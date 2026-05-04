Operațiunea neo-marxistă "Salvarea lui Bolojan": Parlamentarii sunt bombardați cu zeci de mailuri ca să nu voteze moțiunea!
Postat la: 04.05.2026 |
Parlamentarii sunt bombardați cu mesaje prin e-mail de la adrese diferite, însă cu același conținut, prin care li se cere să nu voteze moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD la adresa guvernului Bolojan. Operațiunea a trasă la indogo cu cea demarată chiar de vicepremierul Oana Gheorghiu, care le-a scris și ea parlamentarilor. Moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD are deja peste 255 de semnături și va fi supusă la vot marți. Dacă executivul Bolojan cade, vor urma negocieri pentru formarea unui nou guvern.
„Bună ziua,
Vă scriu pe scurt, sperând să nu vă deranjez. Am auzit că unii dintre colegii dumneavoastră au fost destul de deranjați recent că primesc mesaje de la cetăţeni pe e-mail și s-au plâns că sunt prea ocupați. Promit să nu vă reţin mult.
Vă scriu în legătură cu votul de marți privind păstrarea sau demiterea actualului guvern. Vă rog din suflet să votați așa cum vă dictează conștiința și cum credeți că este cel mai bine pentru oamenii pe care îi reprezentaţi, nu doar aşa cum vi se cere pe linie de partid. E un moment important şi avem nevoie să votați cu gândul la noi. Vă mulțumesc pentru timpul acordat!".
Scrisoarea Oanei Gheorghiu
"Există momente în care fiecare om trebuie să aleagă între adevăr și ceea ce, pe moment, pare mai convenabil să fie adevărat. Acesta este unul dintre acele momente. Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului este construită în jurul unei acuze pe cât de gravă, pe atât de falsă: aceea că Guvernul vrea să vândă fraudulos averea statului. Vă trimit documentul care stă la baza acestei acuze. Acest document nu este o interpretare politică, juridică sau de orice altă natură. Acest document este documentul original, exact așa cum a fost el prezentat în ședința de Guvern din data de 16 aprilie și așa cum a fost publicat pe site-ul oficial al Guvernului imediat după. Vă invit să îl citiți. Vă invit să îl verificați. Vă invit să trageți propriile concluzii. Nu vă invit să susțineți acest guvern. Aceasta e o decizie ce revine, în mod evident, conștiinței dumneavoastră. Ce vă invit, însă, să faceți este să decideți votul dumneavoastră cunoscând faptele, nu crezând manipulările. Pentru că faptele sunt verificabile, iar motivul invocat pentru dărâmarea acestui Guvern nu există în realitate.
Vă rog să vă adresați o singură întrebare, departe de presiunea de partid, departe de ordinul de vot, departe de camerele de filmat: Ce fel de țară vrem să lăsăm în urmă? Pentru că ceea ce traversăm în aceste zile nu este doar o criză politică. Este un moment în care se joacă, la propriu, direcția României: Fie îndreptăm România spre un viitor în care instituțiile funcționează, în care adevărul se bazează pe fapte reale, în care reforma e posibilă chiar când doare, Fie mergem înapoi spre bezna anilor '90, când același slogan „nu ne vindem țara" a creat spațiul în care alții au devalizat-o, au furat-o, au abuzat-o și au folosit-o exclusiv în interes propriu. Consecințele acestei alegeri sunt reale și ele revin asupra României și asupra fiecărui român onest, care se așteaptă ca statul să funcționeze corect.
Aveți puterea reală de a decide și am convingerea că veți lua această decizie nu pentru beneficiul unui șef de partid, ci pentru cele 19 milioane de români, care nu vor fi pe 5 mai în sala Parlamentului cu dumneavoastră, dar ale căror vieți vor fi influențate decisiv de ceea ce se întâmplă în ea. Dumneavoastră aveți puterea să dați curs adevărului, nu manipulării. Documentul este disponibil aici. Vă invit să îl citiți înainte de a vota. Istoria îi va reține cu recunoștință pe cei care au salvat țara de la haos, nu pe cei care au împins-o către el. Cu încredere, Oana Gheorghiu Viceprim-ministru al României", este mesajul transmis de Oana Gheorghiu.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cristian Popescu Piedone îl atacă dur pe Ilie Bolojan: "Trădătorule! Asta numești tu progres?!"
