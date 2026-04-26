Datele Eurostat arată că Bolojan nu a redus cheltuielile publice și că deficitul pe 2025 a fost cosmetizat pentru un dezmăț pe banii contribuabililor

Premierul Ilie Bolojan nu a redus cheltuielile publice. Ilie Bolojan a crescut taxele fără să reducă risipa şi arată că finanţele publice sunt scăpate de sub control, parlamentarul atrăgând atenţia că deficitul bugetar real a ajuns la 7,9% din PIB, peste cifra anunţată public, iar cheltuielile statului au rămas la 43,3% din PIB. Statul nu a făcut nicio reformă reală, ci a ales să îşi crească veniturile prin presiune fiscală, în timp ce cheltuielile au rămas la acelaşi nivel.

"Execuţia bugetară pe anul trecut, venită de la Eurostat, ne arată ridicolul propagandei guvernamentale: deficitul bugetar real s-a dovedit a fi 7,9% din PIB, nu 7,65%, aşa cum se laudă Guvernul; cheltuielile statului anul trecut sunt fix la fel de mari precum în 2024, 43,3% din PIB, spulberând mitul marelui reformator Ilie Bolojan; au crescut veniturile statului cu 1,4% din PIB, ca urmare a creşterilor uriaşe de taxe datorate în egală măsură lui Ciolacu (înjumătăţirea pragului pentru microîntreprinderi, eliminarea facilităţilor fiscale pentru IT, construcţii, agricultură şi industria alimentară, creşterea impozitului pe dividende) şi lui Bolojan (creşterea TVA, a accizelor etc.)", a precizat senatorul AUR Petrișor Peiu, expert in economie.

Petrişor Peiu subliniază că aceste măsuri au fost aplicate în paralel cu decizii care au afectat direct populaţia, fără impact asupra dimensiunii aparatului de stat. "Avem acelaşi nivel de cheltuieli în 2025 ca şi în 2024, deşi au fost îngheţate pensiile şi reduse salariile bugetarilor". Peiu sintetizează rezultatul acestor politici şi arată direcţia în care a fost împinsă economia - creşterea impozitelor, cheltuielile statului nefiind reduse. "Concluzia este simplă: marea 'performanţă' a lui Ilie Bolojan este creşterea impozitelor, cheltuielile statului nefiind reduse nici măcar cu un bob de grâu!", a adăugat liderul senatorilor AUR.