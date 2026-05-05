Guvernul Bolojan a fost dat jos în Parlament printr-o moțiune de cenzură istorică: 281 de voturi pentru, 4 împotrivă și 3 anulate

Postat la: 05.05.2026 |

Guvernul Bolojan a fost dat jos în Parlament printr-o moțiune de cenzură istorică: 281 de voturi pentru, 4 împotrivă și 6 anulate

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți în Parlament, după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru", doar 4 „împotrivă" și 6 voturi anulate. Este unul dintre cele mai categorice voturi din istoria postdecembristă și îl plasează pe Bolojan în rândul celor opt premieri demiși prin această procedură.

Scorul obținut la vot se apropie de recordul stabilit în 2021, când Guvernul Florin Cîțu a fost demis tot cu 281 de voturi. Diferența este că, atunci, nu s-a înregistrat niciun vot împotrivă.

Lista premierilor demiși prin moțiune

  • Emil Boc (2009) - primul guvern demis prin moțiune de cenzură, după 295 de zile de mandat
  • Mihai Răzvan Ungureanu (2012) - cel mai scurt mandat postdecembrist, doar 78 de zile
  • Sorin Grindeanu (2017) - caz unic, demis de propriul partid
  • Viorica Dăncilă (2019) - înlăturată de o coaliție largă a opoziției
  • Ludovic Orban (2020) - demis după asumarea răspunderii pe legea alegerilor
  • Florin Cîțu (2021) - record absolut de voturi pentru demitere
  • Ilie Bolojan (2026) - al optulea premier căzut prin moțiune, într-un vot covârșitor
loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Guvernul Bolojan a fost dat jos în Parlament printr-o moțiune de cenzură istorică: 281 de voturi pentru, 4 împotrivă și 3 anulate

Postat la: 05.05.2026 |

0

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți în Parlament, după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru", doar 4 „împotrivă" și 6 voturi anulate. Este unul dintre cele mai categorice voturi din istoria postdecembristă și îl plasează pe Bolojan în rândul celor opt premieri demiși prin această procedură.

Scorul obținut la vot se apropie de recordul stabilit în 2021, când Guvernul Florin Cîțu a fost demis tot cu 281 de voturi. Diferența este că, atunci, nu s-a înregistrat niciun vot împotrivă.

Lista premierilor demiși prin moțiune

  • Emil Boc (2009) - primul guvern demis prin moțiune de cenzură, după 295 de zile de mandat
  • Mihai Răzvan Ungureanu (2012) - cel mai scurt mandat postdecembrist, doar 78 de zile
  • Sorin Grindeanu (2017) - caz unic, demis de propriul partid
  • Viorica Dăncilă (2019) - înlăturată de o coaliție largă a opoziției
  • Ludovic Orban (2020) - demis după asumarea răspunderii pe legea alegerilor
  • Florin Cîțu (2021) - record absolut de voturi pentru demitere
  • Ilie Bolojan (2026) - al optulea premier căzut prin moțiune, într-un vot covârșitor
DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE