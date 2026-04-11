Programul "Paștele și Cornu": Apariție surpriză a lui Nicușor Dan alături de doi PSD-iști la o mănăstire cunoscută din Prahova

Președintele Nicușor Dan și-a petrecut Vinerea Patimilor la mănăstirea Cornu (Prahova), unde s-a fotografiat cu președintele Consiliului Județean și cu primarul comunei, ambii din PSD.

„În Vinerea Mare, acasă, la mănăstirea Cornu, am avut parte de o întâlnire neașteptată. Printre oameni, fără anunț, fără protocol, l-am întâlnit pe Nicușor Dan. Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie orice om care înțelege că funcția nu te separă de oameni, ci te apropie de ei", a scris Virgiliu Daniel Nanu, șeful CJ Prahova, pe contul său de Instagram. El a postat imagini alături de Nicușor Dan și primarul comunei Cornu, Cornel Nanu. „M-am bucurat să-l văd aproape de oameni. Acolo unde, de fapt, trebuie să fie", a adăugat el.

„Au fost câteva momente simple, într-un loc în care nu contează pozițiile, ci liniștea și sensul pe care îl găsești. În astfel de clipe vezi mai clar ce înseamnă normalitatea: să fii acolo, între oameni, nu deasupra lor. Paștele, pentru noi, nu este doar despre tradiții, ci despre întoarcere - la credință, la echilibru, la lucrurile care ne țin împreună. Iar când vezi că și cei care conduc aleg să fie în mijlocul oamenilor, fără distanță, e un semn bun", a menționat șeful CJ Prahova.