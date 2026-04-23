Diana Șoșoacă reacționează după ce Comisia Juri a decis să îi ridice imunitatea: "V-ați semnat condamnarea! M-ați martirizat, fătălăilor!"

Diana Șoșoacă a reacționat rapid după ce Comisia JURI din Parlamentul European a decis să îi ridice imunitatea parlamentară. Dacă i se ridică imunitatea, Șoșoacă va putea fi cercetată de Parchetul General în dosarul în care e acuzată că a negat Holocaustul.

"CÂT DE FRICĂ LE ESTE SISTEMELOR ROMÂN ȘI EUROPEAN DE DIANA IOVANOVICI-ȘOȘOACĂ! ȘI AU TOATE MOTIVELE! M-AȚI MARTIRIZAT, FĂTĂLĂILOR! 1 MILION DE BĂRBAȚI NU AU CURAJUL MEU ȘI PUTEREA MEA DE LUPTĂ! V-AȚI SEMNAT CONDAMNAREA! TIC-TAC", scrie Diana Șoșoacă pe Facebook.

Următorul pas este votul final în plenul Parlamentului European, așteptat cel mai probabil săptămâna viitoare. Decizia din comisie a fost luată cu 17 voturi „pentru", niciun vot „împotrivă" și o abținere. Solicitarea de ridicare a imunității a fost transmisă de Parchetul Instanței Supreme încă din septembrie 2025, pentru a permite continuarea cercetărilor într-un dosar penal.

„Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale" se arată într-un comunicat al instituției. Potrivit unor surse judiciare, persoana vizată este Diana Iovanovici Șoșoacă.

Procurorii PÎCCJ au dispus „efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European", aceasta fiind cercetată pentru mai multe infracțiuni. Conform datelor din dosar, acuzațiile includ patru fapte de lipsire de libertate în mod ilegal, dar și promovarea în spațiul public a cultului unor persoane condamnate pentru genocid sau crime de război, precum și promovarea de idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

De asemenea, sunt investigate fapte legate de promovarea ideilor antisemite și „negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia", precum și infracțiunea de ultraj.