AUR, dispus să intre la guvernare cu PSD sau PNL. Singura condiție pe care partidul lui Simion o pune

Decizia Partidului Social Democrat de a vota ieșirea din guvernul condus de Ilie Bolojan a deschis calea diverselor scenarii politice pentru perioada următoare, inclusiv varianta alegerilor anticipate. Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al AUR, a prezentat poziția formațiunii în legătură cu evoluțiile politice și opțiunile pe care partidul le ia în calcul, inclusiv preluarea puterii alături de PSD sau PNL.

Dan Dungaciu a susținut că actualele partide aflate în prim-planul scenei politice se confruntă cu dificultăți în identificarea unei soluții de guvernare. „Noi stăm bine, pentru că suntem sub butada faimoasă a lui Napoleon Bonaparte care zicea: Niciodată să nu îți deranjezi adversarii când fac greșeli (...). Și își dau seama că s-a ajuns într-un punct în care escaladarea violenței îi face să reacționeze doar de pe azi pe mâine. Se duc fiecare împinși de ceilalți către o bătălie care evident îi va devora pe toți. Este limpede că nu au nicio soluție", a spus Dungaciu.

El a mai afirmat că actualele tensiuni politice reduc șansele unei formule stabile de guvernare: „Ei nu au cum să iasă din această situație pentru că cuțitele au ieșit din teacă. Imaginați-vă prin absurd că Bolojan ar fi plecat. Cum s-ar fi uitat cei care l-au susținut pe Bolojan la PSD, sau cum s-ar fi uitat USR la PSD de pildă, ce guvernare ar fi fost aceea. În mod evident nu ar fi avut nicio șansă. Din punctul acesta de vedere, cu toată tristețea o spun, când te uiți pe mâna cui a ajuns România, dincolo de postura noastră politică, evident că ne îndreptăm spre o catastrofă. Apropo și de contextul intern și internațional".

În același context, reprezentantul AUR a anunțat intenția depunerii unei moțiuni de cenzură: „Guvernul duce țara într-o direcție proastă. AUR va depune moțiune de cenzură la începutul lui mai". Potrivit declarațiilor sale, AUR condiționează orice posibilă colaborare politică de susținerea organizării de alegeri anticipate. „AUR în acest moment are o ofertă să refacă. Una singură. Partidul care ne sprijină pentru anticipate va guverna alături de noi", a spus Dungaciu. Întrebat despre posibilitatea unei colaborări cu partide precum Partidul Național Liberal sau PSD, Dan Dungaciu a precizat: „Un partid mare. Cele două partide principale în comparație cu USR". Ulterior, a adăugat: „Dacă ne sprijină, vor guverna alături de noi".

Acesta a subliniat că obiectivul declarat al formațiunii este organizarea de alegeri anticipate: „Noi am spus că nu intrăm la guvernare, noi intrăm la putere. Cine ne sprijină să declanșăm alegeri anticipate are această șansă. Și spun asta pentru că înțelepciunea parlamentară zice că alegeri anticipate nu pot să fie declanșate pentru că așa gândesc oamenii aceia de la parlament, parlamentarii își pierd privilegiile, și pentru că le pierd nu votează". Referindu-se la efectele unui astfel de demers, acesta a declarat: „Da, o să își piardă mulți parlamentari, pentru că trebuie să treci printr-un purgatoriu când ai făcut României ce i-ai făcut. Vor pierde parlamentari indiscutabil. Dar, după alegeri, două partide vor conduce România. Ce pierzi în Parlament câștigi la guvern."

"Nu vor fi patru partide care vor conduce România. Oferta noastră este pe termen scurt, pentru că dacă o vom ține așa tot pe anticipate ne vom duce, dar ne vom duce când vom ajunge la 50-60 de procente". În ceea ce privește o eventuală inițiativă similară din partea PSD, acesta a afirmat: „Cum spunea un mare istoric grec, să nu crezi PSD nici când îți face daruri. Nu era vorba despre PSD, dar PSD a spus foarte multe. Noi le facem această ofertă. Deci ce pierd la parlamentare vor câștiga la guvernare", a mai spus Dungaciu.