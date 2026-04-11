Programul "Paștele și Cornu": Apariție surpriză a lui Nicușor Dan alături de doi PSD-iști la o mănăstire cunoscută din Prahova
Postat la: 11.04.2026 |
Președintele Nicușor Dan și-a petrecut Vinerea Patimilor la mănăstirea Cornu (Prahova), unde s-a fotografiat cu președintele Consiliului Județean și cu primarul comunei, ambii din PSD.
„În Vinerea Mare, acasă, la mănăstirea Cornu, am avut parte de o întâlnire neașteptată. Printre oameni, fără anunț, fără protocol, l-am întâlnit pe Nicușor Dan. Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie orice om care înțelege că funcția nu te separă de oameni, ci te apropie de ei", a scris Virgiliu Daniel Nanu, șeful CJ Prahova, pe contul său de Instagram. El a postat imagini alături de Nicușor Dan și primarul comunei Cornu, Cornel Nanu. „M-am bucurat să-l văd aproape de oameni. Acolo unde, de fapt, trebuie să fie", a adăugat el.
„Au fost câteva momente simple, într-un loc în care nu contează pozițiile, ci liniștea și sensul pe care îl găsești. În astfel de clipe vezi mai clar ce înseamnă normalitatea: să fii acolo, între oameni, nu deasupra lor. Paștele, pentru noi, nu este doar despre tradiții, ci despre întoarcere - la credință, la echilibru, la lucrurile care ne țin împreună. Iar când vezi că și cei care conduc aleg să fie în mijlocul oamenilor, fără distanță, e un semn bun", a menționat șeful CJ Prahova.
-
Cum a folosit George Simion imaginea lui Călin Georgescu ca apoi sa-i transfere voturile lui Nicușor Dan la alegerile prezidențialele din 2025
Un raport publicat vineri de think-tank-ul britanic Refute arata cum zeci de mii de videoclipuri au fost utilizate ...
-
CTP îl face "muci" pe Nicușor după numirile din Justiție: "Amice, ești idiot? Cam cât ați calculat că suntem de idioți?"
Gazetarul Cristian Tudor Popescu lanseaza un atac extrem de dur la adresa președintelui Nicușor Dan, dupa decizia acestu ...
-
Europarlamentarul Cristian Terheș știe cine e vinovat după ce România a pierut în procesul vaccinurilor Covid: solicitare fermă pentru Guvernul Bolojan
Europarlamentarul Cristian Terheș cere Guvernului Ilie Bolojan sa publice contractele din pandemie, astfel incat romanii ...
-
Daniel Florea preia PUSL București și promite „curățenie" în administrația Capitalei
Organizația București a Partidului Umanist Social Liberal intra intr-o noua etapa politica, dupa ce Daniel Florea a fost ...
-
PSD a decis să nu mai continue guvernarea cu Ilie Bolojan: Social-democrații iau în calcul susținerea unei moțiuni de cenzură. Userizarea PNL continuă neabătut
Conducerea PSD a luat decizia de principiu ca nu mai poate continua guvernarea alaturi de premierul Ilie Bolojan, au dec ...
-
Azi aflăm dacă Șoșoacă e întreagă la cap! Procurorii Parchetului General vor expertiză psihiatrică fiindcă a negat Holocaustul
Europarlamentarul SOS Romania Diana Șoșoaca a fost chemata la Parchetul General, ca sa fie expertizata psihiatric. Procu ...
-
Avertismentul ministrului Finanțelor Alexandru Nazare: „Urmează etapa decisivă - execuția responsabilă"
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, afirma ca bugetul intra in vigoare, fiind publicat in Monitorul Oficial, dar acu ...
-
Rareș Bogdan explică de ce a votat înăsprirea regulilor privind migrația în UE: "Este exact ce își doresc cetățenii"
Europarlamentarul Rareș Bogdan explica de ce a votat inasprirea politicilor privind migrația din UE. Migranții ilegali v ...
-
Diana Șoșoacă răstoarnă ironia lui CTP despre „inviolabilitatea" ei: „Sunteți irefutabil!"
Dupa ce jurnalistul Cristian Tudor Popescu a numit-o pe Diana Șoșoaca „singura femeie inviolabila", politiciana i- ...
-
Diana Șoșoacă cere ieșirea României din UE de la tribuna Parlamentului European
Din plenul Parlamentului European, Diana Șoșoaca cere, in numele „majoritații romanilor", ieșirea Romaniei din Uni ...
-
Ce spune Mirabela Grădinaru despre controversa titlului de "Primă Doamnă" iscată în România după plecarea sa în SUA
Mirabela Gradinaru susține ca implicarea sa civica va ramane o constanta, indiferent de statutul oficial, afirmand ca va ...
-
Călin Georgescu face declarații controversate: "Sunt forțe care vor eliminarea mea fizică"
Calin Georgescu a facut miercuri seara o serie de declarații controversate, susținand ca exista „forțe din Europa ...
