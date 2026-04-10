Cum a folosit George Simion imaginea lui Călin Georgescu ca apoi sa-i transfere voturile lui Nicușor Dan la alegerile prezidențialele din 2025
Postat la: 10.04.2026 |
Un raport publicat vineri de think-tank-ul britanic Refute arată cum zeci de mii de videoclipuri au fost utilizate pentru a orienta votul către George Simion, folosind imaginea lui Călin Georgescu pentru a valida narativele de control extern. Mai apoi, Simion a facut gafe inexplicabile, ca și cum și-ar fi dorit sa piardă alegerile. Mare parte din voturi s-au dus astfel catre Nicușor Dan.
Analiza mediului informațional din timpul scrutinului din mai 2025 scoate la iveală o mobilizare digitală masivă, orientată strategic către românii din afara granițelor. Experții Refute au identificat aproximativ 32.500 de materiale video care promovau intens candidatura lui George Simion și utilizau figura lui Călin Georgescu pentru a alimenta sentimentul de revoltă, deși cel din urmă fusese invalidat.
Conform raportului, aproape jumătate (48%) din cele 40 de milioane de aprecieri și comentarii au provenit din diaspora. „Harta" implicării externe arată o concentrare masivă în comunitățile de români din Europa:
- Regatul Unit: 15% din interacțiuni
- Italia și Germania: câte 7%
- Spania: 5%
- Franța: 2%
„Mediul informațional a fost inundat de atacuri de război hibrid. Tacticile au inclus utilizarea AI pentru a genera videoclipuri ce combinau mesaje politice agresive cu imaginea lui Călin Georgescu, post-invalidare, pentru a valida narativele de fraudă și a canaliza susținerea către George Simion", notează autorii raportului.
Raportul subliniază că atacul a fost extrem de sofisticat din punct de vedere tehnic. S-a recurs la exploatarea algoritmilor TikTok prin utilizarea strategică a „efectelor sonore" pentru a propaga rapid anumite mesaje. Chiar și după anularea primului scrutin, mașinăria a continuat să ruleze, susținând ideea că instituțiile europene ar fi manipulat procesul electoral repetat.
Aceste metode reprezintă o evoluție față de 2024, combinând rețelele de influențatori cu o producție de conținut asistată de tehnologii avansate, menită să fragmenteze încrederea în instituțiile democratice. Dincolo de fractură socială, campaniile de manipulare au generat costuri financiare imense pentru bugetul de stat. Necesitatea reluării procesului electoral a dus la o explozie a cheltuielilor publice:
- Scrutinul inițial (2024): ~147 milioane de euro
- Scrutinul repetat (2025): peste 160 de milioane de euro
- Total: Peste 300 de milioane de euro
