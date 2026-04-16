CTP: „Marian Ceaușescu a făcut cel mai mult pentru combaterea Justiției corupte, mai mult decât președintele Dan". „Borfașule, dă, bă, banii înapoi!" rămâne singura sentință
Postat la: 16.04.2026 |
Într-un climat public tot mai tensionat, în care discursul despre scumpiri și nivelul de trai domină agenda zilnică, gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu propune o analiză a realităților din societatea românească.
CTP scrie joi, 16 aprilie, despre o serie de contradicții profunde, de la comportamentul de consum al românilor până la percepțiile asupra marilor jocuri geopolitice și dinamica puterii interne.
Pornind de la nemulțumirile tot mai vocale legate de scumpiri, CTP atrage atenția asupra unui contrast pe cât de evident, pe atât de ignorat. În timp ce mulți români se plâng că nu le ajung banii pentru traiul zilnic, cantități uriașe de alimente ajung la gunoi. „Acompaniați de PSD, AUR și canalizarea României, adică CîNîNî, Marș tv, Cloaca cu puii de aur, oamenii strigă că nu se mai ajung cu banii de mâncare. Ar fi bună, însă, o cercetare jurnalistică postpascală prin tomberoane și unitățile de sortare a gunoiului", notează jurnalistul.
El invocă cifrele alarmante privind risipa alimentară: milioane de tone de mâncare aruncate anual, mii de tone zilnic. Din această realitate, gazetarul extrage o concluzie amară despre mentalitatea colectivă: „Creștinul cumpără mai mult decât poate mânca el și familia lui, ca să fie neapărat „masa bogată" de Paști, altfel e scos din „rândul lumii". De unde rezultă că, la noi, bunăstarea nu înseamnă să ai ce să mănânci, ci să ai ce să arunci...".
În plan extern, CTP privește critic entuziasmul unor voci din România față de deciziile venite de la Washington. Reluarea activității rafinăriei Petrotel este interpretată de unii ca un câștig direct pentru consumatori, însă gazetarul avertizează că tabloul este mult mai complicat. „Washingtonul ne dă voie să redeschidem rafinăria Lukoil Petrotel, ceea ce ar trebui să ducă la scăderea prețului combustibililor. Trumpiții mioritici sar din baie că asta este răsplata generoasă a lui Donald J. Trump, adicătelea, Donald Jesus Trump, fiindcă utilizează bazele NATO din România în războiul pornit cu Iranul", scrie el.
În aceeași notă critică, el sugerează că deciziile privind sancțiunile asupra companiilor rusești nu sunt lipsite de interese strategice: „Nu se gândesc că Lukoil este o firmă mare rusească, și suspendarea sancțiunilor asupra ei este parte a planului general al lui Trump de a-i pompa miliarde prietenului Putin din vânzarea de petrol, cu care să poată ataca Ucraina în continuare. Obiectivul final al lui Trump este sfărâmarea Uniunii Europene de către America și Rusia, ceea ce ar fi în avantajul României, nu? Ca să nu se întâmple asta, cred că Giorgia Meloni ar trebui să fie viitoarea șefă a Comisiei Europene, a Noii Europe".
Pe plan intern, analiza sa nu ocolește jocurile politice. Referindu-se la tensiunile din guvern, jurnalistul face o paralelă cu un episod bine cunoscut din trecut: „Știucă vrea să-l dea afară din guvern pe premierul Bolojan prin metoda cu care Dragnea l-a dat afară pe premierul Grindeanu, dărâmându-și propriul guvern, sub privirea înțeleaptă a lui Iohannis - acum, Nicușor Dan".
În final, CTP aduce în discuție și rolul activismului civic, oferind un exemplu neconvențional. El consideră că unele forme de protest au avut un impact mai vizibil decât acțiunile instituționale: „Marian Ceaușescu a făcut cel mai mult pentru combaterea Justiției corupte, mai mult decât președintele Dan. Ce strigă el pe la porțile tribunalelor și aresturilor despre infractorii care intră și ies este ceea ce magistrații lui Savonea încearcă să ascundă, ca să poată pune în libertate, să achite, să prescrie. De multe ori, răcnetul lui Ceaușescu „Borfașule, dă, bă, banii înapoi!" rămâne singura sentință pe care o vor auzi cotoșmanii hoți și ticăloși".
