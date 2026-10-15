Misiune îndeplinită: Întâlnire de taină între Nicușor Dan și Ilie Bolojan, noaptea, la Bruxelles
Postat la: 15.10.2026 |
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au avut miercuri seară, la Bruxelles, o scurtă întâlnire în cadrul căreia au discutat - ca pretext - strategia României pentru negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, aferent perioadei 2028-2034. Cei doi au discutat, însă, și despre sustinerea necondiționata a instalarii guvernului Luca Nicolescu.
Discuția a precedat reuniunile europene de joi, la care cei doi lideri români au participat în formate diferite, dar cu aceeași miză majoră: apărarea intereselor României în negocierile pentru distribuirea fondurilor europene. Ilie Bolojan a ajuns miercuri la Bruxelles mai devreme, cu un zbor de linie, în timp ce președintele Nicușor Dan a sosit în capitala Belgiei după ora 22.00. Cei doi au avut ulterior o scurtă discuție pentru coordonarea poziției României în perspectiva negocierilor europene.
Întâlnirea are loc într-un moment important pentru viitorul finanțării europene, în condițiile în care statele membre încearcă să ajungă la un compromis asupra dimensiunii bugetului UE, a fondurilor destinate politicii de coeziune și agriculturii, dar și asupra noilor priorități de investiții în competitivitate, securitate și apărare. Joi dimineață, cei doi oficiali români au participat la reuniuni separate, pregătitoare pentru Consiliul European din 15-16 octombrie.
Premierul Ilie Bolojan a participat la summitul Partidului Popular European (PPE), organizat la Bruxelles, unde una dintre principalele teme de discuție a fost viitorul buget al Uniunii Europene. Reuniunea PPE, programată între orele 7.30 și 9.30, a fost găzduită de președintele formațiunii europene, Manfred Weber. Printre participanții anunțați s-au numărat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk.
Guvernul României anunțase anterior că Bolojan va susține principii care să asigure o politică de coeziune orientată spre creșterea competitivității și sprijinirea reformelor. Pe agenda sa s-au aflat și politicile europene din domeniul agriculturii, precum și situația actuală a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În paralel, președintele Nicușor Dan a participat joi dimineață, înainte de începerea lucrărilor Consiliului European, la o întâlnire cu șefii de stat și de guvern din cele 17 țări reunite în grupul informal al „Prietenilor coeziunii", potrivit surselor politice.
Acest grup reunește state interesate de menținerea unei finanțări consistente pentru politica de coeziune, prin care Uniunea Europeană urmărește reducerea diferențelor economice și sociale dintre regiunile sale. Comisia Europeană a propus în iulie 2025 un buget multianual pentru perioada 2028-2034 de aproape 2.000 de miliarde de euro, în prețuri curente, echivalentul a aproximativ 1,26% din venitul național brut al Uniunii.
Noua arhitectură bugetară prevede reunirea mai multor fonduri europene în planuri de parteneriat național și regional, care să includă investițiile și reformele asumate de fiecare stat membru. Potrivit datelor prezentate anterior de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, alocarea indicativă pentru România, în propunerea inițială a Comisiei, se ridica la aproximativ 60,2 miliarde de euro. Suma include și 4,6 miliarde de euro aferente Fondului Social pentru Climă, precum și aproximativ un miliard de euro pentru migrație, gestionarea frontierelor și securitate internă.
Această alocare nu reprezintă însă o sumă definitivă, urmând să depindă de rezultatul negocierilor europene. Unul dintre cele mai sensibile subiecte îl reprezintă modificarea modului de administrare a fondurilor, prin introducerea planurilor naționale și regionale care vor reuni programe finanțate în prezent prin mecanisme separate. Noua abordare urmărește simplificarea administrării și corelarea investițiilor cu reformele asumate, dar ridică și întrebări privind autonomia autorităților regionale, protejarea finanțării pentru regiunile mai puțin dezvoltate și condițiile de accesare a banilor europeni.
Discuțiile de la Bruxelles au loc în condițiile în care statele membre sunt încă departe de un acord asupra viitorului cadru financiar multianual. Potrivit Reuters, președinția irlandeză a Consiliului UE a prezentat o variantă de compromis care reduce cu aproximativ 8% propunerea inițială a Comisiei Europene, de la 1.760 de miliarde de euro la aproximativ 1.620 de miliarde de euro, sume calculate în prețuri constante.
Propunerea încearcă să răspundă solicitărilor venite din partea statelor care contribuie mai mult la bugetul comun, în special Germania, Suedia și Țările de Jos, care consideră că nivelul cheltuielilor propuse este prea ridicat. În schimb, statele beneficiare ale fondurilor de coeziune și ale subvențiilor agricole insistă asupra păstrării unor alocări suficiente pentru aceste politici tradiționale ale Uniunii.
