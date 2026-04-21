AUR, dispus să intre la guvernare cu PSD sau PNL. Singura condiție pe care partidul lui Simion o pune
Postat la: 21.04.2026 |
Decizia Partidului Social Democrat de a vota ieșirea din guvernul condus de Ilie Bolojan a deschis calea diverselor scenarii politice pentru perioada următoare, inclusiv varianta alegerilor anticipate. Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al AUR, a prezentat poziția formațiunii în legătură cu evoluțiile politice și opțiunile pe care partidul le ia în calcul, inclusiv preluarea puterii alături de PSD sau PNL.
Dan Dungaciu a susținut că actualele partide aflate în prim-planul scenei politice se confruntă cu dificultăți în identificarea unei soluții de guvernare. „Noi stăm bine, pentru că suntem sub butada faimoasă a lui Napoleon Bonaparte care zicea: Niciodată să nu îți deranjezi adversarii când fac greșeli (...). Și își dau seama că s-a ajuns într-un punct în care escaladarea violenței îi face să reacționeze doar de pe azi pe mâine. Se duc fiecare împinși de ceilalți către o bătălie care evident îi va devora pe toți. Este limpede că nu au nicio soluție", a spus Dungaciu.
El a mai afirmat că actualele tensiuni politice reduc șansele unei formule stabile de guvernare: „Ei nu au cum să iasă din această situație pentru că cuțitele au ieșit din teacă. Imaginați-vă prin absurd că Bolojan ar fi plecat. Cum s-ar fi uitat cei care l-au susținut pe Bolojan la PSD, sau cum s-ar fi uitat USR la PSD de pildă, ce guvernare ar fi fost aceea. În mod evident nu ar fi avut nicio șansă. Din punctul acesta de vedere, cu toată tristețea o spun, când te uiți pe mâna cui a ajuns România, dincolo de postura noastră politică, evident că ne îndreptăm spre o catastrofă. Apropo și de contextul intern și internațional".
În același context, reprezentantul AUR a anunțat intenția depunerii unei moțiuni de cenzură: „Guvernul duce țara într-o direcție proastă. AUR va depune moțiune de cenzură la începutul lui mai". Potrivit declarațiilor sale, AUR condiționează orice posibilă colaborare politică de susținerea organizării de alegeri anticipate. „AUR în acest moment are o ofertă să refacă. Una singură. Partidul care ne sprijină pentru anticipate va guverna alături de noi", a spus Dungaciu. Întrebat despre posibilitatea unei colaborări cu partide precum Partidul Național Liberal sau PSD, Dan Dungaciu a precizat: „Un partid mare. Cele două partide principale în comparație cu USR". Ulterior, a adăugat: „Dacă ne sprijină, vor guverna alături de noi".
Acesta a subliniat că obiectivul declarat al formațiunii este organizarea de alegeri anticipate: „Noi am spus că nu intrăm la guvernare, noi intrăm la putere. Cine ne sprijină să declanșăm alegeri anticipate are această șansă. Și spun asta pentru că înțelepciunea parlamentară zice că alegeri anticipate nu pot să fie declanșate pentru că așa gândesc oamenii aceia de la parlament, parlamentarii își pierd privilegiile, și pentru că le pierd nu votează". Referindu-se la efectele unui astfel de demers, acesta a declarat: „Da, o să își piardă mulți parlamentari, pentru că trebuie să treci printr-un purgatoriu când ai făcut României ce i-ai făcut. Vor pierde parlamentari indiscutabil. Dar, după alegeri, două partide vor conduce România. Ce pierzi în Parlament câștigi la guvern."
"Nu vor fi patru partide care vor conduce România. Oferta noastră este pe termen scurt, pentru că dacă o vom ține așa tot pe anticipate ne vom duce, dar ne vom duce când vom ajunge la 50-60 de procente". În ceea ce privește o eventuală inițiativă similară din partea PSD, acesta a afirmat: „Cum spunea un mare istoric grec, să nu crezi PSD nici când îți face daruri. Nu era vorba despre PSD, dar PSD a spus foarte multe. Noi le facem această ofertă. Deci ce pierd la parlamentare vor câștiga la guvernare", a mai spus Dungaciu.
