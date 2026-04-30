România schimbă strategia în războiul cu deficitul comercial: Miliarde de lei pentru investiții. Cine poate accesa fondurile

Ministerul Finanţelor a pus în dezbatere publică un proiect de act normativ care prevede o schemă de ajutor de stat în valoare totală de 5,313 miliarde de lei (aproximativ 1,05 miliarde de euro), destinată susținerii investițiilor în industria prelucrătoare. Măsura face parte din pachetul de relansare economică adoptat prin Ordonanţă de Urgenţă și vizează în mod direct reducerea deficitului comercial al României.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Finanţelor, programul oferă o predictibilitate extinsă mediului de afaceri, având un calendar de implementare până în anul 2032 pentru emiterea acordurilor de finanţare şi până în 2036 pentru plata ajutorului. Potrivit sursei citate, un element de noutate îl reprezintă flexibilitatea formei de sprijin, companiile având posibilitatea de a alege între grant direct şi credit fiscal, în funcţie de necesităţile de capital şi de modelul de dezvoltare.

„Prin acest nou program de peste 1 miliard de euro marcăm trecerea de la o economie bazată pe consum de import la o economie care produce valoare adăugată acasă, în România. Nu este doar o măsură de sprijin financiar, ci este motorul unui sprijin real pentru industria românească, necesar pentru a ne proteja stabilitatea economică. Investim strategic acolo unde deficitul comercial ne vulnerabilizează, oferind antreprenorilor resursele să transforme ideile în unităţi de producţie performante. Obiectivul este să reducem dependenţa de pieţele externe şi să consolidăm capitalul românesc într-o piaţă europeană extrem de competitivă", declară Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

MF precizează că finanţarea este condiţionată de realizarea unei investiţii iniţiale de minimum 50 milioane lei în unităţi de producţie noi. Schema este accesibilă atât companiilor cu istoric, cât şi start-up-urilor, sub rezerva îndeplinirii unor cerinţe financiare şi operaţionale stricte. Pentru companiile aflate în activitate, accesul la fonduri este condiţionat de deţinerea unor capitaluri proprii pozitive şi de înregistrarea unei rentabilităţi a cifrei de afaceri peste zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare.

Potrivit sursei citate, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate, este obligatoriu un capital social minim de 100.000 lei, fiind excluse entităţile ai căror acţionari deţin sau au deţinut în ultimii doi ani companii care au desfăşurat activitatea pentru care se solicită sprijinul. De asemenea, entităţile solicitante nu trebuie să fie în dificultate financiară, insolvenţă sau sub incidenţa unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat.

Cererile de finanţare vor fi ierarhizate printr-un sistem de punctaj conceput să direcţioneze fondurile către proiectele cu impact maxim în economia reală. Ierarhizarea analizării proiectelor depuse are în vedere următoarele direcţii strategice:

• fabricarea produselor care înregistrează un sold comercial negativ la nivel naţional contribuie direct la diminuarea dependenţei de importuri;

• adoptarea unui grad ridicat de automatizare şi digitalizare asigură implementarea proceselor industriale inteligente şi creşterea eficienţei operaţionale;

• aprovizionarea cu materii prime şi materiale din Spaţiul Economic European consolidează autonomia economică şi rezilienţa lanţurilor de distribuţie;

• localizarea investiţiilor în regiuni care necesită echilibrare economică susţine o dezvoltare teritorială;

• integrarea în clustere de inovare facilitează transferul tehnologic şi cooperarea între actori industriali relevanţi;

• optarea pentru o intensitate a ajutorului de stat sub pragul maxim permis maximizează impactul utilizării banului public şi demonstrează responsabilitate fiscală din partea investitorului.

Sesiunile de depunere a cererilor vor fi organizate anual, pe parcursul a 30 de zile lucrătoare, anunţate cu cel puţin 30 de zile înainte de demararea procesului de depunere. Fondurile sunt destinate acoperirii cheltuielilor pentru construcţii, echipamente tehnologice şi active necorporale noi.

Odată cu intrarea în vigoare a acestei hotărâri, emiterea acordurilor de finanţare în baza HG nr. 300/2024 se suspendă, asigurându-se astfel o tranziţie coerentă către noul instrument financiar, adaptat cerinţelor actuale de dezvoltare industrială a României. Proiectul de act normativ este publicat la rubrica Transparenţă Decizională., mai arată sursa citată.