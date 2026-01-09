China are mână liberă la invadarea Taiwanului
Postat la: 09.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Fereastra de oportunitate pentru invazie s-a produs nu în urma împărțirii sferelor de influență între Trump și Xi. Ci pentru că diamantul coroanei, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), buricul în jurul căruia se învârte toată geopolitica planetei, și-a transferat tehnologia în Arizona. Marele vis american s-a realizat.
Cipurile Vera Rubin ale Nvidia care utilizează un proces de litografie pe 3 nanometri (3nm), pot fi deja produse la fabrica din Arizona. Arhitectura Rubin aduce îmbunătățiri majore față de generația anterioară Blackwell, de 4nm.
China nu produce încă în masă cipuri de 3nm, fiind limitată de sancțiunile internaționale care restricționează accesul la utilajele de litografie EUV (Extreme Ultraviolet) de la ASML, pe care are monopol Olanda. ASML este cel mai valoros activ al Europei, cu care deține supremația mondială.
Cipurile nu pot fi produse fără litografia ASML. Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), cel mai mare producător chinez, a atins producția de volum pentru nodul de 5nm folosind tehnologia DUV (Deep Ultraviolet) existentă, însă cu randamente mai mici și costuri mai mari.
Guvernul american a exercitat presiuni constante asupra Olandei pentru a bloca exporturile către China, invocând riscuri la adresa securității naționale. Din ianuarie 2026, restricțiile s-au înăsprit semnificativ, vizând nu doar sistemele EUV, care nu au fost niciodată vândute Chinei, ci și modelele mai vechi de tip DUV de înaltă performanță.
China a creat un proiect de tip Manhattan în Shenzhen, unde foști ingineri ASML sunt plătiți cu bonusuri de până la 700.000 $ și lucrează sub identități false pentru a face inginerie inversă pe echipamentele companiei. În 2023, un angajat chinez a sustras date referitoare la tehnologia ASML, incidentul fiind raportat autorităților olandeze și americane.
Al doilea motiv pentru care China are mână liberă să invadeze Taiwanul este că în acest moment, cele mai mari șanse de a câștiga cursa inovației de proces le are compania americană Intel. Prin adoptarea timpurie a tehnologiei High-NA EUV pentru nodul 14A (Armstrong), adică cipuri de 1,4nm, Intel va recupera avansul tehnologic față de TSMC până în 2028.
Intel deja are un avans de două generații față de Taiwan, China și Coreea de Sud prin implementarea în 2025 a versiunii de 18A, adică a cipurilor de 1,8nm. Cele de 14A vor reduce consumului de energie cu 35%.
Prin utilizarea utilajelor ASML High-NA EUV de 400 milioane $ pe unitate, Intel va câștiga trofeul de performanță în detrimentul TSMC din Taiwan. Un singur sistem de litografie a cipurilor are mărimea unui autobuz etajat, cântărește peste 150 de tone și necesită 7 avioane Boeing 747 pentru a fi transportat pe piese, urmat de un proces de asamblare de aproximativ 6 luni.
ASML produce 600 de sisteme de litografie pe an. O fabrică de cipuri de 3nm costă între 20 și 28 de miliarde $. Doar utilajele de fabricare a sistemelor de litografie de la ASML costă în jur de 15-20 miliarde $.
Al treilea motiv pentru care China are mână liberă să invadeze Taiwanul este că TSMC a anunțat investiții record de peste 100 de miliarde $ pentru a construi 5 noi fabrici în SUA, profitând de subvențiile oferite prin CHIPS Act. Practic, Taiwanul va cădea și mai mult în irelevanță după transferul de tehnologie.
Cornel Ivanciuc