Președintele partidului PNRR apostat un mesaj pe pagina sa de Facebook in care il ataca pe Ilie Bolojan. Cristian Popesc ...
-
"Nu am de ce să mă ascund", afirmă Simion care devoalează Planul pentru un guvern minoritar și rezultate din culisele negocierilor pentru Putere
Liderul AUR, George Simion, susține ca a purtat discuții cu reprezentanți ai PNL și USR privind o eventuala susținere pa ...
-
România schimbă strategia în războiul cu deficitul comercial: Miliarde de lei pentru investiții. Cine poate accesa fondurile
Ministerul Finantelor a pus in dezbatere publica un proiect de act normativ care prevede o schema de ajutor de stat in v ...
-
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
Omul de afaceri liberal, Viorel Catarama, ii transmite o scrisoare lui Ilie Bolojan prin care ii solicita demisia atat d ...
-
Călin Georgescu, declarații la ÎCCJ: "Un stat slab costă scump. Odată vândute toate, nu mai avem țară!"
Calin Georgescu a facut mai multe declarații la ieșirea din sala de judecata, in fața sediului Înaltei Curți de Ca ...
-
Eșec pentru contraofensiva USR de blocare a moțiunii de cenzură PSD-AUR
Grupul USR din Camera Deputaților a cerut conducerii Parlamentului și liderilor celorlalte grupuri parlamentare urgentar ...
-
Datele Eurostat arată că Bolojan nu a redus cheltuielile publice și că deficitul pe 2025 a fost cosmetizat pentru un dezmăț pe banii contribuabililor
Premierul Ilie Bolojan nu a redus cheltuielile publice. Ilie Bolojan a crescut taxele fara sa reduca risipa si arata ca ...
-
Diana Șoșoacă reacționează după ce Comisia Juri a decis să îi ridice imunitatea: "V-ați semnat condamnarea! M-ați martirizat, fătălăilor!"
Diana Șoșoaca a reacționat rapid dupa ce Comisia JURI din Parlamentul European a decis sa ii ridice imunitatea parlament ...
-
Alexandru Nazare în plin scandal de demitere a lui Bolojan anunță că deficitul a scăzut la jumătate față de primul trimestru din 2025
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, anunta, joi, deficit de 1% in primul trimestru din 2026. Conform lui Nazare, def ...
-
S-au activat "idioții utili": Mihai Bendeac, Dan Teodorescu și Marius Manole, ode pentru "rinocerul" Ilie Bolojan după ce "trotinetiștii" au ieșit în stradă
Influencerii din Romania se intrec in texte laudative la adresa premierului Ilie Bolojan. Mișcarea de promovare a "idioț ...
-
Bolojan anunță ruptura oficială de PSD: „Vom propune un moratoriu parlamentar"
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, 21 aprilie, ieșirea Partidului Național Liberal din coaliția de guvernare cu PSD ...
-
AUR, dispus să intre la guvernare cu PSD sau PNL. Singura condiție pe care partidul lui Simion o pune
Decizia Partidului Social Democrat de a vota ieșirea din guvernul condus de Ilie Bolojan a deschis calea diverselor scen ...
-
Furtuna perfectă în politică: Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
Retragerea PSD de la guvernare, decisa luni in urma consultarii interne numite de social-democrați „Momentul Adeva ...
-
Alexandru Nazare anunță contracte fulminante cu SUA: Proiecte strategice de două miliarde de euro pentru România
Romania a dat lovitura in SUA, dupa o vizita a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Țara noastra a securizat finant ...
-
Călin Georgescu va fi propus prim-ministru dacă Guvernul Bolojan este dat jos de PSD
George Simion și Calin Georgescu au avut, vineri, o intalnire discreta la Biblioteca Naționala din București. Înta ...
-
Peste 40% din români vor schimbarea sistemului prin orice mijloace
Romanii resimt un stres social și politic ridicat, releva un sondaj realizat de Agenția de Rating Politic. Datele arata ...
