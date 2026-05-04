Cristian Popescu Piedone îl atacă dur pe Ilie Bolojan: "Trădătorule! Asta numești tu progres?!"
Postat la: 04.05.2026 |
Președintele partidului PNRR apostat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care îl atacă pe Ilie Bolojan. Cristian Popescu Piedone vorbește în mesajul său despre una dintre măsurile luate de premier. Disponibilizările de la Complexul Energetic Oltenia.
"1.500 de familii pe drumuri. România importă cărbune cu 430% mai mult. Bolojane, închizi minele dar imporți cărbune. Dai oamenii afară! Asta numești tu 'progres'? Ei i-aș spune trădare! Dacă erai un adevărat român te băteai cu toți Bruxellezii pentru ai tăi! Dar tu ți-ai luat salariul (să-i spunem pamfletar, tain) și ai executat ordinele stăpânilor tăi! Trădătorule! România a primit miliarde de euro de la Uniunea Europeană pentru a-și închide minele de cărbune. Asta a fost promisiunea făcută de USR în PNRR și pusă în practică, cu bucurie, de Bolojan!
Pe 1 aprilie 2026, Complexul Energetic Oltenia - cel mai mare producător de energie pe cărbune din țară - a dat afară 1.500 de oameni. Fără compensații. Fără un plan social. Fără nimic. Ilie Bolojan le-a spus minerilor, față în față, că înțelege situația. Și că nu poate face nimic. A și 'negociat' la Bruxelles. Rezultatul, cum era de așteptat: zero. Între timp, datele Institutului Național de Statistică arată că în ianuarie-februarie 2026, România a importat cărbune cu 430% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.", este prima parte a mesajului.
"Voi sunteți sănătoși la cap?"
Piedone atrage atenția asupra faptului că România a ajuns să importe cărbune după ce a închis minele: "Stați puțin. Închidem minele noastre cu bani europeni. Dăm afară oamenii care le exploatau. Și importăm cărbune - în creștere de cinci ori - ca să alimentăm ce-a mai rămas din termocentrale. Bă, voi sunteți sănătoși la cap? Cine a contractat aceste importuri? La ce prețuri? Prin ce intermediari? Prin ce țări? Vă întreb public! Nimeni nu-mi va răspunde însă. Tranziția energetică, în varianta românească, funcționează simplu: banii pentru închidere îi luăm de la Bruxelles, banii pentru import îi plătim noi - direct în factură. Prețul energiei crește. Minerii rămân pe drumuri. Intermediarii care aduc cărbunele din celălalt capăt al lumii - sau din țări despre care habar nu avem ce cărbune reexportă - prosperă în liniște. Oare acești intermediari au luat vreodată masa cu Bolojan?", a mai arătat Piedone.
"Escrocherie cu acte în regulă"
Președintele partidului PNRR a continuat pe același ton: "Asta nu e tranziție energetică. Asta e o escrocherie cu acte în regulă, validată la Bruxelles, executată slugarnic de București, și plătită de fiecare român care deschide o factură la curent. Bolojan, Guvernul României, Comisia Europeană - toți au o bucată din această răspundere. Unii au semnat angajamentele. Alții le-au executat orb. Alții au negociat 'prost' sau au preferat să nu negocieze deloc. Și toți vor explica, la momentul potrivit, că n-au avut de ales. Aveau! N-au vrut! 1.500 de familii din Gorj plătesc pentru prostia și lașitatea voastră iar voi o numiți "politică publică". Ei o numesc, simplu FOAME!", a mai scris acesta.
