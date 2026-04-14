PSD a convocat ședința în care se va decide debarcarea lui Ilie Bolojan: Trei scenarii se află pe masa partidului - spun sursele din interior

Liderii PSD se vor reuni, miercuri, în sala "Brătianu" de la Senat, pentru a decide cum vor declanșa operațiunea "mazilirea lui Ilie Bolojan". Conform surselor politice, liderii PSD vor avea pe masă trei scenarii de lucru și vor vota pentru una dintre liniile de acțiune politică.

Scenariile care vor fi pe masa liderilor PSD:

Retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. PSD va spune că premierul nu mai beneficiază de încrederea partidului în Parlament, ceea ce ar echivala cu o pierdere a majorității acestui Guvern.

Retragerea miniștrilor de la guvernare: Va declanșa o criză politică de amploare în interiorul Guvernului și se va forța demisia premierului Ilie Bolojan.

Depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva propriului Guvern: aceasta ar fi o soluție extremă și PSD ar avea nevoie de sprijin din opoziție pentru a-l da jos pe Ilie Bolojan.

În discuțiile cu apropiații din PSD, Sorin Grindeanu le-a explicat că el nu va merge la negocierile cu PNL să le impună acestora o persoană anume ci le va solicita un profil de premier: "Un premier care să știe și ceva economie, un premier care să înțeleagă că este al întregii coaliții, să fie și al PSD".

De asemenea, în discuțiile din interiorul PSD s-a trasat principiul că partidul nu va face un Guvern alături de AUR și, dacă nu se va ajunge la nicio altă soluție, atunci partidul va prefera să treacă în opoziție. "Cred că e normal să mai stai. Dacă vrei coaliție cu PSD, dar în același timp încerci să împingi PSD în zona AUR, atunci îți asumi. Noi sunt vrem să facem Guvern cu AUR și nu vom susține un Guvern minoritar", au precizat surse din conducerea PSD.