-
Furtuna perfectă în politică: Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
Retragerea PSD de la guvernare, decisa luni in urma consultarii interne numite de social-democrați „Momentul Adeva ...
-
Alexandru Nazare anunță contracte fulminante cu SUA: Proiecte strategice de două miliarde de euro pentru România
Romania a dat lovitura in SUA, dupa o vizita a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Țara noastra a securizat finant ...
-
Călin Georgescu va fi propus prim-ministru dacă Guvernul Bolojan este dat jos de PSD
George Simion și Calin Georgescu au avut, vineri, o intalnire discreta la Biblioteca Naționala din București. Înta ...
-
Peste 40% din români vor schimbarea sistemului prin orice mijloace
Romanii resimt un stres social și politic ridicat, releva un sondaj realizat de Agenția de Rating Politic. Datele arata ...
-
CTP: „Marian Ceaușescu a făcut cel mai mult pentru combaterea Justiției corupte, mai mult decât președintele Dan". „Borfașule, dă, bă, banii înapoi!" rămâne singura sentință
Într-un climat public tot mai tensionat, in care discursul despre scumpiri și nivelul de trai domina agenda zilnic ...
-
PSD a convocat ședința în care se va decide debarcarea lui Ilie Bolojan: Trei scenarii se află pe masa partidului - spun sursele din interior
Liderii PSD se vor reuni, miercuri, in sala "Bratianu" de la Senat, pentru a decide cum vor declanșa operațiunea "mazili ...
-
Șoșoacă despre Péter Magyar: „Are aceleași idei expansioniste ca Orban. Vrea să ia și Maramureș, Crișana și Banatul"
Victoria electorala de la Budapesta vine nu numai cu o schimbare de putere la nivelul viitorului executiv maghiar, ci și ...
-
Programul "Paștele și Cornu": Apariție surpriză a lui Nicușor Dan alături de doi PSD-iști la o mănăstire cunoscută din Prahova
Președintele Nicușor Dan și-a petrecut Vinerea Patimilor la manastirea Cornu (Prahova), unde s-a fotografiat cu președin ...
-
Cum a folosit George Simion imaginea lui Călin Georgescu ca apoi sa-i transfere voturile lui Nicușor Dan la alegerile prezidențialele din 2025
Un raport publicat vineri de think-tank-ul britanic Refute arata cum zeci de mii de videoclipuri au fost utilizate ...
-
CTP îl face "muci" pe Nicușor după numirile din Justiție: "Amice, ești idiot? Cam cât ați calculat că suntem de idioți?"
Gazetarul Cristian Tudor Popescu lanseaza un atac extrem de dur la adresa președintelui Nicușor Dan, dupa decizia acestu ...
-
Europarlamentarul Cristian Terheș știe cine e vinovat după ce România a pierut în procesul vaccinurilor Covid: solicitare fermă pentru Guvernul Bolojan
Europarlamentarul Cristian Terheș cere Guvernului Ilie Bolojan sa publice contractele din pandemie, astfel incat romanii ...
-
Daniel Florea preia PUSL București și promite „curățenie" în administrația Capitalei
Organizația București a Partidului Umanist Social Liberal intra intr-o noua etapa politica, dupa ce Daniel Florea a fost ...
-
PSD a decis să nu mai continue guvernarea cu Ilie Bolojan: Social-democrații iau în calcul susținerea unei moțiuni de cenzură. Userizarea PNL continuă neabătut
Conducerea PSD a luat decizia de principiu ca nu mai poate continua guvernarea alaturi de premierul Ilie Bolojan, au dec ...
-
Azi aflăm dacă Șoșoacă e întreagă la cap! Procurorii Parchetului General vor expertiză psihiatrică fiindcă a negat Holocaustul
Europarlamentarul SOS Romania Diana Șoșoaca a fost chemata la Parchetul General, ca sa fie expertizata psihiatric. Procu ...
-
Avertismentul ministrului Finanțelor Alexandru Nazare: „Urmează etapa decisivă - execuția responsabilă"
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, afirma ca bugetul intra in vigoare, fiind publicat in Monitorul Oficial, dar acu ...
