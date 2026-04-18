Călin Georgescu va fi propus prim-ministru dacă Guvernul Bolojan este dat jos de PSD
Postat la: 18.04.2026 |
George Simion și Călin Georgescu au avut, vineri, o întâlnire discretă la Biblioteca Națională din București. Întâlnirea a avut loc cu doar câteva zile înainte ca tensiunile din coaliție să escaladeze, în contextul votului intern din PSD împotriva lui Ilie Bolojan.
Discuția dintre cei doi a durat aproximativ o oră și a vizat posibilitatea ca AUR să participe la consultările de la Cotroceni cu propunerea ca Călin Georgescu să fie desemnat premier. În același timp, au fost analizate și posibile formule de guvernare în care să fie inclus și partidul condus de George Simion.
Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat că nu a fost informat despre această întâlnire și că în partid nu fusese convocată nicio ședință pe această temă: „Nu pot să comentez de ce s-au întâlnit, nu m-a informat nimeni. Nu știu ce au discutat". Întrebat dacă Călin Georgescu ar fi cerut sprijin pentru a deveni premier, senatorul AUR a spus că nu are informații în acest sens și a precizat că partidul nu a luat încă o decizie politică.
„Eu nu știu ce a cerut, eu nu am vorbit cu el decât o singură dată, într-un cadru larg, nu știu dacă a cerut sau nu ceva", a spus el. „Urmare a acestei întâlniri nu există nicio ședință de partid, nu avem vreo decizie. Luni când ne vom reuni, dacă va fi cazul vom analiza orice posibilitate", a mai adăugat Peiu. Senatorul a comentat și discuțiile apărute în spațiul public despre o eventuală susținere din partea AUR pentru un guvern alternativ: „Deocamdată sunt inițiative personale pe care eu v-aș ruga să le luați ca propuneri ale domnului Lulea".
Peiu a reafirmat că poziția oficială a AUR rămâne aceea de a nu intra într-o alianță de guvernare cu partidele care fac parte din actuala coaliție. „Noi am spus de foarte multe ori că nu dorim să intrăm în alianță cu niciunul dintre partidele din actuala Coaliție. Nu avem o decizie luată în partid privind votarea sau nu a unei moțiuni depuse de PSD". Totodată, el a spus că AUR pregătește propria moțiune de cenzură în jurul datei de 13 mai. În același timp, partidul ar putea susține și o eventuală moțiune depusă de PSD, dacă aceasta ar fi inițiată înainte și ar urmări în mod clar căderea actualului guvern.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu