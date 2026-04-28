Călin Georgescu, declarații la ÎCCJ: "Un stat slab costă scump. Odată vândute toate, nu mai avem țară!"

Călin Georgescu a făcut mai multe declarații la ieșirea din sala de judecată, în fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție, unde a vorbit despre situația economică și politică a României, dar și despre vulnerabilitățile pe care le vede în prezent.

„Am următorul mesaj, ținând cont de situația din țară. Un stat slab costă scump, foarte scump. De 35 de ani România este tratată ca o pradă și pierde oportunități pe care le-ar putea valorifica", a afirmat acesta, într-un discurs amplu, cu referiri la economie, fiscalitate și resursele strategice ale statului.

Georgescu a susținut că România ar fi ajuns într-o dependență majoră de exterior și că producția internă este insuficientă: „Astăzi, România depinde covârșitor de extern, produce prea puțin, iar prin decizii haotice și antiromânești creează dezechilibre majore care afectează profund poporul român, independența și identitatea națională."

În același context, el a criticat modul de guvernare și a vorbit despre pierderi economice și evaziune fiscală: „Minciuna, incompetența și lipsa de responsabilitate sunt frecvente în actul guvernamental. S-au făcut prea multe greșeli, prea multe acțiuni haotice, iar adunate toate devin pericole reale."

Referindu-se la posibile evoluții economice internaționale, Georgescu a avertizat asupra unei creșteri a prețului petrolului și a efectelor în lanț: „Șocul economic al acestei situații va fi uriaș în câteva luni și va fi resimțit în mod special în Europa."

El a vorbit și despre deficitul bugetar și colectarea taxelor, susținând că statul pierde sume importante: „O mare parte din TVA și așa crescut excesiv nu ajunge la buget. Practic se pierd zeci de miliarde anual."

În final, acesta a abordat tema resurselor strategice ale statului, cu referire la posibile privatizări: „Porturi, aeroporturi, companii energetice... toate aceste active sunt deținute de poporul român. Odată vândute, nu mai avem țară."