-
Rareș Bogdan explică de ce a votat înăsprirea regulilor privind migrația în UE: "Este exact ce își doresc cetățenii"
Europarlamentarul Rareș Bogdan explica de ce a votat inasprirea politicilor privind migrația din UE. Migranții ilegali v ...
-
Diana Șoșoacă răstoarnă ironia lui CTP despre „inviolabilitatea" ei: „Sunteți irefutabil!"
Dupa ce jurnalistul Cristian Tudor Popescu a numit-o pe Diana Șoșoaca „singura femeie inviolabila", politiciana i- ...
-
Diana Șoșoacă cere ieșirea României din UE de la tribuna Parlamentului European
Din plenul Parlamentului European, Diana Șoșoaca cere, in numele „majoritații romanilor", ieșirea Romaniei din Uni ...
-
Ce spune Mirabela Grădinaru despre controversa titlului de "Primă Doamnă" iscată în România după plecarea sa în SUA
Mirabela Gradinaru susține ca implicarea sa civica va ramane o constanta, indiferent de statutul oficial, afirmand ca va ...
-
Călin Georgescu face declarații controversate: "Sunt forțe care vor eliminarea mea fizică"
Calin Georgescu a facut miercuri seara o serie de declarații controversate, susținand ca exista „forțe din Europa ...
-
Parlamentul a adoptat „Legea femicidului". Pedepse până la închisoare pe viață pentru crimele motivate de gen
Parlamentul Romaniei a adoptat legea privind prevenirea și combaterea femicidului, un act normativ care introduce pentru ...
-
Se refac jocurile de putere pentru o nouă coaliție fără PSD: Ilie Bolojan vrea să construiască o majoritate PNL cu AUR
Ce pare, la prima vedere, o noua criza politica intre partidele aflate la guvernare, care nu s-au ințeles perfect inca d ...
-
Mirabela Grădinaru, pe scena internațională alături de Melania Trump: apel pentru educația digitală a copiilor
Partenera presedintelui Nicusor Dan, Mirabela Gradinaru, care se afla in vizita oficiala in SUA la invitatia Primei Doam ...
-
PSD pregătește ieșirea din coaliție. Ce scenarii iau în calcul social-democrații și ce ultimatul au dat liberalii (stenograme)
Criza politica de la varful puterii pare sa fi intrat intr-o faza ireversibila, dupa ce semnalele venite din interiorul ...
-
Surse: Bolojan și Simion au bătut palma în culise. AUR ar susține Guvernul în Parlament
Președintele AUR, George Simion, ar fi avut, saptamana trecuta, o intalnire cu liderul liberal Ilie Bolojan, in urma car ...
-
Zeci de mii de români s-au solidarizat cu mesajul transmis coaliției de guvernare de Ramona Ioana Bruynseels
Prezenta la dezbaterea și votul pe buget, dupa o saptamana de discuții și tensiuni in Comisia pentru Buget-Finanțe, Ramo ...
-
Soarta lui George Simion a fost deja pecetluită. Un europarlamentar știe ce se va întâmpla cu liderul AUR în viitorul apropiat: „E pe cale de a ieşi din acest joc"
Invitat in cadrul unei emisiuni TV, europarlamentarul Serban Dimitrie Sturdza, fost membru fondator AUR, a facut cateva ...
-
Ilie Bolojan joacă cu mandatul pe masă: Vrea să demisioneze, dar are opoziție puternică inclusiv în PNL
Situația din coaliția de guvernare este una cu adevarat exploziva, iar tensiunile aparute la construirea Legii bugetului ...
-
Ministrul Finanțelor, îngrijorat de „creșterile spectaculoase" ale prețurilor carburanților
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat marți, 17 martie, ca „stocurile pe care le au producatorii și d ...
-
Călin Georgescu a cerut amânarea procesului de propagandă legionară. A citat din Nicolae Iorga, asasinat chiar de membrii Gărzii de Fier
Ședința de marți, privind dosarul in care Calin Georgescu a fost trimis in judecata pentru propaganda legionara, nu a du ...
