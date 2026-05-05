Guvernul Bolojan a fost dat jos în Parlament printr-o moțiune de cenzură istorică: 281 de voturi pentru, 4 împotrivă și 6 anulate

Guvernul Bolojan a fost dat jos în Parlament printr-o moțiune de cenzură istorică: 281 de voturi pentru, 4 împotrivă și 3 anulate
Postat la: 05.05.2026 |
Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți în Parlament, după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru", doar 4 „împotrivă" și 6 voturi anulate. Este unul dintre cele mai categorice voturi din istoria postdecembristă și îl plasează pe Bolojan în rândul celor opt premieri demiși prin această procedură.
Scorul obținut la vot se apropie de recordul stabilit în 2021, când Guvernul Florin Cîțu a fost demis tot cu 281 de voturi. Diferența este că, atunci, nu s-a înregistrat niciun vot împotrivă.
Lista premierilor demiși prin moțiune
- Emil Boc (2009) - primul guvern demis prin moțiune de cenzură, după 295 de zile de mandat
- Mihai Răzvan Ungureanu (2012) - cel mai scurt mandat postdecembrist, doar 78 de zile
- Sorin Grindeanu (2017) - caz unic, demis de propriul partid
- Viorica Dăncilă (2019) - înlăturată de o coaliție largă a opoziției
- Ludovic Orban (2020) - demis după asumarea răspunderii pe legea alegerilor
- Florin Cîțu (2021) - record absolut de voturi pentru demitere
- Ilie Bolojan (2026) - al optulea premier căzut prin moțiune, într-un vot covârșitor
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cristian Popescu Piedone îl atacă dur pe Ilie Bolojan: "Trădătorule! Asta numești tu progres?!"
Președintele partidului PNRR apostat un mesaj pe pagina sa de Facebook in care il ataca pe Ilie Bolojan. Cristian Popesc ...
-
Operațiunea neo-marxistă "Salvarea lui Bolojan": Parlamentarii sunt bombardați cu zeci de mailuri ca să nu voteze moțiunea!
Parlamentarii sunt bombardați cu mesaje prin e-mail de la adrese diferite, insa cu același conținut, prin care li se cer ...
-
"Nu am de ce să mă ascund", afirmă Simion care devoalează Planul pentru un guvern minoritar și rezultate din culisele negocierilor pentru Putere
Liderul AUR, George Simion, susține ca a purtat discuții cu reprezentanți ai PNL și USR privind o eventuala susținere pa ...
-
România schimbă strategia în războiul cu deficitul comercial: Miliarde de lei pentru investiții. Cine poate accesa fondurile
Ministerul Finantelor a pus in dezbatere publica un proiect de act normativ care prevede o schema de ajutor de stat in v ...
-
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
Omul de afaceri liberal, Viorel Catarama, ii transmite o scrisoare lui Ilie Bolojan prin care ii solicita demisia atat d ...
-
Călin Georgescu, declarații la ÎCCJ: "Un stat slab costă scump. Odată vândute toate, nu mai avem țară!"
Calin Georgescu a facut mai multe declarații la ieșirea din sala de judecata, in fața sediului Înaltei Curți de Ca ...
-
Eșec pentru contraofensiva USR de blocare a moțiunii de cenzură PSD-AUR
Grupul USR din Camera Deputaților a cerut conducerii Parlamentului și liderilor celorlalte grupuri parlamentare urgentar ...
-
Datele Eurostat arată că Bolojan nu a redus cheltuielile publice și că deficitul pe 2025 a fost cosmetizat pentru un dezmăț pe banii contribuabililor
Premierul Ilie Bolojan nu a redus cheltuielile publice. Ilie Bolojan a crescut taxele fara sa reduca risipa si arata ca ...
-
Diana Șoșoacă reacționează după ce Comisia Juri a decis să îi ridice imunitatea: "V-ați semnat condamnarea! M-ați martirizat, fătălăilor!"
Diana Șoșoaca a reacționat rapid dupa ce Comisia JURI din Parlamentul European a decis sa ii ridice imunitatea parlament ...
-
Alexandru Nazare în plin scandal de demitere a lui Bolojan anunță că deficitul a scăzut la jumătate față de primul trimestru din 2025
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, anunta, joi, deficit de 1% in primul trimestru din 2026. Conform lui Nazare, def ...
-
S-au activat "idioții utili": Mihai Bendeac, Dan Teodorescu și Marius Manole, ode pentru "rinocerul" Ilie Bolojan după ce "trotinetiștii" au ieșit în stradă
Influencerii din Romania se intrec in texte laudative la adresa premierului Ilie Bolojan. Mișcarea de promovare a "idioț ...
-
Bolojan anunță ruptura oficială de PSD: „Vom propune un moratoriu parlamentar"
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, 21 aprilie, ieșirea Partidului Național Liberal din coaliția de guvernare cu PSD ...
