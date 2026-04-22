S-au activat "idioții utili": Mihai Bendeac, Dan Teodorescu și Marius Manole, ode pentru "rinocerul" Ilie Bolojan după ce "trotinetiștii" au ieșit în stradă
Postat la: 22.04.2026 |
Influencerii din România se întrec în texte laudative la adresa premierului Ilie Bolojan. Mișcarea de promovare a "idioților utili" vine fix în plină criză politică, după ce PSD a decis că nu îl mai susține pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier al României. Tonul textelor diferă. Dacă unii influenceri aleg postări explicit laudative, alții își exprimă susținerea prin texte aparent ironice la adresa lui Ilie Bolojan.
Mihai Bendeac: Bolojan, cea mai mare jigodie din istoria României
"BOLOJAN. CEA MAI MARE JIGODIE DIN ISTORIA ROMÂNIEI.
Am făcut 18 ani de școală. (Școală genarală, liceu, universitate, master). Îmi pregătesc doctoratul. Am în casă vreo 2000 de cărți și cumpăr compulsiv. Mă pasionează istoria, geografia, fizica, orice face parte din natura umană. În plus, am pretenția că mă pricep la oameni fiindcă sunt regizor/scenarist/actor de peste 20 de ani. Studiez omul cu tot ce inseamnă asta.
Dar niciodată nu mi-aș fi putut închipui, imaginația mea nu ar fi putut crea un personaj negativ, o jigodie de tipul Bolojan. Voi realizați ce a făcut ăsta?! Deci a plănuit o viață întreagă nemernicia...
A inceput viața de funcționar ca și consilier într-un mini-orășel (Aleșd). Apoi a urcat pâna în funcția de primar al municipiului Oradea. Și aici intervine lovitura de geniu.
Merg încontinuu prin țară de ani și ani de zile. Văd toate orașele mari de câte două ori pe an cel puțin. Omul (știind ce are in minte și în plan ca și finalitate) a transformat Oradea 180 de grade. A făcut să arate superb, a adus investiții. Dar știa, jegosul, unde voia să ajungă... Apoi a devenit șef al consiliului județean Bihor.
Bang!!! La fel! Își ține treaba, le câștigă încrederea oamenilor de acolo.
Apoi, după ani și ani... ajunge unde voia!!! În funcția de premier. Ani și ani și ani și ani de minciună pentru momentul visat. Momentul în care va ajunge în poziția de a distruge România, de a pune taxe și biruri inumane pe români, a vinde complet România, a subjuga statul Europei diabolice și a o îndepărta de lumea ortodoxă, creștină, sacră, milenară.
Jur în fața lui Dumnezeu că eu, pe numele de botez Mihai Valentin Octavian, cred că țara noastră are o singură șansă: o președinție Călin Georgescu și o conducere AUR - POT - SOS cu sprijinul PSD. Măcar 3-4 ani. Așa să ne ajute Dumnezeu!
Susțin campania online: "Ajunge! Până aici!"
Bolojan, pleacă jegule acasă!!!!
PS - Și e și hoț patentat!! A furat un TIR, acum multă vreme! Știu sigur de la televizor!", scrie Mihai Bendeac pe Facebook.
Dan Teodorescu, solist Taxi: Domnule Bolojan, sunteți prea decent
"Domnule Bolojan,
Am şi eu, ca tot omu', câteva plăceri vinovate. Cea mai vinovată dintre ele este să-mi imaginez cum ajungeți seara acasă, după o zi în care nu numai că încercați să scoateți țara din căcat, dar vă mai şi luptați cu ăia care au băgat-o acolo, vă spălați, vă schimbați şi începeți să înjurați.
Înjurați cu poftă, înjurați cu ardoare, înjurați cu vigoarea izvorâtă din frustrare, înjurați până la purificare, până la transfigurare, până când şi sprâncenele par a se despărți puțin.
Dar ştiu că nu faceți asta. Sunteți mult prea decent. Prea decent pentru țara asta.
Aşa că ştiu că nu înjurați; nici măcar când sunteți singur.
Şi mai ştiu cum înjur eu, când văd cum un profesionist onorabil, cinstit până la ultima fibră e hăituit de nişte diletanți abjecți, hoți până-n măduva oaselor".
Jurnalista Corina Băcanu Călărașu, de la Kiss Fm
"Și eu am #oSprânceană
Go, Ilie Bolojan!"
Marius Manole: Din cauza lui Bolojan femeile au mers la liceu să ia Bacalaureatul, ca să le angajeze vânzătoare
"Astăzi dimineață mi-am băut cafeaua la Oradea, pe terasa hotelului Astoria. Un hotel tare drăguț. Îmi place să stau chiar lângă teatru.
Iar doamna care mi-a adus cafeaua, o doamnă foarte drăguță, de altfel, cu care am vorbit despre ultima carte a Anei Blandiana, mi-a spus un lucru foarte tare.
A zis că domnul Bolojan e un vizionar.
Am întrebat: „În ce sens?"
„Păi e din satul meu. Și, când eram tineri, el a avut primul magazin din sat. Și pe ușa magazinului a scris: angajez vânzătoare doar cu bacalaureat.
Pe vremea aceea, în sat nu prea se făcea bacalaureatul. Majoritatea mergeau la școală profesională. Așa erau timpurile.
Și, cu toate astea, fetele din sat au început să învețe și și-au dat bacalaureatul ca să poată obține un job."
Asta spune multe despre el.
Spune multe și despre noi.
Și spune multe despre cum se pot schimba lucrurile, dacă cineva are curajul să ridice ștacheta.
Nu e despre politică.
E despre viață.
Despre cum ar trebui să fie lucrurile.
Despre un fel de a gândi și despre un fel de a construi - cu baze solide, trainice, care să reziste în timp.
Nu e pentru cei care vor să sară imediat.
Nu e despre politică".