-
CTP: „Marian Ceaușescu a făcut cel mai mult pentru combaterea Justiției corupte, mai mult decât președintele Dan". „Borfașule, dă, bă, banii înapoi!" rămâne singura sentință
Într-un climat public tot mai tensionat, in care discursul despre scumpiri și nivelul de trai domina agenda zilnic ...
-
PSD a convocat ședința în care se va decide debarcarea lui Ilie Bolojan: Trei scenarii se află pe masa partidului - spun sursele din interior
Liderii PSD se vor reuni, miercuri, in sala "Bratianu" de la Senat, pentru a decide cum vor declanșa operațiunea "mazili ...
-
Șoșoacă despre Péter Magyar: „Are aceleași idei expansioniste ca Orban. Vrea să ia și Maramureș, Crișana și Banatul"
Victoria electorala de la Budapesta vine nu numai cu o schimbare de putere la nivelul viitorului executiv maghiar, ci și ...
-
Programul "Paștele și Cornu": Apariție surpriză a lui Nicușor Dan alături de doi PSD-iști la o mănăstire cunoscută din Prahova
Președintele Nicușor Dan și-a petrecut Vinerea Patimilor la manastirea Cornu (Prahova), unde s-a fotografiat cu președin ...
-
Cum a folosit George Simion imaginea lui Călin Georgescu ca apoi sa-i transfere voturile lui Nicușor Dan la alegerile prezidențialele din 2025
Un raport publicat vineri de think-tank-ul britanic Refute arata cum zeci de mii de videoclipuri au fost utilizate ...
-
CTP îl face "muci" pe Nicușor după numirile din Justiție: "Amice, ești idiot? Cam cât ați calculat că suntem de idioți?"
Gazetarul Cristian Tudor Popescu lanseaza un atac extrem de dur la adresa președintelui Nicușor Dan, dupa decizia acestu ...
-
Europarlamentarul Cristian Terheș știe cine e vinovat după ce România a pierut în procesul vaccinurilor Covid: solicitare fermă pentru Guvernul Bolojan
Europarlamentarul Cristian Terheș cere Guvernului Ilie Bolojan sa publice contractele din pandemie, astfel incat romanii ...
-
Daniel Florea preia PUSL București și promite „curățenie" în administrația Capitalei
Organizația București a Partidului Umanist Social Liberal intra intr-o noua etapa politica, dupa ce Daniel Florea a fost ...
-
PSD a decis să nu mai continue guvernarea cu Ilie Bolojan: Social-democrații iau în calcul susținerea unei moțiuni de cenzură. Userizarea PNL continuă neabătut
Conducerea PSD a luat decizia de principiu ca nu mai poate continua guvernarea alaturi de premierul Ilie Bolojan, au dec ...
-
Azi aflăm dacă Șoșoacă e întreagă la cap! Procurorii Parchetului General vor expertiză psihiatrică fiindcă a negat Holocaustul
Europarlamentarul SOS Romania Diana Șoșoaca a fost chemata la Parchetul General, ca sa fie expertizata psihiatric. Procu ...
-
Avertismentul ministrului Finanțelor Alexandru Nazare: „Urmează etapa decisivă - execuția responsabilă"
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, afirma ca bugetul intra in vigoare, fiind publicat in Monitorul Oficial, dar acu ...
-
Rareș Bogdan explică de ce a votat înăsprirea regulilor privind migrația în UE: "Este exact ce își doresc cetățenii"
Europarlamentarul Rareș Bogdan explica de ce a votat inasprirea politicilor privind migrația din UE. Migranții ilegali v ...
-
Diana Șoșoacă răstoarnă ironia lui CTP despre „inviolabilitatea" ei: „Sunteți irefutabil!"
Dupa ce jurnalistul Cristian Tudor Popescu a numit-o pe Diana Șoșoaca „singura femeie inviolabila", politiciana i- ...
-
Diana Șoșoacă cere ieșirea României din UE de la tribuna Parlamentului European
Din plenul Parlamentului European, Diana Șoșoaca cere, in numele „majoritații romanilor", ieșirea Romaniei din Uni ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu