită de președinții celor două partide probabil pe parcursul acestei zile", a declarat social-democratul Marian Neacșu.
Petrișor Peiu a confirmat demersul realizat în comun cu PSD. „Facem un demers comun de redactarea unei moțiuni de cenzură (...) cu scopul de a demite guvernul Bolojan", a declarat Petrișor Peiu de la AUR. Moțiunea de cenzură ar putea să fie dezbătută la începutul lunii mai cu scopul de a demite guvernul Bolojan.
