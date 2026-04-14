Șoșoacă despre Péter Magyar: „Are aceleași idei expansioniste ca Orban. Vrea să ia și Maramureș, Crișana și Banatul"

Victoria electorală de la Budapesta vine nu numai cu o schimbare de putere la nivelul viitorului executiv maghiar, ci și cu reacții generate de discursul post-electoral al liderului formațiunii TISZA, Péter Magyar. Declarațiile sale, care au inclus referiri la politica regională și la relațiile dintre Ungaria și statele vecine, au stârnit ecouri și în România, unde europarlamentara Diana Șoșoacă, președinte al SOS România, a intervenit cu un mesaj amplu.

În reacția sa, Diana Șoșoacă a abordat contextul istoric al regiunii Partium. Șoșoacă a afirmat că „CHIAR NU MĂ INTERESEAZĂ CINE CONDUCE UNGARIA. MĂ INTERESEAZĂ EXCLUSIV ROMÂNIA!". Totodată, aceasta a susținut că vede în anumite discursuri politice din regiune „aceleași idei expansioniste ca și Orbán", făcând trimitere la actuala conducere politică de la Budapesta.

În același mesaj, Șoșoacă a insistat asupra faptului că, în opinia sa, există presiuni sau narațiuni istorice care ar viza din nou teritoriile din vestul României, adăugând că Ungaria „nu se lasă" de astfel de proiecte politice, indiferent cine e la putere la Budapesta.

„Când vorbeam mereu de dorințele lor asupra Ardealului, îi întrebam: cum veți ieși din enclava din mijlocul României? Răspunsul vi l-am dat mereu: vor să ia și Maramureș, Crișana și Banatul - adică revendică un așa-zis Partium. Și așa îmi și răspundeau. Și va asigur că nu se lasă! Atenție cum face diferența între maghiarii din Transilvania și maghiarii din România!", scrie Șoșoacă.

În intervenția sa de după victoria electorală, liderul TISZA a pus accent pe ideea unei guvernări apropiate de cetățeni și pe schimbarea modului de exercitare a puterii politice.

„Îmi doresc să slujesc națiunea maghiară în fiecare zi a săptămânii și în toate cele 365 de zile ale anului. Pentru noi, politica înseamnă, înainte de toate, serviciu public. Vrem să readucem politica acolo unde îi este locul - în mijlocul oamenilor. Pentru că politica trebuie să fie despre oameni", a declarat Péter Magyar.

Acesta a explicat și baza mobilizării electorale, punând accent pe implicarea voluntarilor și pe finanțarea din donații mici. „Sunt convins că va apărea și această întrebare, dar permiteți-mi să răspund dinainte: care este secretul TISZA? Am fost întrebat de nenumărate ori, inclusiv ieri. Cum este posibil ca, fără finanțare de la stat sau din alte surse instituționale, bazându-ne exclusiv pe voluntari, pe sprijinul cetățenilor și pe donații modeste - de 500 până la 5.000 de forinți - să putem înfrunta un partid de stat care are la dispoziție propaganda, serviciile secrete, instituțiile și, practic, toate resursele? Nu doar că am reușit să ținem piept acestui sistem, dar am obținut o victorie fără precedent. Iar răspunsul este simplu: politica este despre oameni. Mulți politicieni au uitat acest lucru".

Un moment sensibil al discursului a fost cel în care liderul maghiar a făcut referire directă la George Simion și la fostul premier Viktor Orbán, într-un context legat de diaspora și de relațiile istorice din regiune: „Am făcut și lucruri concrete. De exemplu, atunci când Viktor Orbán - nu o dată, ci în mai multe rânduri - și-a trădat patria, a trădat maghiarimea de peste hotare, minoritatea maghiară din România, maghiarii din Transilvania, atunci când l-a sprijinit pe candidatul român, George Simion, care țopăie pe mormintele strămoșilor noștri maghiari, atunci am decis să mergem pe jos la Oradea".

Totodată, liderul TISZA a descris un gest simbolic legat de apropierea față de diaspora maghiară: o deplasare pe jos până la Oradea. „Am hotărât să mergem pe jos până la Oradea, pe teritoriul României. Am parcurs un milion de pași, trecând prin cele mai mici localități maghiare, pentru a ajunge la frații noștri din afara granițelor. Pentru mine, aceasta este esența politicii", a spus acesta.