-
AUR, dispus să intre la guvernare cu PSD sau PNL. Singura condiție pe care partidul lui Simion o pune
Decizia Partidului Social Democrat de a vota ieșirea din guvernul condus de Ilie Bolojan a deschis calea diverselor scen ...
-
Furtuna perfectă în politică: Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
Retragerea PSD de la guvernare, decisa luni in urma consultarii interne numite de social-democrați „Momentul Adeva ...
-
Alexandru Nazare anunță contracte fulminante cu SUA: Proiecte strategice de două miliarde de euro pentru România
Romania a dat lovitura in SUA, dupa o vizita a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Țara noastra a securizat finant ...
-
Călin Georgescu va fi propus prim-ministru dacă Guvernul Bolojan este dat jos de PSD
George Simion și Calin Georgescu au avut, vineri, o intalnire discreta la Biblioteca Naționala din București. Înta ...
-
Peste 40% din români vor schimbarea sistemului prin orice mijloace
Romanii resimt un stres social și politic ridicat, releva un sondaj realizat de Agenția de Rating Politic. Datele arata ...
-
CTP: „Marian Ceaușescu a făcut cel mai mult pentru combaterea Justiției corupte, mai mult decât președintele Dan". „Borfașule, dă, bă, banii înapoi!" rămâne singura sentință
Într-un climat public tot mai tensionat, in care discursul despre scumpiri și nivelul de trai domina agenda zilnic ...
-
PSD a convocat ședința în care se va decide debarcarea lui Ilie Bolojan: Trei scenarii se află pe masa partidului - spun sursele din interior
Liderii PSD se vor reuni, miercuri, in sala "Bratianu" de la Senat, pentru a decide cum vor declanșa operațiunea "mazili ...
-
Șoșoacă despre Péter Magyar: „Are aceleași idei expansioniste ca Orban. Vrea să ia și Maramureș, Crișana și Banatul"
Victoria electorala de la Budapesta vine nu numai cu o schimbare de putere la nivelul viitorului executiv maghiar, ci și ...
-
Programul "Paștele și Cornu": Apariție surpriză a lui Nicușor Dan alături de doi PSD-iști la o mănăstire cunoscută din Prahova
Președintele Nicușor Dan și-a petrecut Vinerea Patimilor la manastirea Cornu (Prahova), unde s-a fotografiat cu președin ...
-
Cum a folosit George Simion imaginea lui Călin Georgescu ca apoi sa-i transfere voturile lui Nicușor Dan la alegerile prezidențialele din 2025
Un raport publicat vineri de think-tank-ul britanic Refute arata cum zeci de mii de videoclipuri au fost utilizate ...
-
CTP îl face "muci" pe Nicușor după numirile din Justiție: "Amice, ești idiot? Cam cât ați calculat că suntem de idioți?"
Gazetarul Cristian Tudor Popescu lanseaza un atac extrem de dur la adresa președintelui Nicușor Dan, dupa decizia acestu ...
-
Europarlamentarul Cristian Terheș știe cine e vinovat după ce România a pierut în procesul vaccinurilor Covid: solicitare fermă pentru Guvernul Bolojan
Europarlamentarul Cristian Terheș cere Guvernului Ilie Bolojan sa publice contractele din pandemie, astfel incat romanii ...
-
Daniel Florea preia PUSL București și promite „curățenie" în administrația Capitalei
Organizația București a Partidului Umanist Social Liberal intra intr-o noua etapa politica, dupa ce Daniel Florea a fost ...
-
PSD a decis să nu mai continue guvernarea cu Ilie Bolojan: Social-democrații iau în calcul susținerea unei moțiuni de cenzură. Userizarea PNL continuă neabătut
Conducerea PSD a luat decizia de principiu ca nu mai poate continua guvernarea alaturi de premierul Ilie Bolojan, au dec ...
-
Azi aflăm dacă Șoșoacă e întreagă la cap! Procurorii Parchetului General vor expertiză psihiatrică fiindcă a negat Holocaustul
Europarlamentarul SOS Romania Diana Șoșoaca a fost chemata la Parchetul General, ca sa fie expertizata psihiatric. Procu ...
-
Avertismentul ministrului Finanțelor Alexandru Nazare: „Urmează etapa decisivă - execuția responsabilă"
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, afirma ca bugetul intra in vigoare, fiind publicat in Monitorul Oficial, dar acu ...
-
Rareș Bogdan explică de ce a votat înăsprirea regulilor privind migrația în UE: "Este exact ce își doresc cetățenii"
Europarlamentarul Rareș Bogdan explica de ce a votat inasprirea politicilor privind migrația din UE. Migranții ilegali v ...
-
Diana Șoșoacă răstoarnă ironia lui CTP despre „inviolabilitatea" ei: „Sunteți irefutabil!"
Dupa ce jurnalistul Cristian Tudor Popescu a numit-o pe Diana Șoșoaca „singura femeie inviolabila", politiciana i- ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu