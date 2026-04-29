Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor

Omul de afaceri liberal, Viorel Cataramă, îi transmite o scrisoare lui Ilie Bolojan prin care îi solicită demisia atât din funcția de prim-ministru, cât și din cea de președinte al PNL. Cataramă îi transmite lui Bolojan că a reușit să unească PSD cu AUR și a strâns împotriva sa mai multe semnături în Parlament, decât la o nuntă medie în Bihor.

"Dragă coleg Ilie Bolojan

Am văzut că s-au strâns deja 254 de semnături pentru moțiunea de cenzură. Felicitări, am reușit performanța să unim PSD și AUR într-un singur gând! Record absolut, bravo! Asta nu mai e opoziție, e cor național. Lipsesc doar fanfara și un buchet de flori la ușă. Acum, fiindcă e clar că trenul a plecat și peronul e gol, s-ar impune un gest elegant și anume demisia. Din funcția de PM cât și cea de președinte PNL! Cum se spune: când ai mai mulți oameni care semnează să pleci decât ai invitați la o nuntă medie în Bihor, e un semn de la univers!

Să fim deștepți. Să nu mai așteptăm spectacolul cu dezbateri, vot și numărătoare dramatică. Să fim gentlemani. Economisim timp, nervi și, mai ales, nu mai pierdem timp degeaba - că România oricum n-are prea mult de pierdut în momentul ăsta. Omul care a tăiat din cheltuieli, care a zis că România nu-și permite risipă, ei bine, nu-și permite nici luxul de a a urmări două săptămâni cum este dat jos cu încetinitorul. Sună ca un win-win, nu? Un gest elegant. Să luăm haina din cuier, să închidem ușa cu grijă - ca oameni ordonați - și să lasăm țara să meargă mai departe. Cu respect și un pic de milă față de partid și popor. Un român care vrea să vadă odată mișcare înainte, nu doar scaune care se rotesc.", scrie Viorel Cataramă.