Compromisul irlandez prevede reduceri pentru mai multe domenii, inclusiv competitivitate și securitate, în timp ce finanțarea destinată agriculturii și dezvoltării regionale este protejată într-o măsură mai mare. Diferențele dintre pozițiile statelor membre arată însă că negocierile vor continua să fie dificile. Viitorul buget european reprezintă unul dintre principalele subiecte ale reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie, desfășurată la Bruxelles.
Președintele Consiliului European, António Costa, a cerut liderilor să avanseze negocierile astfel încât să fie posibil un acord în timp util, pentru ca noile programe europene să poată deveni operaționale începând cu 1 ianuarie 2028. Pe agenda summitului se mai află competitivitatea economiei europene, prețurile ridicate ale energiei, sprijinul pentru Ucraina, securitatea, migrația și evoluțiile din Orientul Mijlociu. În cazul bugetului multianual, adoptarea cadrului financiar necesită unanimitatea statelor membre în Consiliu, după aprobarea Parlamentului European, ceea ce oferă fiecărei capitale un rol decisiv în negocierile finale.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Adrian Năstase dezvăluie cum acționează serviciile de informații în politica externă. "Ele reduc incertitudinea, fără să o poată elimina"
Fostul premier Adrian Nastase atrage atenția, intr-o analiza ampla publicata pe blogul sau, asupra rolului crucial al se ...
-
Sorin Grindeanu prezintă lista celor 10 măsuri urgente pe care le va adopta PSD și lista integrală a miniștrilor din Cabinetul Luca Niculescu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat și oficial decizia adoptata in Comitetul Politic Național de a intra cu min ...
-
Marian Neacșu dezvăluie formula de guvernare care prinde contur în PSD: Miniștri politici și tehnocrați în Cabinetul Luca Niculescu
Marian Neacșu, unul dintre liderii PSD și fost vicepremier in Guvernul Bolojan, considera ca viitorul Executiv condus de ...
-
DIICOT a încheiat percheziția informatică în dispozitivele lui Călin Georgescu. Ce au la dispoziție din acest moment procurorii
DIICOT a incheiat percheziția informatica in dosarul in care Calin Georgescu și afaceristul Ionel Rusen sunt acuzați de ...
-
Asasinul economic Bolojan minte cum respiră: A promis că inflația va scădea, dar prețurile accelerează din nou după un an de austeritate
Inflația din Romania a revenit pe creștere in septembrie 2026, ajungand la 6,6%, de la 6,2% in august, potrivit datelor ...
-
PSD STENOGRAME - PSD începe pregătirile pentru anticipate. Șansele de învestire a Guvernului Niculescu sunt de 50%
Șansele de investire a Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu sunt de 50%. Conducerea partidului a ...
-
Pare că s-au înțeles: Luca Niculescu merge pe ideea lui Sorin Grindeanu și propune un pact pe șase luni
Premierul desemnat Luca Niculescu a propus partidelor parlamentare incheierea unui acord de susținere pentru o perioada ...
-
Dacă nu mai e Maricel Păcuraru e Dan Voiculescu. Mogulul curtează foști membri ai AUR: Claudiu Târziu și Marius Lulea sunt în capul listei
Foști lideri din partidul AUR, precum Marius Lulea și Claudiu Tarziu, ramași in conflict cu actuala conducere, s-au inta ...
-
Alexandru Nazare s-a dus în fața ECOFIN și a făcut o solicitare care ar putea schimba traiectoria României
Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a solicitat la reuniunea Consiliului ECOFIN mai mult capital pentru ...
-
Interviu cu Alex Jones - Cristela Georgescu compară România actuală cu regimul Ceaușescu: „Dictatura de acum este mai rea decât cea de dinainte de 1989"
Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Calin Georgescu, a lansat acuzații dure la adresa ...
-
Robert Turcescu lansează în format electronic volumul „Până la capăt”, un e-book de 150 de pagini cuprinzând dialoguri în premieră cu Călin Georgescu
Volumul „Pana la capat. Calin Georgescu, in dialog cu Robert Turcescu” este disponibil, incepand de astazi, ...
-
AUR ar fi început „recrutări" de la PSD. Fostul secretar general Paul Stănescu ar fi fost ofertat cu o poziție importantă în conducerea formațiunii lui George Simion
Fostul secretar general al PSD Paul Stanescu ar fi fost ofertat de AUR, fiindu-i promisa inclusiv o poziție in conducere ...
-
Călin Georgescu, dus din nou cu duba la DIICOT. Ce s-a schimbat în a patra zi de percheziții informatice
Calin Georgescu este adus vineri dimineața, 9 octombrie, din Arestul Central la sediul DIICOT, pentru a patra zi consecu ...
