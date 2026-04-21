Bolojan anunță ruptura oficială de PSD: „Vom propune un moratoriu parlamentar"

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, 21 aprilie, ieșirea Partidului Național Liberal din coaliția de guvernare cu PSD, în urma ședinței conducerii formațiunii în care a fost validat un nou mandat politic pentru gestionarea crizei guvernamentale și pentru asigurarea unei majorități parlamentare funcționale.

În cadrul reuniunii extinse a PNL, la care au participat parlamentari, grupurile de la Senat și Camera Deputaților, precum și reprezentanți ai administrației locale, inclusiv primari de reședință de județ și președinți de consilii județene, a fost adoptată o rezoluție care, potrivit premierului, confirmă direcția anunțată anterior.

„S-a votat o rezoluție care întărește ceea ce am declarat aseară, și anume mandatul pentru conducerea PNL și pentru mine ca premier, de a asigura stabilitatea guvernamentală în fața crizei generate de decizia iresponsabilă a PSD și de a face toate demersurile pentru a asigura susținerea parlamentară pentru guvern. În acest sens, vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul guvern, în zilele următoare, începând de astăzi și mâine, grupurile USR, UDMR și grupul minorităților, în așa fel încât să clarificăm în ce formulă ar putea funcționa un guvern minoritar", a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a atras atenția că perioada următoare este una critică, în special din perspectiva investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care includ proiecte majore de infrastructură și servicii publice.

„Responsabilitatea pentru perioada următoare este imensă, având în vedere presiunile și provocările pe care le avem în această perioadă. Una dintre cele mai importante probleme este finalizarea investițiilor în autostrăzi, în școli, în spitale, în anvelopări de blocuri. Aceste investiții sunt finanțate din PNRR", a mai spus el.

Premierul a subliniat că absorbția fondurilor europene depinde de adoptarea rapidă a unor acte normative și de sprijin parlamentar consistent, avertizând asupra riscului pierderii finanțărilor dacă procesul este întârziat.

„Pentru a absorbi acești bani până la finalul lunii august este nevoie de un sprijin parlamentar, în așa fel încât să putem adopta legislația necesară pentru îndeplinirea jaloanelor, și avem 3-4 proiecte de legi care trebuie adoptate până la sfârșitul sesiunii parlamentare, în așa fel încât să putem să facem această absorbție de fonduri și să finanțăm aceste lucrări importante de investiții. Pentru asta vom propune un moratoriu parlamentar, în așa fel încât, indiferent de culoarea politică, indiferent de modul în care vedem un lucru sau altul, România să nu piardă sumele importante și să putem finanța în continuare aceste lucrări. De asemenea, este foarte important să menținem echilibrele bugetare, pentru că tot ceea ce s-a câștigat cu necazuri pe care mulți români le-au avut în această perioadă poate fi anulat foarte ușor, iar o criză guvernamentală și politică declanșată în mod iresponsabil de către Partidul Social Democrat, într-un context internațional complicat", a declarat Bolojan.

În același context, Bolojan a vorbit și despre presiunile economice resimțite la nivel național, de la creșterea costurilor până la efectele asupra piețelor financiare, insistând asupra necesității unui executiv stabil.

„În constrângerile bugetare pe care le avem, în condițiile efectelor negative ale scumpirii carburanților și derivatelor, aceste îngrășăminte chimice pot afecta economia României și pot afecta și cetățenii României, așa cum vedem că se întâmplă prin creșterea dobânzilor, prin scăderile bursiere, și este important să avem un guvern stabil care poate să păstreze încrederea în România și să facem ceea ce este nevoie pentru a crea condiții pentru țara noastră. Acestea au fost elementele de bază care țin de guvernare", a mai spus el.

La finalul declarațiilor, premierul a confirmat oficial ruptura politică de PSD, explicând că decizia nu vizează o confruntare între partide, ci o schimbare de direcție în modul de guvernare.

„Am avertizat atunci că, dacă se va declanșa o criză politică, Partidul Național Liberal nu va mai fi într-o coaliție cu PSD. Această decizie a fost revalidată astăzi și, în condițiile în care avem această criză în desfășurare, decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu Partidul Social Democrat. Aici nu e vorba de un partid sau de altul. Aici este pur și simplu vorba de a rupe față de un anumit fel de afacere politică, care este unul defavorabil pentru România și pe care am crezut, în mod cinstit, în această perioadă, că îl putem îndrepta. Iar lucrurile care pentru noi nu sunt negociabile țin de corecta administrare a banului public, de eliminarea risipei, de o guvernare transparentă și corectă cu cetățenii, de a nu mai promite ceea ce nu putem oferi ca stat și a crea speranțe deșarte, de a elimina privilegii și sinecuri și de a guverna corect și cinstit pentru cetățenii noștri. Acesta este mesajul pe fond, din punct de vedere al unei rupturi. Partidul Național Liberal înțelege că acest mod de afacere politică nu este în avantajul României și nu ne poate crea condiții pentru dezvoltare în anii următori", a conchis Bolojan.