-
Parlamentul a adoptat „Legea femicidului". Pedepse până la închisoare pe viață pentru crimele motivate de gen
Parlamentul Romaniei a adoptat legea privind prevenirea și combaterea femicidului, un act normativ care introduce pentru ...
-
Se refac jocurile de putere pentru o nouă coaliție fără PSD: Ilie Bolojan vrea să construiască o majoritate PNL cu AUR
Ce pare, la prima vedere, o noua criza politica intre partidele aflate la guvernare, care nu s-au ințeles perfect inca d ...
-
Mirabela Grădinaru, pe scena internațională alături de Melania Trump: apel pentru educația digitală a copiilor
Partenera presedintelui Nicusor Dan, Mirabela Gradinaru, care se afla in vizita oficiala in SUA la invitatia Primei Doam ...
-
PSD pregătește ieșirea din coaliție. Ce scenarii iau în calcul social-democrații și ce ultimatul au dat liberalii (stenograme)
Criza politica de la varful puterii pare sa fi intrat intr-o faza ireversibila, dupa ce semnalele venite din interiorul ...
-
Surse: Bolojan și Simion au bătut palma în culise. AUR ar susține Guvernul în Parlament
Președintele AUR, George Simion, ar fi avut, saptamana trecuta, o intalnire cu liderul liberal Ilie Bolojan, in urma car ...
-
Zeci de mii de români s-au solidarizat cu mesajul transmis coaliției de guvernare de Ramona Ioana Bruynseels
Prezenta la dezbaterea și votul pe buget, dupa o saptamana de discuții și tensiuni in Comisia pentru Buget-Finanțe, Ramo ...
-
Soarta lui George Simion a fost deja pecetluită. Un europarlamentar știe ce se va întâmpla cu liderul AUR în viitorul apropiat: „E pe cale de a ieşi din acest joc"
Invitat in cadrul unei emisiuni TV, europarlamentarul Serban Dimitrie Sturdza, fost membru fondator AUR, a facut cateva ...
-
Ilie Bolojan joacă cu mandatul pe masă: Vrea să demisioneze, dar are opoziție puternică inclusiv în PNL
Situația din coaliția de guvernare este una cu adevarat exploziva, iar tensiunile aparute la construirea Legii bugetului ...
-
Ministrul Finanțelor, îngrijorat de „creșterile spectaculoase" ale prețurilor carburanților
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat marți, 17 martie, ca „stocurile pe care le au producatorii și d ...
-
Călin Georgescu a cerut amânarea procesului de propagandă legionară. A citat din Nicolae Iorga, asasinat chiar de membrii Gărzii de Fier
Ședința de marți, privind dosarul in care Calin Georgescu a fost trimis in judecata pentru propaganda legionara, nu a du ...
-
PSD extremă-urgență: Planul de la Vila Lac pentru debarcarea lui Bolojan
Liderii PSD fac primul pas spre indepartarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Sorin Grindeanu i-a convocat pe pr ...
-
A fost publicat proiectul bugetului de stat pentru 2026. Ministrul Nazare indică principalele domenii care vor primi bani
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2026 a fost publicat, in vederea dezbaterii publice, a anunțat, in dupa-amiaza ...
-
Nu scăpăm de ăștia, ca de râie: "Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim de la guvernare!"
Uniunea Salvați Romania nu intenționeaza sa paraseasca actuala coaliție de guvernare, chiar daca PSD ar dori o schimbare ...
-
I se cere lui Victor Ponta să explice din ce bani și-a cumpărat apartamentele din Dubai și Istanbul: „Valoare cumulată de 1 milion de euro"
Filologul Adrian Papahagi intervine in controversa legata de faptul ca fiica lui Victor Ponta ar fi fost impiedicata sa ...
-
Scandalul "Fiica lui Ponta" - Clotilde Armand, reacție după declarațiile Dacianei Sârbu: „Să dovedească public. Cu probe. Nu cu lacrimi în prime time"
Scandalul legat de refuzul repatrierii prioritare a fiicei fostului premier Victor Ponta și a fostei europarlamentare Da ...
-
Miruță e atât de prost că bubuie. Analiza ministrului Apărării: "Iranul evită statele NATO", zice el. În realitate e fix pe dos - celulele teroriste amenință Europa, SUA si Canada
Conflictul din Orientul Mijlociu ramane, in acest moment, limitat la un nivel regional, iar statele membre NATO nu sunt ...
-
Ce crede Călin Georgescu despre războiul isralo-american cu Iranul și daca România e în pericol
Calin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, s-a prezentat, marți, din nou la Poliția din Buftea pentru a semna co ...
-
Cică Georgescu și-a făcut partid. Rămâne să vedem dacă pe ăsta îl recunoaște. Nume cu greutate dintre fondatorii „România Românilor" spun că "Voievodul" o să confirme
Tribunalul București a admis, luni, cererea de inregistrare a formațiunii politice „Romania Romanilor" și a dispus ...