-
Rareș Bogdan s-a dus să se roage la Sf Paraschieva după audierea la DNA. Cum explică apariția sa în dosarul Fănel Bogos
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a facut primele declarații dupa audierea de joi de la DNA Iași, in dosarul omului de ...
-
Persoanele care dețin droguri pentru consum propriu ar putea scăpa de închisoare. Aproximativ 80% dintre persoanele cercetate sunt simpli consumatori
Persoanele care dețin droguri pentru consum propriu ar putea scapa de inchisoare, potrivit unui proiect de lege depus re ...
-
AUR acuză că premierul desemnat este un proxy a lui Dacian Cioloș. "Acesta este autorul propunerii ca Luca Niculescu să fie Premierul României"
Adrian Axinia, liderul eurodeputaților AUR, susține ca desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier despre ca ...
-
Bătaia la suveraniști - George Simion explică de ce a fost exclus Marius Lulea din AUR: „Era prea european"
Marius Lulea, fondator al AUR, a fost exclus din partid pentru ca era prea european, conform mai multor declarații ale l ...
-
Scandal intre neomarxisti: Un fost consilier prezidențial acuză că Luca Niculescu este pionul Serviciilor
Fostul consilier prezidențial Catalin Avramescu cere desecretizarea arhivelor SIE in contextul desemnarii lui Luca Nicul ...
-
DIICOT a pus sechestru și pe conturile lui Călin Georgescu. Anunțul procurorilor
DIICOT a pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Calin Georgescu, in dosarul in care fostul ca ...
-
Fostul număr 2 din AUR explică cum a ajuns George Simion să-l îngroape și mai mult pe Călin Georgescu
Marius Lulea, fost prim-vicepreședinte al AUR și fondator al partidului, acum exclus, susține ca impunerea eliberarii lu ...
-
PSD explică scenariul în care social democrații ar putea vota guvernul Luca Niculescu: Atunci există baza unei discuții serioase
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, susține ca social-democrații vor discuta cu premierul desemnat Luca Niculescu ...
-
Rareș Bogdan le cere colegilor din PNL să-l oprească pe Ilie Bolojan și să voteze guvernul lui Luca Niculescu
Se adancește conflictul intern din PNL, dupa desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Rareș Bogdan le ce ...
-
Surse de la Cotroceni: Nazare și Grindeanu au rămas cei doi favoriți ai lui Nicușor Dan pentru Palatul Victoria
Președintele Nicușor Dan va face a patra nominalizare de premier luni, dupa consultarile cu partidele parlamentare. Potr ...
-
Oare ce-o fi de râs?! Nicușor Dan povestește că s-a hlizit la Donald Trump
Nicușor Dan dezvaluie, la cateva zile de la reuniunea de la ONU, ca s-a intalnit cu președintele SUA Donald Trump. Dan a ...
-
Ministrul Finanțelor dă detalii de culise din discuția de ieri, cu Moody's : "România trebuie să urgenteze formarea unui nou guvern"
Cat mai dureaza criza guvernamentala din Romania? Nimeni nu are raspunsul la intrebarea pe care și-o pun toți romanii. P ...
-
Ilie Bolojan a fost citat la DNA în dosarul afaceristului Fănel Bogos
Premierul Ilie Bolojan urmeaza sa fie audiat la DNA in dosarul afaceristului Fanel Bogos, care ar fi dat o mita de 1.5 m ...
-
PSD anunță că vrea să preia guvernarea. Despre colaborarea cu AUR: "Una e să stai la discuții, la dialog și alta este să faci Guvernul"
Deputata PSD Natalia Intotero spune ca partidul este pregatit sa preia guvernarea și ca Sorin Grindeanu ar urma sa fie p ...
-
Rareș Bogdan susține că Ilie Bolojan "pregătește nucleara": "Are în program impozitarea proprietăților la valoarea de piață. Oamenii vor ajunge să fie executați de bănci"
Rareș Bogdan a facut o serie de afirmații de o gravitate fara precedent la adresa liniei politice impuse de Ilie Bolojan ...
-
PSD acuză că Ilie Bolojan scoate din joc cei mai influenți și competenți diplomați ai României
PSD acuza ca premierul Ilie Bolojan scoate din joc cei mai influenți diplomați ai Romaniei. Pe scurt, aceștia nu mai pot ...
-
Siegfried Mureșan a primit o mentă în ghiveci: „Să aveți ce freca la Bruxelles". Abrudean a ascuns-o sub masă
Premierul desemnat Siegfried Mureșan a primit miercuri, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, inaintea v ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu